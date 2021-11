Smoleňák: Nemůžeme být nenažraní. Dlouho jsem si hokej tak neužíval

Rozhodl začátek zápasu?

„Jakékoliv sebemenší souboje dnes bohužel končily faulem. Bylo těžké proti tomu hrát, z nějakého důvodu jsme byli nonstop na trestné. Začátek nebyl dobrej, ale potom už se nemáme za co stydět. Od druhé třetiny jsme hráli dobře, dneska to tady asi nebylo pro nás, abychom vyhráli.“

V první třetině jste měli čtyři tresty. Padla o první pauze na disciplínu řeč v kabině?

„Některé fauly můžeme ovlivnit, některá vyloučení jsme dnes asi ovlivnit úplně nemohli. Bylo tam ale i spoustu herních chyb. K tomu všemu jsme si něco řekli a od druhé třetiny jsme hráli dobře. Mělo to parametry, jak bychom chtěli hrát, jak by hra měla vypadat.“

Bod berete?

„Jo, stoprocentně. Zase nemůžeme být nenažraný, že budeme brát všude všechny body. Za první třetinu jsme si určitě nezasloužili ani bod, za ty další dvě jsme si něco zasloužili. A ten závěr? Jak jsem říkal, dneska to asi nebylo pro nás.“

Před zápasem jste táhli sérii osmi výher, šlo o klubový rekord. Jak jste to vnímal jako kapitán?

„Vůbec, já bych to ani nevěděl. (úsměv) To jsou věci, které se píšou a jsou spíše pro lidi, kteří se o hokej zajímají. Pro nás nějaké série nejsou úplně důležité. Pro nás je důležité sbírat body, abychom se udrželi tam, kde chceme být. Každý bod je důležitý, takže i bod odsud je pro nás ohromně cenný a jedeme dál. Máme tam další těžké zápasy, kde musíme taky sbírat body, abychom toho posbírali co nejvíc a byli v nějaké klidné zóně.“

Co zdobí Hradec v aktuální sezoně?

„Týmovost. Dlouho jsem si neužíval hokej jako letos. Je to opravdu fajn, každý den a každý zápas nás baví, užíváme si to. Tým se buduje, i když se nedaří. Dneska to byl jen další test, který jsme prohráli.“

V Mladé Boleslavi se hrál „play off hokej“, jak se říká. Hodně soubojů, emocí, strkanic. Čím to bylo?

„Bolka je výborný mančaft, hrají dobře. Hrají na hraně, my se nedáme, taky máme velké kluky. Myslím, že to byl hokej, který mohl bavit. Takové zápasy budou teď jen přibývat, protože po Vánocích už jedou všichni na tisíc procent a potom se to láme.“

Ve druhé třetině došlo k zvláštní situaci, kdy jste měl být zřejmě vyloučený. Rozhodčí Pavel Hodek nakonec trest odvolal, k žádnému kontaktu s Martinem Ševcem nedošlo. Situaci jsem si několikrát přehrával zpětně, ale nedošel k žádnému závěru, můžete to objasnit?

„Já to taky vůbec nepochopil, co tam Švícko udělal. Nějaký toeloop asi. (úsměv) Vůbec jsem nevěděl, jestli já jsem měl být vyloučenej, nebo on… Abych se přiznal, dneska jsem tam nepochopil spoustu věcí. Kdybych za to byl vyloučený, tak bych se asi ani nedivil.“

Takže tu záhadu taky neobjasníte…

„Takhle: dneska se neobjasňovalo vůbec nic. Komunikace tam nebyla úplně nejlepší.“

Góly Domácí: 05:28. Jánošík, 14:05. Kotala, 29:30. J. Dufek, 61:46. Pavel Pýcha Hosté: 18:05. Lalancette, 26:19. Kevin Klíma, 37:41. Kevin Klíma Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Bernad, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Šidlík – Lunter, Fořt, Kelemen – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Pospíšil, O. Najman, P. Kousal – Jan Eberle, Adam Raška I, J. Stránský (A). Hosté: Kiviaho (Š. Lukeš) – Nedomlel, Blain, Kalina, F. Pavlík (A), Jank, McCormack, Šalda – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Lalancette, Kelly Klíma – Lamper, Koukal, Orsava. Rozhodčí Hodek, Kika – Pešek, Malý Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 2576 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 24 17 2 3 2 78:43 58 2. Mountfield 23 14 4 1 4 77:45 51 3. Pardubice 23 10 5 2 6 71:58 42 4. Plzeň 25 11 2 4 8 81:72 41 5. M. Boleslav 24 11 3 2 8 59:56 41 6. Č. Budějovice 23 11 1 2 9 69:63 37 7. Olomouc 22 9 4 1 8 54:56 36 8. Brno 23 7 5 2 9 67:69 33 9. Sparta 23 7 3 4 9 74:73 31 10. Litvínov 23 9 1 2 11 65:70 31 11. Liberec 22 8 0 5 9 47:61 29 12. Vítkovice 22 8 2 1 11 40:54 29 13. K. Vary 23 8 1 2 12 66:67 28 14. Kladno 23 4 3 3 13 61:82 21 15. Zlín 23 2 1 3 17 40:80 11 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

