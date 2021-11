SESTŘIHY: Desátá prohra Sparty z jedenácti duelů! Krejčí předčil Jágra

Karlovarskou snahu o zvrat umlčel Nestrašil

Ve 2. minutě sice zahrozil jako první domácí Koblasa, ale zbytek třetiny již byl ve znamení převahy úřadujícího mistra. Nejdříve Růžička po Vránově asistenci bekhendem minul, ale v čase 7:53 už otevřel skóre Šedivý, který zužitkoval Draveckého nahrávku zpoza karlovarské branky.

V polovině úvodní části Marcinko po nenápadné střele trefil tyč. Ve 12. minutě prudké nahození Musila od modré čáry šikovně tečoval Daňo a navýšil vedení hostů na 2:0.

V úvodu druhé třetiny Habal včasným přesunutím zneškodnil šanci Ondřeje Kovařčíka. V polovině zápasu mohl domácí dostat do hry Kulich, ale i na jeho nájezd byl Kacetl připraven. O chvíli později domácí nabídli Ocelářům příležitost hrát 54 vteřin přesilovku pěti proti třem, kterou ve 32. minutě střelou z mezikruží využil Kundrátek.

Ve 33. minutě byl třinecký Chmielewski za zákrok do hlavy a krku na Havlína vyloučen na pět minut a do konce zápasu. Karlovy Vary však nabídnutou šanci na zkorigování výsledku nevyužily a nevytvořily si ani větší příležitost.

V závěrečné dvacetiminutovce si hosté vývoj zápasu pohlídali. Ve 47. minutě zvýšil Nestrašil už na 4:0. Za domácí sice zkorigovali stav Vondráček s Mikúšem, ale poslední slovo měl opět Nestrašil.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Nezačali jsme úplně tak, jak jsme chtěli. Třinec měl velmi dobrý nástup a díky naší nedůslednosti v obranném pásmu jsme ho celkem lehce pustili do vedení 2:0. Potom je hrozně těžké proti tak kvalitnímu soupeři hrát. Nicméně nemohu hráčům vytknout bojovnost, rvali jsme se a bojovali jsme do poslední chvíle. Rozhodující byla produktivita v přesilových hrách. Neodehráli jsme je úplně špatně, ale nepomohli jsme si kontaktním gólem. Třinec si pomohl, ať už to bylo v pěti proti třem nebo proti čtyřem. Nějaké šance jsme si vytvořili, bohužel jsme nebyli dostatečně produktivní, tak abychom se dotáhli na bližší kontakt. Třinec ukázal svou kvalitu, pohlídal si to a zaslouženě vyhrál.“

Marek Zadina (Třinec): „Jsme rádi, že jsme dnešní zápas zvládli. Věděli jsme, jak Karlovy Vary hrají, na což jsme se připravovali. Myslím, si, že jsme odehráli velmi dobrý zápas, měli jsme dobré pasáže v útočném pásmu, kde jsme soupeře přehrávali a měli jsme zápas pod kontrolou. Důležité bylo, že jsme velmi dobře odbránili pětiminutové oslabení ve druhé třetině a potom jsme si pomohli i naší přesilovkou. Až na výpadek ve třetí třetině, kdy jsme dostali dva rychlé góly a trošku vypadli z role, jsme v globálu se zápasem spokojeni. Musím poděkovat do kabiny, že jsme zvládli při venkovním tripu zápasy v Liberci i dnes. Oba jsme dotáhli do vítězného konce a vezeme šest bodů.“

SESTŘIH: Karlovy Vary - Třinec 2:5. Čtvrtou výhru v řadě vystřelil Nestrašil dvěma góly

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 50:54. Vondráček, 51:50. T. Mikúš Hosté: 07:53. O. Šedivý, 11:50. Daňo, 31:45. Kundrátek, 46:28. A. Nestrašil, 57:52. A. Nestrašil Sestavy Domácí: Habal (F. Novotný) – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, Dlapa, T. Havlín, Pulpán (A), L. Doudera – T. Rachůnek (A), Jiří Kulich, Flek – T. Mikúš, Kracík, O. Beránek – Koblasa, Hladonik, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Hosté: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Miloš Roman – O. Šedivý, R. Szturc, Chmielewski – Dravecký (A). Rozhodčí Pražák, Horák – Gebauer, Hlavatý Stadion

Pýcha ukončil Mountfieldu parádní jízdu

Úvod zápasu patřil domácím, kteří si zahráli i čtyři přesilovky. První branka padla ještě ve standardním počtu hráčů a v 6. minutě otevřel skóre slovenský obránce Adam Jánošík. Na 2:0 zvýšila Mladá Boleslav ve dvojnásobné přesilovce. Na trestné lavici seděli Blain s Jankem a gól vstřelil Kotala, který těžil z Pospíšilovy přesné přihrávky. Hosté se vrátili na dostřel ještě v první třetině, když za záda brankáře Krošelje doletěla Lalancettova střela od modré čáry.

Východočeši se dočkali vyrovnání ve 27. minutě zásluhou Kevina Klímy, ale Mladá Boleslav si vzala vedení zpět. Po Perretově zaváhání před vlastní brankou se dostal k puku Dufek a dělovkou z mezikruží se nemýlil. Do kabin se však nakonec šlo podruhé přeci jenom za nerozhodného stavu, který zařídil v závěru přesilovky z dorážky svým druhým gólem v zápase Kevin Klíma.

Za hosty se pak ještě prosadil Lev, ale rozhodčí branku neuznali, neboť jí předcházel faul Kellyho Klímy. Stav 3:3 svítil na tabuli i po 60 odehraných minutách a následovalo prodloužení, které před jeho polovinou rozhodl po brejku domácí Pýcha.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Hradec má velkou formu a hraje velmi dobře. My jsme ale do zápasu vstoupili dobře, jak jsme chtěli. V první třetině jsme měli navrch, vyhrávali jsme víc soubojů a tím jsme se dostali na koně. Pak jsme dostali nešťastný gól, soupeř snížil na 1:2 a od druhé třetiny už to bylo vyrovnané. Hradec byl i v některých momentech lepším týmem, takže konečná remíza byla spravedlivá. Pak se to přiklonilo na naši stranu, jsme rádi za dva body proti těžkému soupeři.“

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Byl to těžký zápas s kvalitním soupeřem. Dostali jsme zvláštní první gól, měli jsme jiný názor na tu situaci a vzali si trenérskou výzvu, ale neúspěšně. Pak se na nás asi malinko podepsala křivda, kdy jsme z frustrace měli sérii vyloučení a Boleslav jsme tím dostali na koně. Druhý gól jsme dostali ve třech a prohrávali jsme 0:2. Pak jsme si něco řekli, uklidnili jsme se, vrátili jsme se ke své hře a podařilo se nám dostat zpátky do zápasu, který jsme zremizovali. V prodloužení jsme si chtěli vzít bod navíc, ale udělali jsme chybu a Boleslav rozhodla. Odjíždíme s hlavami nahoře a bodu si vážíme.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Mountfield HK 4:3p. Bruslaři ukončili vítěznou šňůru Hradce

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:28. Jánošík, 14:05. Kotala, 29:30. J. Dufek, 61:46. Pavel Pýcha Hosté: 18:05. Lalancette, 26:19. Kevin Klíma, 37:41. Kevin Klíma Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Bernad, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Šidlík – Lunter, Fořt, Kelemen – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Pospíšil, O. Najman, P. Kousal – Jan Eberle, Adam Raška I, J. Stránský (A). Hosté: Kiviaho (Š. Lukeš) – Nedomlel, Blain, Kalina, F. Pavlík (A), Jank, McCormack, Šalda – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Lalancette, Kelly Klíma – Lamper, Koukal, Orsava. Rozhodčí Hodek, Kika – Pešek, Malý Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 2576 diváků

Bulíř dvěma góly spasil Plzeň

Domácí začali aktivněji a krátce po skončení přesilové hry ve čtvrté minutě usměrnil Kvasničkovo nahození zblízka jen těsně vedle odkryté branky Lang. Poté už se Indiáni přes pevnou defenzívu soupeře prosazovali minimálně. Naopak Vítkovičtí sice nevyužili první početní výhodu, ale ve 13. minutě musel gólman Svoboda zasahovat proti nebezpečnému pokusu Deje z mezikruží. V 17. minutě už vyloučení Přikryla potrestal Krenželok, když šikovně tečoval střelu Lakatoše.

Po pauze vrátila domácí do hry přesilová hra a Blomstrand ve 25. minutě ranou švihem z levého kruhu vyrovnal. O necelé tři minuty později navíc faul Bondry využil Bulíř po krásné přihrávce Thorella k trefě na 2:1. Hosté spoléhali na protiútoky, po jednom z nich pořádně protáhl Svobodu svižným pokusem Krenželok.

Vítkovičtí následně promarnili přesilovku a naopak po jejím skončení musel šanci agilního Blomstranda zlikvidovat gólman Stezka. Za chvíli se zaskvěl i jeho protějšek Svoboda, který stačil pohotově vyrazit střelu Fridricha nekrytého v prostoru mezi kruhy.

V závěru druhé třetiny nabídli hosté Indiánům vlastní nedisciplinovaností téměř dvouminutovou dvojnásobnou početní výhodu.Vítkovičtí oslabení zvládli i díky faulu Jiříčka a přečkali i poslední ze tří dvouminutových trestů Poláka.

Největší plzeňskou příležitost Kodýtka dokázal ve 42. minutě skvělým zákrokem zastavit Stezka. Domácí se snažili aktivním pojetím rozhodnout, ale v 50. minutě po průniku Hrušky zahrozil střelou bez přípravy z dobré pozice Lakatoš a narůstající vítkovický nápor korunoval v 58. minutě tvrdou ranou od modré čáry na 2:2 Koch.

V nastavení bonusový bod Indiánům zajistil v 63. minutě ranou bez přípravy při vyloučení Krenželoka Bulíř a hosté prohráli popáté z posledních šesti utkání. Pro Indiány to byla druhá výhra z uplynulých šesti duelů.

Ohlasy trenérů

Miloš Říha mladší (Plzeň): „První třetina byla rozháraná, bylo to z naší strany kostrbaté, i když pohyb nebyl špatný, ale nedařilo se nám hra na kotouči. Od druhé třetiny se to zlepšilo a díky pohybu jsem získali přesilovky a dvě potrestali. O tom, že jsme nezískali tři body rozhodlo to, že jsme v dalších přesilovkách nepřidali třetí gól. Neproměnili jsme přesilovku pět na tři a do třetí třetiny jsme nastoupili nekoncentrovaně a udělali jsme zbytečný faul. Za nás musím říct, že posledních sedm minut nebylo dobrých. Ztráceli jsme kotouče a nebyla tam žádná mezihra. Vzhledem k tomu si vážíme zisku druhého bodu.“

Radek Philipp (Vítkovice): „Vážíme si bodu, kterého jsme dnes dosáhli. Hráli jsme v utkání hodně oslabení a ten výsledek mohl být horší. Fauly, které byly, tak byly písknuty správně. Na druhou stranu si troufám říct, že nebýt toho, že tam byl Poly (Polák), který byl pak vyloučený, jsme mohli mít hráče v nemocnici. Zákrok na Polyho nebyl vůbec potrestán. Oplácení bylo zbytečné, ale emoce tam pracují, tak se zachoval, jak se zachoval. Ztratili jsme v oslabeních hodně sil a prohráli jsme si tím zápas.“

SESTŘIH: Plzeň - Vítkovice 3:2p. Dva body pro Indiány obstaral střelec Bulíř

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:22. Blomstrand, 27:13. Bulíř, 62:21. Bulíř Hosté: 16:24. L. Krenželok, 57:04. P. Koch Sestavy Domácí: Miroslav Svoboda (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (C), Kremláček, Jiříček, Kvasnička, Budík – Dzierkals, Kodýtek (A), Schleiss – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – F. Suchý, Mertl (A), Kantner – Adamec, F. Přikryl, M. Lang. Hosté: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Plášil – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – R. Bondra, Dej, M. Kalus – Roberts Bukarts, Marosz, Fridrich – J. Krejsa, Chlán, Lednický. Rozhodčí Hejduk, Svoboda – Axman, Kajínek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 2723 diváků

Hüblův 400. gól mírnil první Růžičkovu prohru

První dějství nabídlo vyrovnaný hokej. Kometa začala náporem a Muellerovu nabídku málem využil Zaťovič, Godla ale zasáhl pravým betonem. Na druhé straně zahrozil Straka a byla to předzvěst toho, co bude následovat. Verva si po této šanci vynutila soustavnější tlak, z kterého vyplynula Balinskisova branka. Jeho ránu od modré čáry Tomek neviděl a puk mu prošel mezi betony.

Brňané po obdrženém gólu nesložili zbraně a nadále hýřili aktivitou. Do dobré střelecké pozice se dostával Ďaloga a poté i Roth, který orazítkoval tyč litvínovské branky. Jihomoravané byli nejblíže vyrovnání v přesilovce, ve které celé dvě minuty nepustili soupeře z pásma. Jenže celkem čtyřikrát v pozici mezi kruhy selhala Vincourovi mířidla.

Ve druhé třetině dominovala Kometa, která do poloviny utkání zahazovala jednu šanci za druhou. Blízko vyrovnání byl po střele Ostřížka obránce Holland, který sám před Godlou trefil jen jeho výstroj. Zaťoviče napálil puk do horní tyčky a poté trefil ještě spojnici.

Ve 33. minutě už překonal Godlu tvrdou ranou Mueller. Obrat skóre zařídil po ideální Holíkově přihrávce Horký. Premiérový bod v extralize si připsal díky asistenci Meluzín.

Vstup do třetí části vyšel Kometě dokonale. Již po 30 sekundách šla do brejku, který dokázala využít. Muellerovu střelu sice Godla vyrazil, ale pohotový Holík dopravil kotouč do sítě. Ve 47. minutě se Brňané radovali znovu. Po kombinaci Holíka s Muellerem si najel sám před branku americký hokejista a Godlu překonal mezi betony.

Největší možnost na snížení měl Irving, jehož pokus však vychytal Tomek. V 58. minutě přece jen snížil Hübl, který dostal ideální pas za obranu.

SESTŘIH: Kometa Brno - Litvínov 4:2. Holík čtyřmi body srazil Růžičkovu družinu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32:08. P. Mueller, 36:34. L. Horký, 40:30. P. Holík, 46:18. P. Mueller Hosté: 09:06. Balinskis, 57:33. V. Hübl Sestavy Domácí: Tomek (J. Sedláček) – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši (A), Bartejs, D. Mikyska – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – L. Horký, Krištof, Magee – Mallet, Rákos, Vincour – Meluzín, Ostřížek, R. Pavlík. Hosté: Godla (Zajíček) – Hrbas, Irving, Balinskis, Stříteský, Demel, O. Baláž, D. Zeman – P. Straka (A), Estephan, P. Zdráhal – M. Chalupa, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – Kudrna, Sukeľ, J. Jícha – Zygmunt, Gerhát, Jurčík. Rozhodčí Šír, Vrba – Frodl, Komárek Stadion Winning Group Arena Návštěva 5767 diváků

Olomouc - Kladno 4:3

Podrobnosti připravujeme.

SESTŘIH: Olomouc - Kladno 4:3. Krejčí dvěma body řídil výhru nad Jágrovými Rytíři

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:40. V. Tomeček, 18:36. Ondrušek, 25:30. Kunc, 35:54. David Krejčí Hosté: 21:30. M. Beran, 33:44. Zikmund, 44:47. M. Beran Sestavy Domácí: Lukáš (Mokry) – Groch, Ondrušek (C), Škůrek, Rašner, Dujsík, Řezníček – J. Káňa, David Krejčí (A), V. Tomeček – Klimek, J. Knotek (A), Kucsera – Olesz, P. Kolouch, Navrátil – Bambula, Strapáč, Kunc – Burian. Hosté: Bow (Stahl) – Dotchin (A), Kehar, K. Wood, Ticháček, Donaghey, Baránek – Jágr, Plekanec (C), Zikmund – M. Beran, A. Kubík (A), Hlava – Melka, Filip, Račuk – M. Indrák, Ciampini, Kristo. Rozhodčí Obadal, Kubičík – Svoboda, Šimánek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5 500 diváků

České Budějovice - Sparta 2:0

Podrobnosti připravujeme.

SESTŘIH: České Budějovice - Sparta Praha 2:0. Skvělý Hrachovina vyčapal Motoru 1000. výhru

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:58. Šenkeřík, 46:10. Karabáček Hosté: Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Piskáček (A), Šenkeřík, Bindulis, Percy, Štich, M. Jandus, Vráblík – M. Beránek, J. Novotný, Karabáček – Abdul, M. Hanzl, Vondrka – J. Ondráček, L. Pech (A), Gulaš (C) – Holec, D. Voženílek, Valský. Hosté: Salák (Machovský) – Matuškin, Pogorišnyj, Mikliš, Moravčík, A. Polášek (A), T. Pavelka, Radek Jeřábek – E. Thorell, R. Horák, Z. Doležal – D. Kaše, Sobotka (A), M. Řepík (C) – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček – J. Konečný, T. Jandus, J. Slavíček. Rozhodčí Hradil, Lacina – Hynek, Zíka Stadion Budvar aréna, České Budějovice