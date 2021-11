Sparta ho poslala do Motoru, on ji pomohl sestřelit: Za chvíli se zvedne

Radostí skočil na oslavujícího Václava Karabáčka a jeho reakce přesně zapadla do toho, co se odehrávalo okolo. Bouřící Budvar Aréna vychutnávala druhý zásah svých miláčků do sítě Sparty a Martin Jandus, donedávna hráč soupeře, ke gólu přispěl nahrávkou. „V tu chvíli jsem byl strašně rád, že jsme to dali,“ smál se po utkání, které jeho tým nakonec 2:0 vyhrál. O budoucnost bývalého chlebodárce však obránce strach nemá.

Ve 23 letech se v minulém ročníku dovedl protlačit do šestice sparťanských obránců. A nezklamal, naopak. Martin Jandus hrál velké minuty, nasbíral 15 bodů a především zapsal úctyhodných 28 plusových čárek při pobytu na ledě. Nikdo jiný se podobnému číslu ani nepřiblížil. Řeknete si: „Konečně! Mladý obránce, co se chytnul a hlavně hraje.“

Jenže nový ročník přinesl ústup z dobitých pozic. Jak týmových, tak osobních. Sparta zabředla do výsledkové krize a Janduse vedení poslalo do konce ledna do Motoru, aby se dočkal většího herního vytížení. Po angažování zahraničních zadáků Maksima Matuškina a Olega Pogorišného (který ale kvůli zranění na zkoušce končí) by na něj místo nezbývalo.

„Nemůžu na Motor říct špatné slovo. Strašně mi pomohl už tři roky zpátky, nakopl mě tehdy do extraligy. Teď mi tu pomáhají zase, chci jim to oplatit. Chovají se ke mně výborně, chci tady bojovat a pomoci týmu,“ řekl po duelu proti Spartě. Na výhře 2:0 se podílel asistencí, první v dresu Českých Budějovic v extralize. Zápas si užil i přesto, že vlastně sestřelil klub, jenž ho vychoval.

„Sparta se herně netrápí, proti nám měla spoustu šancí, ale klukům to tam v koncovce nepadá. Strašně moc toho chytil Dominik Hrachovina. Sparta hrála dobře, vůbec to nebyl snadný zápas. Oni půjdou nahoru, ta tendence výkonů je vzestupná, už teď měli dobré zápasy. Myslím, že se zanedlouho zvednou,“ dovolil si za současné konstelace odvážnou prognózu.

S trochou nadsázky lze říct, že pražský tým uvolněním mladého obránce chrání i sám sebe před zbytečnými vyloučeními. Úsměvná historka, jak si švédská hvězda Erik Thorell spletl v duelu proti Pardubicím z konce října Martina Janduse s jeho bratrem Tomášem a zavinil tak trest za příliš mnoho hráčů na ledě pobavila nejen kabinu Pražanů. „Já je vlastně také nepoznám,“ usmíval se tehdy hlavní trenér Josef Jandač. V nadsázce řečeno, tyhle starosti ani on, ani Thorell už mít nemusí.

Sparta vyslala Janduse na jih Čech na hostování do konce ledna, poté se o jeho dalším osudu rozhodne. „Je to otevřené. Nic není předem dané. Chci se tu soustředit na sebe, aby mě pak když tak chtěli všude. Chci pomoci Budějovicím a zbytek nechám na manažerech, jak se dohodnou,“ nelámala si nyní českobudějovická posila hlavu s budoucností. Proč by taky měl, když přítomnost se o tolik vylepšila? Z bárky, která se sotva drží nad vodou a trefují se do ní ze všech možných stran, přišel do celku, kde si konkurenceschopnost vlastního celku fanoušci náramně užívají.

Právě duel se Spartou toho byl dobrým důkazem. „Ano, je to jiné. Když sem přijde 6 000 lidí, tak to duní a hučí. Je to slyšet, vnímáme to. Žene nás to dopředu. Paradoxně, když přijde 6 000 lidí do O2 Arény, tak to není tak slyšet, tam je potřeba 10 tisíc lidí. V tomhle mají menší haly výhodu,“ přikývl Jandus. „Já mám nejradši staré zimáky, kde to má své kouzla a kde je opravdu zima,“ uculil se na závěr. Co se tak zprvu zdálo jako ústup, vedlo ke štěstí.