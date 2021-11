Pešout: Na sestupové extralize nejvíc vydělávají agenti předražených hráčů

Pokaždé dostáváte o něco víc, než čekáte. Tahle věta už pár sezon náleží k pobývání Karlových Varů v extralize. Rozpočtově mají plápolat u dna tabulky, místo toho čeří vody mezi bohatšími kluby a konkurence je ráda, když má duel s výborně bruslící Energií za sebou. Ovšem i do vyhlášených lázní dorazil stres. Padáková sezona vyvolává nespavost.

Váš tým náleží do zóny obav. Nečekal jste přece jen, že udržíte výborný vstup a budete o chlup výš?

„Je to úplně jednoduché. Po sedmém kole ve Zlíně jsme sice skočili na první příčku, ale doběhla nás naše sestava, v níž jsme citelně postrádali prvního centra. K Rachůnkovi a Flekovi do lajny jsme pořád někoho hledali. Až to došlo do stadia, kdy jsme tam umístili sedmnáctiletého Jirku Kulicha. Navíc kvůli těžkému zranění Jirky Černocha jsme přišli i o druhého centra. Asi sedmkrát jsme prohráli o gól. Pokud bychom měli dva elitní centry, a kdybych byl hodně skromný, minimálně tři zápasy jsme neprohráli. Pak by tým byl někde na osmé pozici. Doplnili jsme mužstvo a věřím, že se nahoru brzy vytáhneme.“

Už i Karlovy Vary se připojily k nákupům švédského zboží. Jak jste na útočníka Tora Imma kápli?

„Tím, že Bratislava Capitals skončili předčasně sezonu, byl volný. A vzhledem k tomu, že hráči na trhu nejsou, a když náhodou ano, tak za šílené peníze, přišel nám Immo jako dobrá varianta. A věřím, že i dobrá alternativa za Jirku Kulicha, který bude měsíc pryč na dvacítkách. Radši jsme se pojistili.“

Říkáte šílené peníze. Kolik?

„Šest až sedm tisíc euro, čili od 150 tisíc výš za průměrného hráče. Stalo se přesně to, co jsem avizoval. Kvůli sestupové soutěži se týmy plní staršími hráči a mladí nehrají. Kdyby nehrozil pád dolů, v neděli proti Třinci jsem nechal chytat kluka ročník 2005 a místo Kracíka, kterého jsme si vzali z Litoměřic, byl hrál taky mladej. A i další. Jsme tady fakt blázni.“

Rostou ceny a požadavky hráčů i kvůli tomu, že se v extralize sestupuje?

„Samozřejmě, agenti šroubují ceny a ti nejvíc vydělávají na tom, že se u nás sestupuje. Tak to je. A nejvíc jsou biti mladí hráči. Před sezonou se do ligy navalilo okolo třiceti cizinců. Místo toho, abychom nasazovali mladé a posunovali je v rozvoji, kvůli obavám o sestup se pořizují průměrní starší hráči a cizinci.“

Jako váš Švéd.

„Doufám, že bude nadprůměrný. Kdybych to v něm neviděl, neberu ho. A jak říkám, jde hlavně o to, že nám na měsíc zmizí sedmnáctiletý Kulich, kterého jsme si vypracovali do prvního útoku. Imma jsem si všiml v létě, hrál proti nám v přípravě. Věřím, že se rychle adaptuje. Kulichův nástup do reprezentace pocítíme, na druhou stranu, všechno zlé je k něčemu dobré. Kdyby se nám Černoch nezranil, mladej Jirka by tolik prostoru nedostal a tudíž by tak raketově nevyrostl. Kluci dřou, bojují, jsme semknutí, válčíme o každý bod. Za přístup jsem rád. Mrzí mě jen dva zápasy.“

Které?

„S Vítkovicemi jsme vedli 2:0 a měli to uhrát. Ale prohráli jsme. To jsou minus tři body. A mrzí mě zápas z minulého týdne s Kladnem, kdy nám rozhodčí upřel regulérní gól na 3:1. Prohráli jsme taky. Ale z každé situace si jde vzít to pozitivní. Pod tlakem hráči rostou. Jen mě mrzí, že nemůžu dát pořádnou šanci dalším mladým hráčům.“

Jiří Kulich je doslova zjevení. Unáší to? Nemusíte ho shazovat z hrušky dolů?

„Jsem až překvapený, jak to zvládá. Vezměte si, že v repre pauze odehrál tři zápasy za dvacítku, po návratu šel z voleje na Kladno, na Pardubice. V obou utkáních patřil k nejlepším hráčům. Až v neděli Třinec byl pro něj trochu větší sousto. Není divu, měl na kontě šesté utkání za devět dnů. Ale klobouk dolů, jak se s tím v sedmnácti pere. Vyznamenáním pro něj musí být, že sami kluci z první lajny si ho k sobě vyžádali.“

Hráči do 20 let v extraligové sezoně 1. Jiří Kulich (ú/K. Vary) 24 10 (6+4) 13:14 2. David Jiříček (o/Plzeň) 23 9 (4+5) 18:29 3. Jakub Konečný (ú/Sparta) 17 4 (2+2) 9:09 4. Lukáš Stehlík (ú/Litvínov) 14 3 (1+2) 6:21 5. Tomáš Chlubna (ú/Č. Budějovice) 9 2 (1+1) 9:14

Takže Kulich nedělá zbytečně frajera? Ani na holky?

„Vůbec. Však mu promlouvám do duše. Chodím s ním do sauny a tam mu popisuju, jak se má chovat a všechno to pobrat... (usmívá se) Nejdřív kariéra, pak teprve ženský.“

Body Jakuba Fleka vám neschází?

„Jasně, že chybí. Ale to celkově body první lajny. V předchozích dvou úspěšných sezonách, kdy jsme skončili v desítce, nám rozhodoval první útok. Tím však nechci říkat, že by Kuba Flek hrál hůř nebo nebojoval. Právě, že ho to letos stojí víc úsilí než kdy dřív. S Rachnou to musí de facto táhnout sami, centra jsme jim našli až poslední týden.“

Zlín je nyní jasným adeptem na padáka, 14. příčka znamená baráž. Cítíte na dálku vzájemný boj mezi Vary a Kladnem?

„Neřekl bych, že je to vyhrocené. Báli jsme se, že to s nimi bude maso, ale poslední zápas byl fér. Tedy až na neuznaný gól. Mohli jsme vyhrát. Ale nevymlouvám se, v té době jsme měli vést 5:1.“

Kdyby vám někdo nabídl 13. místo, zaručující záchranu, ale sezonu bez předkola, bral byste?

„Bohužel ano. Nervy, které kvůli hrozbě sestupu všichni zažíváme, jsou velké. Za sebe říkám, že doba, kdy se tady učíme nesestupovat, je dávno pryč. Takhle s hokejem nepohneme. Myslíte si, že by Jirka Kulich nešel do Švédska, kdyby nehrál? Ať si na to každý odpoví. Šikovní hráči tu jsou, jenže my jim vytvoříme prostředí, aby tu pořádně nemohli hrát.“

Melete se zároveň na dálku s Litvínovem. Půjde pod Růžičkou nahoru?

„Hned první zápas proti Boleslavi (5:0) ukázal, že ano. Rozhodují klíčoví, rozdíloví hráči. Celé nedělní kolo o tom bylo. Kometa díky Muellerovi a Holíkovi porazila Litvínov, první budějovická lajna včetně gólmana srazila Spartu. Proti ní hraje každý trochu jinak, víc. Ale ona to nastartuje. S takovým kádrem musí.“