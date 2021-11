Sparta utnula krizi. Hlinka: Nejásal bych, série proher byla strašidelná

Po osmigólové kanonádě do kasy Hradce brzdili Pražané euforii. „Až další zápasy ukážou. Snad se ale začíná blýskat na lepší časy,“ hlásil kouč Josef Jandač. V neděli jeho tým zlepšení potvrdil. Liberec smetl 4:1. Výkon byl ještě lepší než na východě Čech. Šedesát minut kontrola hry. Pocit, že tenhle duel prostě neztratí. „Musíme být ale při zemi, pořád máme hodně co dohánět,“ povídal po výhře nad Tygry pro iSport.cz sportovní manažer a asistent trenéra Jaroslav Hlinka.

Zlepšení. Markantní. Poprvé od patnáctého října dokázala Sparta vyhrát dva extraligové zápasy v řadě. Liberec dokázala v neděli odpoledne vymazat. Inkasovala jedinkrát, při vlastní přesilovce. Jinak ale dominovala. Při hře pět na pět hosty do nebezpečí pouštěla jen zřídka. Bílé Tygry dokázala v součtu všech střeleckých pokusů přepálit v poměru 64:41.

„Ani tak bych ale furt nejásal. Měli jsme strašidelnou, příšerně dlouhou sérii proher. Teď jsme vyhráli podruhé, neslavil bych. Musíme být při zemi, pořád máme hodně co dohánět,“ pokýval hlavou Jaroslav Hlinka . Až do pátku během pěti týdnů odehráli Pražané jedenáct zápasů, z nichž vyhráli jediný. Jejich forma byla nejhorší v soutěži.

Hlavní změna? Góly. Začalo to pálit lídrům. Už situace nesmyslně nepřehrávají, šance dovedou proměňovat. „Je to samozřejmě o gólech. V Hradci jsme jich dali na dva zápasy, teď jsme jich taky dali víc, než bylo v posledních týdnech běžné. Už jsem to říkal dřív, že na dva góly se vyhrává velice těžko. Musíme jich dávat tři a více, abychom si dali šanci zvítězit. Pomohlo by nám, kdyby se taky začala vyprazdňovat marodka, která je u nás bohužel pořád hodně početná,“ říkal Hlinka.

Na listině zraněných se nachází obránci Milan Jurčina, Tomáš Dvořák, David Němeček. Z forvardů chybí Miroslav Forman, Zdeněk Doležal, Patrik Prymula a taky nejproduktivnější ligový hráč Erik Thorell. Ten se zranil ráno před pátečním utkáním, podle posledních zpráv by jeho absence neměla být dlouhá.

Sparta - Liberec: Řepíkova paráda! Krásně projel obranou hostů a propálil Kváču, 2:1

Posun sebevědomí v neděli nejlíp dokumentoval kapitán Michal Řepík , který se blýskl úžasným sólem, kdy si za tělem prohodil puk mezi nohama, z obránce Lukáše Dernera udělal sloup a suverénně zavěsil. „Byl to nádherný gól,“ uznal Hlinka. „I góly z přesilovek pomohly. Právě v početních výhodách jsme se během té série porážek hodně trápili. Kluci, kteří mají ty branky dávat, takovéhle sebevědomí potřebují.“

Na střídačce zatím také čeká na šanci posila brankoviště Matěj Machovský . Gólman zatím odchytal jeden duel Ligy mistrů, v domácí soutěži ale čtyřikrát seděl jen na střídačce. Modrému půlkruhu vládne Alexander Salák . „Nějaký plán jejich nasazování máme, ale Saša teď vyhrává. Zjednodušeně řečeno: vítězná sestava se nemění,“ popsal bývalý vynikající útočník a legenda Sparty.

Velkou radost pak Hlinka vyjádřil z návratu dlouhodobě zraněného Daniela Přibyla. „Dan ušel strašně dlouhou cestu. Celé ty čtyři roky se u nás připravoval, známe jeho trable, kterými si procházel. Měl jsem úplně husí kůži, když jsem ho viděl na ledě. Když mu lidi tleskali, bylo to i pro mě hodně emotivní. Pak jsem jen trnul, aby se mu něco nestalo,“ řekl k forvardovi, který čtyři a půl roku vůbec nehrál hokej.

SESTŘIH: Sparta Praha - Liberec 4:1. Řepík parádní trefou skolil Tygry

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:45. Dvořáček, 30:23. M. Řepík, 38:59. F. Chlapík, 42:53. Sobotka Hosté: 19:23. Ordoš Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Matuškin, Moravčík, Radek Jeřábek, A. Polášek (A), Mikliš, T. Pavelka – D. Kaše, R. Horák, M. Řepík (C) – Buchtele, Sobotka (A), F. Chlapík – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček – J. Konečný, D. Přibyl, T. Jandus. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – M. Rosandić, Kolmann, M. Ivan, Štibingr, Derner, J. Šedivý, Aubrecht – Ordoš, Filippi, Gríger – A. Najman, Klepiš, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek, Jiruš – A. Dlouhý, J. Šír, Klapka. Rozhodčí Šír, Šindel – Pešek, Malý. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 1 000 diváků

