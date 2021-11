Pět let a osm měsíců. Přibyl zpátky v rudém: Jsem ohromně šťastný!

Příběh bojovníka napsal v neděli další kapitolu. Útočník Daniel Přibyl se po vleklém zranění kolene vrátil po pěti letech a osmi měsících do sestavy Sparty. V rudém dresu naskočil k utkání s Libercem. A byl u poklidné výhry 4:1. „Emoce se ve mně míchaly, bylo to úžasné,“ popisoval po zápase. Pražané navázali skvělým výkonem na páteční výhru v Hradci (8:3) a v nabité tabulce poskočili na šesté místo.

Když ve druhé minutě poprvé naskočil na led, fanoušci začali okamžitě vyvolávat jeho jméno. Při následujícím přerušení pak hlasatel přivítal Daniela Přibyla i oficiálně. Lidi aplaudovali, k domácí střídačce se sportovně s uznalým potleskem přidali i soupeři z Liberce. Při premiéře Přibyl nebodoval, stejně byl ale hvězdou večera. Po utkání pak na ledě metal rybičky. Sparta dokázala vyhrát dva duely v řadě poprvé od půlky října.

Jak jste si návrat užil?

„Moc! Jsem strašně rád, že se to povedlo. Musím přiznat, že jsem byl trochu nervózní, ale teď už se cítím dobře. Jsem rád, že to mám za sebou a hlavně, že jsme vyhráli.“

Po prvním zápase za Sokolov jste přiznal, jak se ve vás od rána praly emoce. Bylo to teď podobné?

„Teď to bylo trochu jiné, protože už jsem měl pár zápasů za Sokolov za sebou. Přece jenom to ale bylo na Spartě, kde jsem dřív dlouho hrál. Bylo to po hodně dlouhé době, takže bych lhal, kdybych řekl, že se ve mně emoce nemíchaly.“

Kdy nervozita opadla?

„Chvíli před zápasem na rozbruslení už se to zlepšovalo. Postupem času jsem na to přestával myslet, až jsem na nervozitu úplně zapomněl.“

Měl jste naskočit už v pátek v Hradci, na poslední chvíli z toho však sešlo. Byl jste z toho hodně smutný?

„Já už popravdě raději nic neplánuju, nic neočekávám. Až to přijde, tak to přijde. Mě už to vlastně ani nepřekvapilo, za ty poslední roky už jsem na nějaké nečekané změny zvyklý. Ani jsem nějak nelitoval, prostě jsem to bral, jak to bylo.“

Sparta - Liberec: Řepíkova paráda! Krásně projel obranou hostů a propálil Kváču, 2:1

Dlouho jste měl před sebou cíl zahrát si zase za Spartu. To máte nyní za sebou, spadla z vás tímhle nějaká zátěž?

„Asi by to tak mělo být, ale zatím to úplně necítím. Třeba mi to ještě dojde. Ono ale zároveň není jak si ulevovat. Byl to jen takový dílčí cíl, teď to bude pokračovat dál. Je to hezký milník, ale důležitější bude na něj navázat. Že by ze mě ale spadl nějaký obrovský kámen, to zatím necítím.“

Původní plán byl takový, že naskočíte až někdy za měsíc. Proč se nakonec vše urychlilo?

„Nevím, asi nějaká shoda náhod a okolností. Pár kluků se zranilo a vypadli ze sestavy. Já jsem šel s taškou zrovna kolem, tak mě nechali si zahrát. (směje se) V podstatě jsem se chystal na zápas v Šumperku a místo toho jsem zůstal tady.“

Bylo tempo výrazně vyšší než v Chance lize?

„V první třetině jsem si musel trochu zvykat. I celkově herní situace se tu řeší trochu jinak, takže to bylo novější. Jak šel zápas, tak jsem tomu ale přivykal líp a líp.“

Měl jste jednu solidní šanci, byl na vás faul. Jste s výkonem spokojený?

„Těžko se mi to hodnotí, spíš bych to nechal na ostatní. Byl jsem v transu, ale řekl bych, že tam asi byly nějaké lepší i horší momenty. Jsem rád, že jsem to hlavně nějak odehrál a mám to za sebou.“

Součástí sparťanské kabiny jste už dlouho, Vnímáte, že jde po dvou výhrách v řadě nálada konečně trochu nahoru?

„S týmem jsem celou dobu, ale na zápasech jsem v kabině samozřejmě nebyl, takže to hlavní jsem až tolik nevnímal. Teď bych řekl, že nálada je opravdu dobrá. Samozřejmě ta série proher byla těžká. Věřím, že teď na dvě výhry navážeme a bude to jen lepší.“

Přibylův návrat očima Jaroslava Hlinky sportovního manažera a asistenta trenéra Sparty Měl jsem husí kůži „Dan ušel strašně dlouhou cestu. Celé ty čtyři roky se u nás připravoval, známe jeho trable, kterými si procházel. Měl jsem úplně husí kůži, když jsem ho viděl na ledě. Když mu lidi tleskali, bylo to i pro mě hodně emotivní. Pak jsem jen trnul, aby se mu něco nestalo. Musím ale říct, že je připravený, vypadá velmi dobře. Je silný, nikdy to nevzdal. Rval se, pracoval na sobě, každý den byl v posilovně. Byl trpělivý. Doufám, že to bude jen lepší a lepší. Hokejista je bezesporu výborný, ale ještě kousek cesty ho čeká. Potřebuje nabrat kondici, herní jistotu. Hrozně mu to přeju.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Liberec 4:1. Řepík parádní trefou skolil Tygry

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:45. Dvořáček, 30:23. M. Řepík, 38:59. F. Chlapík, 42:53. Sobotka Hosté: 19:23. Ordoš Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Matuškin, Moravčík, Radek Jeřábek, A. Polášek (A), Mikliš, T. Pavelka – D. Kaše, R. Horák, M. Řepík (C) – Buchtele, Sobotka (A), F. Chlapík – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček – J. Konečný, D. Přibyl, T. Jandus. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – M. Rosandić, Kolmann, M. Ivan, Štibingr, Derner, J. Šedivý, Aubrecht – Ordoš, Filippi, Gríger – A. Najman, Klepiš, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek, Jiruš – A. Dlouhý, J. Šír, Klapka. Rozhodčí Šír, Šindel – Pešek, Malý. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 1 000 diváků

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE