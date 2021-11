SESTŘIHY: Vítězný návrat Přibyla, Kometa stále u dna. Plzeň - Kladno 4:1

Řepík parádou osladil Přibylův návrat

Před začátkem utkání sklidil velké ovace vládními opatřeními omezeného počtu pouze tisícovky fanoušků domácí útočník Daniel Přibyl, který se v dresu Sparty objevil v soutěžním utkání po vleklých zdravotních potížích po více jak pěti letech.

Úvod byl opatrný z obou stran a hra se odehrávala především ve středním pásmu. První větší šanci měl Buchtele, Kváča ale jeho střelu z mezikruží vyrazil betonem. Na druhé straně zase prověřil Saláka Klapka. V osmé minutě šli Sparťané do vedení: po Sobotkově přihrávce překonal Kváču bekhendovým blafákem Dvořáček.

Pražané pokračovali v tlaku i nadále a další dobrou příležitost měl Moravčík, pálil ale těsně mimo. S pokusem Chlapíka si poté bez problémů poradil Kváča. V závěru první třetiny hráli sparťané přesilovou hru, sehrála ji ale špatně, navíc sama inkasovali. Po rychlém protiútoku a skvělé přihrávce Rosandiče vyrovnal 37 sekund před první přestávkou Ordoš.

Vyrovnávací trefa Bílé Tygry nabudila a druhou část začali náporem. Dobrou šanci měl Jelínek, Salák jeho ostrou ránu skvěle vyrazil. Poté se na sparťanského brankáře řítil osamocený Klepiš, ani on ale Saláka nepřekonal. Pak se ke slovu dostali také domácí a po Jandusově střele zvonila za Kváčovými zády levá tyč. Vzápětí však pomohla branková konstrukce také Salákovi po střele Vlacha.

Skóre se znovu měnilo ve 31. minutě. Krásnou individuální akcí se blýsknul sparťanský kapitán Řepík a střelou pod horní tyčku poslal domácí znovu do vedení. O chvíli později mohl přidat třetí branku navrátilec Přibyl, Kváča se ale proti jeho ráně bleskově přesunul. V závěru druhé části už se však Sparta radovala potřetí. Přesilovou hru využil po pěkné přihrávce Horáka nikým nehlídaný Chlapík.

Sparťanům vyšel rovněž vstup do třetího dějství a po rychlém přečíslení překonal Kváču počtvrté Sobotka. Liberečtí byli jako opaření a Pražané pokračovali ve velkém náporu, šance Chlapíka a Mikliše ale zlikvidoval Kváča.

Poté hráli domácí v početní převaze a pátou branku měl na hokejce Řepík, gólovou radost mu ale sebral fantastickým zákrokem Kváča. Přesilovku si zahráli také Severočeši a Salák měl plné ruce práce s dělovkou Vlacha. Na opačné straně byl blízko gólu Polášek, Kváčovi ale podruhé v zápase pomohla branková konstrukce.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Hlinka (Sparta): „Podali jsme dobrý výkon a vyhráli jsme zaslouženě. Zápas se lámal ve druhé třetině, kde jsme nejdříve přežili velké šance Liberce, pak jsme šli sami do vedení o dvě branky. Ve třetí části už jsme si vedení pohlídali.“

Patrik Augusta (Liberec): „Sparta vyhrála naprosto zaslouženě. Od samého začátku byla aktivnějším týmem. My jsme bojovali, ještě za stavu 1:1 jsme měli samostatný nájezd a dali jsme tyčku. Pak jsme ale udělali dvě velké chyby a ty Sparta potrestala. Čtvrtý gól na začátku třetí třetiny pak dovršil vítězství domácích. Mrzí mě, že jsme po čtvrtém inkasovaném gólu úplně přestali válčit.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Liberec 4:1. Řepík parádní trefou skolil Tygry

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:45. Dvořáček, 30:23. M. Řepík, 38:59. F. Chlapík, 42:53. Sobotka Hosté: 19:23. Ordoš Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Matuškin, Moravčík, Radek Jeřábek, A. Polášek (A), Mikliš, T. Pavelka – D. Kaše, R. Horák, M. Řepík (C) – Buchtele, Sobotka (A), F. Chlapík – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček – J. Konečný, D. Přibyl, T. Jandus. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – M. Rosandić, Kolmann, M. Ivan, Štibingr, Derner, J. Šedivý, Aubrecht – Ordoš, Filippi, Gríger – A. Najman, Klepiš, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek, Jiruš – A. Dlouhý, J. Šír, Klapka. Rozhodčí Šír, Šindel – Pešek, Malý. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 1 000 diváků

Hanácí bez Krejčího schytali výprask na závěr

Krejčí scházel kvůli zdravotním komplikacím, a tak se do středu elitního útoku postavil místo něj Kusko. Třinec byl v úvodní třetině aktivnějším týmem a v 17. minutě otevřel skóre - obránce Adámek se po návratu z trestné lavice vydal dopředu, přihrál do druhé vlny Vránovi, který si puk potáhl do levého kruhu a střelou k bližší tyči překonal Lukáše. Jinak se hrálo bez výrazných gólových šancí, oba týmy nic extra nevymyslely ani ve svých dvou přesilových hrách.

První útok domácích mohl po přestávce přidat druhý gól. Růžička se proháčkoval až před Lukáše a ještě hledal Vránu, který by zakončoval do prázdné branky, Dujsík ale obětavým zákrokem přihrávku zachytil. Celé střídání zakončil faulem Daňo a při jeho vyloučení vyrovnal Nahodil, který střelou z levé strany přes obránce trefil místo mezi Kacetlovými betony. Na olomoucké střídačce mohlo být ještě veseleji, Kunc pronikl až před třineckou branku, ale bekhendem trefil jen tyčku.

Do závěrečné třetiny vstoupil lépe lídr tabulky a se štěstím se opět ujal vedení - Zahradníčkova střela od modré čáry se odrazila v čase 41:27 od Nestrašila do branky. Zanedlouho zvýšil v početní převaze obránce Doudera, který rozhodl začátkem října gólem v závěru první duel v Olomouci.

Třinec, který inkasoval v soutěži nejméně branek, si už vedení pohlídal. Nejtěžší chvíle přečkal v oslabení, kdy na Kacetla nevyzráli Káňa a Ondrušek. V posledních dvou minutách zpečetili výsledek Nestrašil, který trefil ze středního pásma prázdnou branku, a ze sóla ještě Michal Kovařčík, když blafákem přelstil Lukáše.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): „Výsledek 5:1 neodpovídá tomu utkání, jaké se hrálo. Jsme ale rádi za tři body a že nám to ve třetí třetině napadalo, i když se štěstím. Myslím, že jsme si mohli pomoct přesilovou hrou už v první třetině, kde jsme jich pár měli a nesehráli jsme je dobře. Olomouc nám to ztížila jako pokaždé. Bylo to o tom (za stavu 1:1), kdo dá branku. Malinko jsme se ve druhé třetině klepali, kdyby padl ještě jeden nějaký slabý gól, tak jsme to měli těžké. Našli jsme v sobě sílu, zredukovali jsme hru na tři útoky a šli jsme si za třemi body. Gratulace klukům do kabiny, že to nevzdali a odmakali, hlavně ve třetí třetině.“

Zdeněk Moták (Olomouc): „Z výsledku jsme zklamaní. Z předvedené hry ani tak ne, po minimálně čtyřicet minut jsme byli důstojným soupeřem. Vytvořili jsme si i nějakou šanci, nejen střeleckou ale i gólovou. Pak jsme udělali hrubou chybu. Kotouč jsme měli posunout do středního pásma, nestalo se tak a dostali jsme gól na 2:1, v oslabení na 3:1. To už se těžko otáčí. Výsledek 5:1 je poměrně dost, ale šli jsme do risku na power play a bohužel se nám to nepodařilo. Nutno však respektovat sílu domácích, která je obrovská ve všech směrech.“

SESTŘIH: Třinec - Olomouc 5:1. Hanáci bez Krejčího padli, v závěru řádil Nestrašil

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:48. P. Vrána, 41:27. A. Nestrašil, 47:43. M. Doudera, 58:58. A. Nestrašil, 59:26. M. Kovařčík Hosté: 26:45. Nahodil Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Zahradníček, M. Adámek – Daňo, P. Vrána, Martin Růžička – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Miloš Roman – O. Šedivý, R. Szturc, Hrňa – Dravecký. Hosté: Lukáš (Špunar) – Ondrušek, T. Černý, Rašner, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Švrček – J. Káňa, Kusko, Kucsera – Klimek, J. Knotek, Bambula – Olesz, P. Kolouch, Navrátil – Strapáč, Nahodil, Kunc. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Lederer, Rožánek Stadion WERK ARENA, Třinec

Nájezdník Bukarts dokonal obrat

Domácí měli hned zkraje výhodu přesilové hry, faul Krenželoka však potrestat nedokázali. V páté minutě skončila Jarůškova teč na tyčce. O minutu později již Severočeši vedli. Stezka ještě dokázal zlikvidovat Lattovu šanci, pokračující závar zakončil Irving objetím branky, do které se již vítkovický gólman nestihl vrátit.

Verva byla výrazně střelecky aktivnější, gólově se však neprosadila ani při pětiminutové přesilovce na začátku druhé třetiny, kdy za faul na Strejčka putoval předčasně do kabiny Kalus. Ve 29. minutě ale již domácí radovali z navýšení náskoku, když se poprvé od poloviny října zapsal mezi střelce Lukeš.

Hosté se v útočném pásmu objevovali jen občas, přesto dokázali v rozmezí 93 sekund vyrovnat. Nejprve překonal promrzlého Godlu po rychlém protiútoku a přečíslení Marozs, poté jej prostřelil Fridrich. Litvínov však dokázal na ztrátu náskoku zareagovat - po krásné individuální akci se prosadil Svoboda.

V samotném závěru druhé třetiny byly Vítkovice blízko, aby opět srovnaly. Lakatošova střela skončila na tyčce, Stříteský následně v brankovišti zalehnul puk a hosté dostali výhodu trestného střílení. Lakatoš jej ale nevyužil.

Ve 43. minutě pomohla hostům opět branková konstrukce, kterou tentokráte trefil Straka. Severočeši následně nevyužili další přesilovou hru a v 55. minutě je hosté za slabou produktivitu potrestali, o vyrovnání se postaral Dej.

Zápas tak v základní hrací době skončil nerozhodně a musel se prodlužovat. Vítěze ale nakonec určily až samostatné nájezdy, ve kterých se více dařilo hostům. Godlu překonali Fridrich a Bukarts, Stezku jen Jarůšek. Vítkovičtí tak oplatili Litvínovu porážku z prvního vzájemného souboje v sezoně.

Ohlasy trenérů

Vladimír Růžička (Litvínov): „První třetinu jsme měli vynikající, hráli jsme výborně, ale věděli jsme, že náskok 1:0 je hodně malý. Zápas se podle mého lámal v pětiminutové přesilovce, kterou jsme odehráli hodně špatně a místo, aby nás to nakoplo, tak nás to shodilo dolů. Vedli jsme pak 2:0, ale udělali jsme dvě hrubé chyby. Když poté dal Přéma Svoboda na 3:2, tak jsem myslel, že si to ve třetí třetině pohlídáme, ale udělali jsme hrubou chybu a soupeř vyrovnal. V prodloužení jsme nedali tutovou šanci do prázdné a penalty jsou kdo s koho.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Pro nás jsou to nesmírně důležité dva body. Dvě třetiny jsme nehráli dobře, naše akcie držel brankář Stezka. Za stavu 2:0 tomu asi nikdo moc nevěřil, ale mužstvo v sobě našlo vnitřní sílu a z minima jsme vytěžili maximum. Mrzí mě vyloučení, která jsme měli po faulech v útočném pásmu, ale oslabení jsme zvládli. Podařilo se nám vyrovnat na 3:3, v prodloužení měl hned na začátku Litvínov vyloženou šanci, ale opět nás podržel Stezka a v nájezdech jsme byli o gól lepší. Odvážíme si dva body, ale přijímáme je s velkou pokorou.“

SESTŘIH: Litvínov - Vítkovice 3:4sn. Hosté ani jednou nevedli, přesto zvítězili na nájezdy

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:44. Irving, 28:58. F. Lukeš, 37:11. P. Svoboda Hosté: 34:22. Marosz, 35:55. Fridrich, 54:03. Dej, . Roberts Bukarts Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Hrbas, Irving, Strejček, Balinskis, Demel, Stříteský, O. Baláž – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – P. Straka (A), V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – M. Chalupa, Sukeľ, Jarůšek – Latta, Gerhát, P. Svoboda. Hosté: Stezka (Dolejš) – Plášil, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, P. Koch, Jakub Stehlík, L. Kovář – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – R. Bondra, Lindberg, M. Kalus – Dej, Marosz, Roberts Bukarts – Lednický, Chlán, Fridrich. Rozhodčí Hejduk, Sýkora – Axman, Kajínek Stadion Návštěva 1000 diváků

Poklidnou výhru nad Berany trefil Jánošík

V první velké šanci se zjevil zlínský Flynn, který u Beranů hostuje právě z Mladé Boleslavi, ale z dobré pozice těsně minul branku střeženou Krošeljem. Na druhé straně byl nejblíže otevření skóre Kousal, jeho svižnou střelu však zastavila tyčka Kašíkovy branky. Právě Kousal měl ještě větší šanci 13 sekund po polovině první třetiny, ale trestné střílení po faulu na Najmana neproměnil.

Skóre se měnilo až o tři minuty později, když do branky doplachtilo Šidlíkovo nahození od modré čáry. Byla to opět čtvrtá formace Mladé Boleslavi, která zahrozila před Kašíkem, ale Bičevskis nedokázal zasunout puk pod ležícím brankářem Zlína. Výraznou střeleckou převahu korunovali domácí těsně po skončení své první přesilové hry, když to bylo opět nahození od modré čáry, které skončilo až v brance. Gól slavil Jánošík.

Ještě během druhé třetiny skončil zápas pro zlínského obránce Mamčicse po krosčeku do Bernadova obličeje. Pětiminutovou početní převahu domácí přetavili ve třetí gól 22 sekund před jejím koncem, když byl na konci pohledné kombinace úspěšný s bekhendovou střelou Najman.

Ve třetí třetině se sice hodně bruslilo, oba celky se snažily tlačit do zakončení, ale vyložené šance k vidění nebyly. Hosté se nevzdávali a čtyři minuty před koncem ještě zkusili odvolat brankáře. Za dvě minuty sklízeli ovoce po trefě Gazdy, ale na více už nedosáhli.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zlín 3:1. Bruslaři proti poslednímu nezaváhali

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:20. Šidlík, 30:50. Jánošík, 39:40. O. Najman Hosté: 58:06. Gazda Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Šidlík, Bernad, Pláněk (A), Jánošík (C), Lintuniemi, D. Moravec – Lunter, Fořt, Pospíšil – Kelemen, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Kašík (Huf) – Suhrada, T. Hanousek, Žižka, O. Němec (A), Ferenc, Gazda, Mamčics – Karafiát, Hejcman, Fryšara – A. Zbořil, P. Sedláček (A), Kubiš (C) – Honejsek, O. Flynn, R. Veselý – Michasjonok, Zabusovs, Köhler. Rozhodčí Pešina, Micka – Frodl, Komárek Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 689 diváků

Plzeň - Kladno 4:1

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:01. Bulíř, 29:56. Bulíř, 37:44. Kantner, 57:26. Mertl Hosté: 40:35. K. Wood Sestavy Domácí: Miroslav Svoboda (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (C), Kremláček, Jiříček, Kvasnička, Budík, Graňák – Dzierkals, Mertl (A), M. Lang – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – F. Suchý, Kodýtek (A), Schleiss – Kantner, F. Přikryl, M. Marcel. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), K. Wood, Ticháček, J. Suchánek (A), Baránek, Donaghey – Zikmund, Plekanec (C), Jágr – A. Kubík, M. Beran, Kristo – Račuk, Melka, Machala – Filip, M. Indrák. Rozhodčí Jeřábek, Horák – Gebauer, Hlavatý. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 1000 diváků

Kometa - Mountfield HK 1:3

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:46. L. Horký Hosté: 22:24. McCormack, 27:51. Blain, 44:42. Jank Sestavy Domácí: J. Sedláček (Tomek) – R. Holland, Ďaloga, Roth, Kučeřík, Bartejs, Gulaši, L. Forman – P. Mueller, Krištof, Zaťovič – L. Horký, Ostřížek, R. Pavlík – Vincour, Rákos, Mallet – Dočekal, Süss, Meluzín. Hosté: Kiviaho (Š. Lukeš) – Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, McCormack, Jank, Gaspar – Oksanen, Lev, Smoleňák – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Kelly Klíma, Lalancette, R. Pilař – Orsava, Koukal, Lamper. Rozhodčí Pražák, Úlehla – Lhotský, Svoboda Stadion Winning Group Arena