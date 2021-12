Nakopnout trejdem! Pět extraligových hráčů, kteří potřebují restart

Kteří extraligoví hokejisté potřebují restart? • FOTO: Koláž iSport.cz Tři stovky extraligových hráčů se několikrát do týdne řežou o co nejlepší postavení svého týmu i své vlastní. Rok co rok se kupa hokejistů opěvuje za brilantní výkony, ale najdete i mnoho těch, kteří se souží a nevědí, kudy kam. Anebo vědí, že mohou hrát líp, ale něco zkrátka hapruje, nedokážou vytřískat vlastní potenciál přímo na pracovišti. Zvlášť když v kolonce útočníků svítí až moc nul, jejich vlastníci se dostanou do okruhu kandidátů zralých na výměnu. Kterým známým hráčům by podle iSport.cz pomohla změna adresy?

Dávid Gríger (Bílí Tygři Liberec) 25 zápasů

8 bodů (5+3)

+/- -6 Slovenský centr byl donedávna ukázkovým symbolem libereckého trápení. Na šikovného praváka dopadla tygří bída drtivým úderem, sám ji také svými dietními výkony podporoval. Považte, v prvních osmnácti utkáních měl na osobním kontě jediný bod za gól. Jinak samá vajíčka. Putoval sestavou nahoru dolů, hledala se mu ideální pozice. Nic… Až poslední dobou statečně bojuje s katastrofálními čísly. Jde krapet nahoru. Z minulých sedmi utkání vytřískal čtyři trefy, je živější, dostává se do šancí. Což je dobrá známka a důvod řešit obchod. Severočechy drtí díry v obraně, absence Šmída, Vitáska i Melancona bolí. Za Grígera by si klub mohl říci o kvalitního beka. Liberec - Plzeň: Hrubku hostující obrany potrestal Gríger, 3:2

Valentin Claireaux (BK Mladá Boleslav) 27 zápasů

11 bodů (3+8)

+/- -4 Francouzská spojka se po extralize docela nacestovala, nedělá jí problém rychle se adaptovat na jiné podmínky. Něco jiného je, pokud má třicetiletý útočník své výkony držet delší dobu, třeba dvě sezony po sobě. V jinak slušně šlapající Boleslavi (byť občas také zakopne) přišel o elitní vytížení, v posledních utkáních spadl na deset, dvanáct minut hry. Dává to logiku, je neproduktivní – posledních šest utkání nebodoval a celkově je zabalený do čtyř minusových bodů. V sezoně skóroval jen ve dvou soubojích. Potřebuje osvěžit na jiném vzduchu, namontovat jiný čip. V minulosti prokázal, že umí zabrat hned po změně trikotu. Kdo potřebuje rychlou vzpruhu, řešení má po ruce. Vítkovice - Mladá Boleslav: Důrazný Claireaux dopravil z brankoviště puk za brankovou čáru, 1:2

Anthony Camara (Dynamo Pardubice) 24 zápasů

15 bodů (7+8)

+/- -2 S tímhle ďáblem bývá složitější pořízení. Musíte si na něj věřit, najít k němu cestu. Dolovat z něj pravidelně hokejový kumšt s velmi interesantní hloubkou nedokáže jen tak někdo. Musíte být slušný psycholog, minimálně umět zacházet s empatií. Odkopnout specifického Kanaďana při první či druhé svízeli je jednoduché. Ale kdo dokáže Camaru zkrotit, dostává do ruky účinný granát. V Dynamu došli do bodu, kdy jim spíš už dochází trpělivost a zkouší žít bez něj. Nejinak tomu bylo i na dřívějších štacích. Je to zkrátka zboží k mání, na okamžité využití zajímavá možnost. Camara ví, že trucovat nemůže, to by s jeho kariérou byl rychlý amen. Najde se na českém trhu odvážlivec? Olomouc - Pardubice: Camara tečoval přihrávku Ciencialy a strhl vedení na stranu Dynama, 1:2

Roberts Bukarts (Vítkovice Ridera) 19 zápasů

15 bodů (4+11)

+/- -2 Žhavý artikl pro výměnu a zisk hodně zajímavé protihodnoty. Lotyšský střelec se hrozivě dlouho soužil, jeho výkony absolutně neodpovídaly očekávání a daným podmínkám. Bukarts má pořád ještě dobré jméno, ale musí se snažit a nežít jen z minulosti. Vzpomínky na skvělé předchozí časy ředí o dost slabší současnost. Pozor ovšem na poslední kola, Bukarts v nich dal najevo, že by se na něj mohlo spoléhat jako na jednu z klíčových zbraní. Aspoň do konce sezony. Z pěti posledních bitev vydoloval sedm bodů, hýřil výraznější aktivitou než v prvních měsících sezony. Jako by podprahově sděloval: Mrkněte na to, pořád to ve mně je. Přičemž adresátem vzkazu nejsou jen vítkovičtí trenéři. Litvínov - Vítkovice: V nájezdech rozhodl o výhře hostů forhendovou kličkou Bukarts, 3:4