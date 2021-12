Zlín naživu i Jágrův konec... Šoky, které ještě může přinést extraliga

Jsme v polovině základní části Tipsport extraligy! Už všichni tuší, kdo se bude prát o Prezidentský pohár a komu přibudou sestupové vrásky. My si ale zahrajeme hru. Co by se muselo stát, abychom byli svědky něčeho nečekaného. Šokujícího, nepředvídatelného. Třeba že Zlín prchne z tabulkového dna a uteče přímému sestupu nebo že kanadské bodování vyhraje Milan Gulaš. Co by se muselo stát, aby...

...Třinec nevyhrál základní část Šance podle Sportu: 20 % Kustodi Ocelářů by museli zapomenout brousit brusle a soupeř by jim potřeboval potají nařezávat hokejky. Anebo by museli hrát zbytek ročníku jen s Pardubicemi, které Slezany jako jediné dokázaly dvakrát porazit. Souboj o Prezidentský pohár se už nyní smrsknul na pistolnický duel železáren proti Mountfieldu. Bodů je ve hře ještě spoustu, se třetím do party se už ale moc nepočítá. Třinec od prvního zářijového kola šlape jak valcířský lis. Ani jednou se mu nestalo, že by prohrál dvě utkání v řadě, což je v půlce sezony obdivuhodná bilance. Jeho náskok na Hradec je čtyřbodový. Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 28 19 2 4 3 90:52 65 2. Mountfield 28 16 6 1 5 91:59 61 3. Pardubice 27 13 5 3 6 87:66 52 4. Plzeň 29 14 2 4 9 92:80 50 5. M. Boleslav 28 12 3 2 11 63:65 44 6. Sparta 28 10 4 4 10 101:87 42 7. Brno 28 10 5 2 11 81:79 42 8. Vítkovice 28 11 3 3 11 60:70 42 9. Olomouc 27 10 4 1 12 63:75 39 10. Č. Budějovice 27 11 1 3 12 77:78 38 11. Litvínov 28 11 1 3 13 79:85 38 12. Liberec 27 9 2 5 11 61:76 36 13. K. Vary 28 10 1 3 14 82:80 35 14. Kladno 27 5 3 3 16 66:98 24 15. Zlín 28 3 2 3 20 51:94 16 Generali Play-off

…Robert Říčka ovládl pořadí střelců Šance podle Sportu: 25 % Aktuálně tabulce kanonýrů vládne. Robert Říčka má na kontě 17 gólů ve 27 duelech. Pokud by udržel aktuální střelecké tempo, atakoval by metu 35 tref. Možná se vám může zdát, že odhad pětadvaceti procenty není tak vysoký, ale opak je pravdou. Vlčáků, kteří by mohli po sezoně na galavečeru převzít cenu deníku Sport pro nejlepšího střelce ročníku, je pořád spousta. Ani zdaleka se nedá říct, že by se v půlce sezony souboj smrsknul na Říčku s Filipem Chlapíkem nebo Ludwigem Blomstrandem. V závěsu číhají Martin Růžička, Milan Gulaš nebo Erik Thorell. Aby Říčka jejich náporu odolal, potřebuje se vrátit do zářijového tempa. Jedna trefa za čtyři zápasy je málo. Herně vypadá pořád stejně, jen zařízení netrefuje s takovou úspěšností. Pardubice - Třinec: Říčkovi nesedla střela podle představ. Puk ale zaplachtil za záda Mazance, 3:1

...Milan Gulaš vyhrál bodování Šance podle Sportu: 10 % Mezi roky 2017 až 2020 vyhrál kanadské bodování soutěže Milan Gulaš třikrát v řadě. V mezičase ale gólová mašina změnila působiště. A taky o další rok zestárla. Gulaš v sobě ale pořád má žár a ctižádost střelce absolutní špičky. Potřeboval by, aby mu dál umně servíroval Lukáš Pech lahůdkové přihrávky. Potřeboval by, aby se výkony celého Motoru zvedly. A potřeboval by odzátkovat svůj kanón. Na sparťanské duo Filip Chlapík – Erik Thorell ztrácí pět bodů. Pro borce Gulašových kvalit žádná nezdolná překážka, jen by mu taky bodlo, kdyby se soupeřům zasekly jejich kulomety. Mountfield HK - České Budějovice: Gulaš dostal puk na pravý kruh a ranou z první vyrovnal, 2:2

...Liberec nepostoupil ani do předkola Šance podle Sportu: 20 % Před sezonou jeden z hlavních adeptů na titul. Zkušený tým v Liberci vhodně posílili. Přišel bodový forvard Tomáš Záborský, v plné síle byl obránce Ladislav Šmíd. Dnes je Záborský už nějaký čas pryč a Šmíd je zase zapsán mezi zraněnými. Tygři střídají výhry s prohrami, v napumpovaném srdci tabulky jsou až dvanáctí. Právě dvanáct celků z patnácti postoupí po odehrání šedesáti kol do play off. Pokud přijmeme fakt, že poslední dva fleky mají rezervovány Zlín a Kladno, jednomu ze zbylých zůstane Černý Petr v podobě třináctého místa a konce sezony. A klidně to může být Liberec. Pokud se nezvedne tragická ofenziva, Tygr skončí v kleci. SESTŘIH: Liberec - Vítkovice 4:3p. Vydřené dva body trefil Tygrům Klepiš

...Zlín utekl z posledního místa Šance podle Sportu: 68 % Vzpomeňte si na situaci před dvěma lety. Že by Pardubice odklusaly ze dna tabulky, na to by si nikdo nevsadil ani žok ovsa. Padák byl téměř jasný, už na ně koukal ze skříně. Nakonec se však do něj zamotalo Kladno a řachlo. Teď se může klidně situace opakovat. A podle Sportu je docela slušná šance, že se to opravdu znovu stane. Zatímco Rytíři jsou pod tíhou táhnoucí se mizérie absolutně rozhození, Berani se šikují v pospolitosti do stáda, které je odhodláno zvrátit chod dějin. Nechtějí být podepsáni pod historickým sestupem Zlína. Stačí k tomu jediné, udržet současný směr výsledkových křivek. Teď je dělí osm bodů, Kladno má zápas k dobru. Ani to by ale nemuselo stačit. SESTŘIH: Sparta Praha - Zlín 4:6. Překvapení kola, hattrickem se blýskl hostující Gazda