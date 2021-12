Srdcař Skuhravý pomáhá na střídačce Varů: Cíle? Do play off a pak titul!

V rozehrané sezoně chvíli vedli tabulku, ale na to už dnes v Karlových Varech ani nevzpomínají. Interesantní vstup se přelil do nebezpečné kolísavosti, extraligový padák pro poslední tým a baráž pro předposlední celek vyvolává paniku v nejedné aréně. V atmosféře jisté nervozity na západě Čech povolali do akce Václava Skuhravého, někdejší hráčskou ikonu. „Bavme se víc hokejem,“ nabádá nový asistent Martina Pešouta, jenž si prožil včera premiéru v Hradci Králové.

Do rukou dostává kompetence podobně velké, jako jinde drží hlavní kouč. Václav Skuhravý nepřišel pomoci jako zkušený hlas, ale rovnou tým Varů nakopnout, pozvednout mu sebedůvěru. „Nechci se dívat dolů, dívejme se nahoru,“ hustí do hráčů optimismus vlastník 1001 startů v elitní české soutěži a člen mistrovského týmu z jara 2009.

Chyběl vám samotnému vrcholový hokej ze střídačky, anebo jste se nechával spíš přemlouvat k nové šichtě?

„Ve Varech jsem trenérem dorostu a mládeže, takže jsem byl zaneprázdněný dost. Nebylo to o tom, že by mi trénování chybělo. Přišli za mnou z vedení s prosbou nebo přáním, aby áčko dostalo nějaký impuls. Šel jsem do toho.“

Vycítil jste po svém nástupu narůstající paniku v týmu?

„Nebyl jsem od začátku u toho, do kabiny nechodil, takže nevím, jestli je namístě mluvit o panice v mužstvu. Mám zásadu nedívat se tolik pod sebe, ale spíš nad sebe. Makat naplno, to jednoznačně, ale také se hokejem bavit, nestresovat se, co může přijít, užívat si ho, mít z něj radost. Pohoda při téhle práci je důležitá. Musíte mít z hokeje potěšení, ne jen obavy z toho, co může hrozit. Jak na tréninku, tak při zápase, to jsou spojené nádoby.“

Čili jste v první den nástupu k týmu rozrazil dveře a prohlásil před hráči, že se také musí bavit?

„Většina hráčů mě zná, vědí o mně, že jsem se vždycky staral o náladu v kabině. V tomhle směru jsem nemusel nic říkat. Šlo mi o to kluky dobře naladit, dostat do pohody, povzbudit, vytvořit co nejdřív dobrou atmosféru, aby se jen netrápili, že něco nejde. Při prvních trénincích jsem měl z kluků dojem, že všichni sice chtějí, ale chybí tomu lehkost, uvolnění.“

Na oficiálních klubových stránkách se píše, co všechno máte na starost a za úkol zlepšit: bránění, přesilovky, oslabení, dovednostní progres. To už není role asistenta, ne?

(usmívá se) „Chci se podívat hlavně na herní věci, ve kterých mám delší praxi. V tomhle směru bych měl mít k hráčům blíž, mohou se mnou všechno do detailu probrat.“

Sršíte novými nápady na přesilovku?

„S klukama, kteří přesilovku hrají, jsme si něco řekli. Co hrát. Vesměs se nic extra nezmění, jde hlavně o detaily. Ale i ty jsou důležité a jde o to, aby si každý plnil přesně to, co má. Všichni si musí uvědomit, že se počítá jen týmový úspěch. Teprve z něj pak vylézají jednotlivci.“

S hlavním koučem Martinem Pešoutem jste si sedli a vysvětlili rozdělení kompetencí?

„To ani nebylo potřeba, známe se dlouho.“

Dáváte si osobní cíl, kam Vary vytáhnout?

„Postoupit do play off a pak vyhrát titul.“ (směje se)

Rozumím, postupnými kroky až úplně nahoru.

„Přesně tak. Dávat si nejvyšší cíle je důležité, bez nich to nemá smysl. Jak jsem zmínil, nechci, abychom se dívali dolů. Dívejme se nahoru. Hrát poctivě, jít bodům maximálně naproti, sbírat je a zajistit si minimálně dvanáctku, tedy předkolo. V play off je možné všechno. Vůbec se nechci zmiňovat o třináctém místě, nemluvě o horších pozicích. Kvůli tomu jsem k áčku nepřišel.“

Nechcete se moc dívat dozadu, to chápu. Nicméně Vary dost ztratily ve druhé čtvrtině soutěže, spoustu zápasů prohrály o gól. Napadá vás, co si z toho vzít pro příští utkání?

„Chodil jsem na domácí zápasy, venkovních jsem moc neviděl. Mužstvo udělalo hodně bodů na vlastním ledě, některé zápasy byly dobré, jiné méně povedené. Spíš to klukům nešlo venku. Jasně, že se prohrála spousta zápasů o gól, ale ono je to trochu matoucí. Kolikrát rychle prohráváte 1:3, všechno se dotahovalo až ke konci. A nedotáhlo. Zápasy nebyly pokaždé vyrovnané. Že by se hrála plichta a soupeř na konci dal vítězný gól nebo otáčel pro sebe na poslední chvíli, to nebyl případ Varů. Obyčejně to bývá tak, že když protivník vede třeba o dva góly, zatáhne se, druhý tým má pak víc střel a vypadá to na vyrovnaný zápas. Ale realita je dost často jiná.“

Cítíte, že u trenérské profese zůstanete?

„Přihlásil jsem se na fakultu na studium licence A, zrovna jsem začal. Od května jsem trénoval dorost, u béčka jako hlavní, u áčka asistent, plus dovednostní tréninky mládeže. Na zimáku jsem byl od rána do večera. Líbilo se mi, když jsem u kluků zaznamenal znatelný posun. V dorostenecké kategorii se trenérovi dobře dělá, kluci makají, všechno bez řečí udělají. Na jednu stranu mě mrzí, že dorost opouštím v průběhu sezony, ale vedením mi bylo sděleno, že extraligový A tým je prioritou. Uvidíme, co se bude dít dál.“

Třeba své dorostence budete brzy vítat v největší kabině Karlových Varů.

„Nikdo teď neví, co bude. Hodně záleží na klukách samotných. Ani já netuším, jak dlouho budu působit u áčka. Samozřejmě se vynasnažím co nejvíce pomoci.“

Kdo vás zná z ledových ploch, pamatuje si vaše enormní zaujetí, což s sebou přinášelo i poměrně časté a někdy i vyhrocené diskuze s rozhodčími. Jak to máte nyní ze střídačky?

„Úplně v klidu, jsem vyrovnaný člověk. (směje se) Při zápasech dorostu za mnou pár rozhodčích přijelo s tím, jak se diví, že jsem tolik nad věcí. Ale občas jsem si i zakřičel, nebudu říkat, že ne. Jsem si jistý, že v tomhle směru nebude problém. Ano, jsem impulzivní, a pokud cítím, že se mému týmu děje křivda, těžko se udržím. Takže nechci nikomu slibovat, že mě nic nevytočí.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Karlovy Vary 2:4. Energie přerušila po reprezentační pauze sérii proher

Nejvíce porážek o gól v sezoně

13 Karlovy Vary 11 Kladno 10 Zlín České Budějovice 9 Sparta Litvínov

