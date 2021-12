Trest pro Janka? Hráč podá odpor a klub se zlobí: Absolutně nepřiměřený!

Nešetrný zákrok předvedl Jank ve druhé třetině úterního utkání 33. kola, v němž tým Mountfieldu zvítězil v Chomutově nad domácím Kladnem 9:2. Za jednoznačného stavu 7:1 ve prospěch Východočechů zasáhl tvrdě dvaadvacetiletého Machalu již po odehrání kotouče a rovnou obdržel trest na pět minut a do konce utkání za nedovolený zásah do hlavy nebo krku. Machala zůstal bezvládně ležet na ledě a i pro něho zápas skončil. Arénu opustil na nosítkách a zamířil na vyšetření do nemocnice.

„Hráč vedl svůj zákrok zvlášť nebezpečným a bezohledným způsobem, bez jakékoliv snahy hrát kotouč. Zákrok směřoval na protihráče, který se po odehrání kotouče nacházel ve zranitelné pozici a neměl možnost se střetu vyhnout, přičemž následkům zásahu nezabránilo ani to, že prudce brzdil a vystrčil ruce před sebe. Hráč (Jank) před střetem přenesl veškerou váhu na pravou stranu a nade vší pochybnost zasáhl protihráče se značnou razancí pravým ramenem přímým úderem do oblasti hlavy,“ popsal Ujčík.

Hradec Králové se proti Ujčíkovu rozhodnutí ohradil. „Klub i sám hráč v první řadě vyjadřují lítost nad následky uvedeného zákroku. Doufají, věří a přejí Ondřeji Machalovi, aby byl co nejdříve zdravotně v pořádku a brzy se vrátil na extraligový led,“ uvedli Východočeši v prohlášení na klubovém webu.

Podle Jankova klubu byly v dosavadním průběhu sezony k vidění mnohem ostřejší a vážnější zákroky, a to včetně některých s úmyslem zranit protihráče, které nebyly potrestány vůbec, nebo s výrazně nižší sazbou. Také v tomto případě bylo podle vedení Mountfieldu možné uložit trest v rozmezí od jednoho do čtyř utkání.

„Zákrok Bohumila Janka vyplynul ze hry a v žádném případě nebyl veden s úmyslem zranit protihráče. Výše trestu se vymyká všem ostatním, které byly v uplynulých sezonách v extralize uděleny,“ uvedl královéhradecký klub, který očekával nižší trest i s ohledem na dění bezprostředně po zákroku.

„Na základě komunikace mezi hlavními rozhodčími a hradeckou střídačkou vyplynulo, že se nejednalo o nikterak závažný faul, který by měl být trestán vyšším trestem. Za stavu 7:1 pro Mountfield HK rozhodčí dle vlastního vyjádření potrestali až následky zákroku, aby se utkání v klidu dohrálo a Bohumil Jank v něm nepokračoval,“ napsal Mountfield.

Nejvyššími tresty v samostatné extralize byly zákazy činnosti na 15 zápasů. Ty vesměs za napadení či kritiku rozhodčích dostali Zdeněk Okál, Anatolij Najda, Ladislav Blažek, Zdeněk Eichenmann, Aleš Píša a naposledy v dubnu 2005 Pavel Kubina.

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 32 21 2 4 5 99:59 71 2. Mountfield 32 17 6 2 7 106:71 65 3. Pardubice 32 15 7 3 7 106:81 62 4. Plzeň 32 16 2 5 9 103:88 57 5. Brno 32 12 6 2 12 92:88 50 6. M. Boleslav 31 14 3 2 12 72:74 50 7. Vítkovice 30 13 3 3 11 69:72 48 8. Sparta 31 10 5 5 11 110:97 45 9. Č. Budějovice 30 13 1 3 13 85:85 44 10. Liberec 30 11 2 5 12 66:81 42 11. Litvínov 31 12 1 3 15 83:92 41 12. Olomouc 30 10 5 1 14 72:87 41 13. K. Vary 32 11 1 3 17 91:94 38 14. Kladno 30 5 3 4 18 74:115 25 15. Zlín 31 4 2 4 21 58:102 20 Generali Play-off

