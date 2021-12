Strach o Rytíře Machalu! Po drsném ataku od Janka odjel do nemocnice

Incident se stal ve 25. minutě. Hradecký obránce Bohumil Jank trefil soupeře do hlavy, ten se skácel k zemi. Byl to děsivý moment.

Jank vyfasoval trest do konce utkání, při cestě do kabin na něj domácí fanoušci nasupeně křičeli... Podle tiskového mluvčího klubu Lukáše Jůdla nabyl Machala naštěstí ještě na stadionu zpátky vědomí, pak ale odjel na vyšetření do nemocnice. Konkrétnější být ale zatím nechtěl.



I když Rytíři během třetí třetíny prohrávali s Mountfieldem o pět gólů, fanoušci si hlavně přáli, aby Machala byl v pořádku...Protože to byl moment, který nikdo nevidí rád.



K incidentu došlo za jednoznačného stavu, kdy Mountfield vedl 7:1. Domácí doplatili na tragickou první třetinu, v níž inkasovali šestkrát... Po reprezentační pauze se tedy představili v bídné formě. Navíc se museli strachovat o spoluhráče...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:03. Dotchin, 24:22. Plekanec Hosté: 00:28. Oksanen, 00:55. Perret, 02:19. Orsava, 10:01. Miškář, 11:30. Lalancette, 19:25. Kelly Klíma, 23:59. Perret, 54:37. Oksanen Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Dotchin (A), Kehar, Zajíc, K. Wood, Veber, J. Suchánek (A) – Hlava, Plekanec (C), Zikmund – M. Beran, A. Kubík, Račuk – M. Indrák, Melka, Kristo – Machala, Filip, Pytlík. Hosté: Kiviaho (Š. Lukeš) – Blain, Nedomlel, F. Pavlík (A), Gaspar, McCormack, Jank, Šalda – Oksanen, Lalancette, Smoleňák (C) – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Kelly Klíma, Lev (A), Miškář – Orsava, Štohanzl, R. Pilař. Rozhodčí Micka, Svoboda – Kajínek, Axman Stadion Rocknet Aréna, Chomutov