Jank zná trest za trefení Machaly: osm zápasů stop i srážka z platu

Velmi nešetrný zákrok se zrodil ve druhé třetině úterního utkání 33. kola, v němž tým Mountfieldu zvítězil v Chomutově nad domácím Kladnem 9:2. Jank za jednoznačného stavu 7:1 ve prospěch Východočechů zasáhl tvrdě dvaadvacetiletého Machalu již po odehrání kotouče a rovnou obdržel trest na pět minut a do konce utkání za nedovolený zásah do hlavy nebo krku. Machala zůstal bezvládně ležet na ledě a i pro něho zápas skončil, neboť arénu opouštěl na nosítkách a zamířil na vyšetření do nemocnice.

„Hráč vedl svůj zákrok zvlášť nebezpečným a bezohledným způsobem, bez jakékoliv snahy hrát kotouč. Zákrok směřoval na protihráče, který se po odehrání kotouče nacházel ve zranitelné pozici a neměl možnost se střetu vyhnout, přičemž následkům zásahu nezabránilo ani to, že prudce brzdil a vystrčil ruce před sebe. Hráč (Jank) před střetem přenesl veškerou váhu na pravou stranu a nade vší pochybnost zasáhl protihráče se značnou razancí pravým ramenem přímým úderem do oblasti hlavy,“ popsal Ujčík.

Vzhledem k bezohlednému a nebezpečnému způsobu provedení zařadil zákrok do kategorie závažných přestupků. I proto je i dodatečný trest za nedovolený zásah do hlavy nebo krku tak vysoký. Ujčík navíc přihlédl k tomu, že Jank byl v uplynulých dvou letech dvakrát disciplinárně trestán a že Machala utrpěl při zákroku zranění hlavy, kvůli němuž zápas nedokončil.

Nad rámec rozhodnutí označil Ujčík za zarážející skutečnost, že ačkoli Machala utrpěl při střetu zranění, které si vyžádalo rychlý zásah lékaře, a zůstal bezvládně ležet na ledové ploše, neprojevil Jank odjíždějící okolo něho na trestnou lavici o protihráčův stav sebemenší zájem nebo lítost nad následky svého zákroku.

Jank, jenž v utkání nasbíral 31 trestných minut, patří mezi stabilní členy obrany týmu Mountfieldu. Dosud v sezoně odehrál 29 zápasů a připsal si pět bodů za čtyři góly a nahrávku. Další start ale bude moci přidat až 19. ledna při utkání 43. kola v Litvínově.

Nejvyššími tresty v samostatné extralize byly zákazy činnosti na 15 zápasů. Ty vesměs za napadení či kritiku rozhodčích dostali Zdeněk Okál, Anatolij Najda, Ladislav Blažek, Zdeněk Eichenmann, Aleš Píša a naposledy v dubnu 2005 Pavel Kubina.