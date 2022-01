Nakládal nečekaně končí v Dynamu. Osobní důvody, píší Pardubice

Nakládal se vrátil do Dynama po devíti letech v zahraničí v červnu 2020, před tím získal s Pardubicemi mistrovský titul v sezoně 2009/2010.

„Jménem celého klubu děkujeme Jakubovi za spoustu skvělých zápasů, které v našem dresu odehrál,“ napsalo Dynamo ve stručné zprávě na svém webu s tím, že kvůli oněm osobním důvodům klub žádá „o respektování soukromí, klub ani hráč nebudou poskytovat další komentáře.“

Nakládal v této sezoně nastoupil za Dynamo v 35 zápasech a připsal si 11 bodů za tři branky a osm asistencí. Naposledy se představil ve čtvrtek při domácí porážce s Českými Budějovicemi 1:6. V úterním derby na ledě Hradce Králové už se musí obejít Pardubice bez něj.

Pardubice jsou jediným klubem, jehož dres Nakládal v české extralize oblékal. V sezoně 2011/12 odešel do KHL do Ufy, potom hrál ve stejné soutěži za Spartak Moskva a Lev Praha. Po ročním angažmá v TPS Turku se v roce 2015 vydal dobývat NHL.

Za Calgary nastoupil v 27 duelech a připsal si pět bodů za dvě branky a tři asistence. Působil také na farmě ve Stocktonu v AHL. V ročníku 2016/17 dostal v dresu Caroliny šanci jen ve třech zápasech a nebodoval.

Zamířil zpět do KHL do Jaroslavle, kterou po čtyřech letech opustil z rodinných důvodů a vrátil se do extraligy. Bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2012 startoval na třech šampionátech, na Světovém poháru v Torontu v roce 2016 i na olympijských hrách v Pchjongčchangu.

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 36 22 4 4 6 114:73 78 2. Mountfield 35 20 6 2 7 117:74 74 3. Pardubice 35 16 7 4 8 114:91 66 4. Plzeň 35 17 3 5 10 113:96 62 5. Vítkovice 34 14 4 4 12 80:84 54 6. M. Boleslav 35 15 3 3 14 81:89 54 7. Brno 34 12 6 3 13 97:97 51 8. Liberec 34 14 2 5 13 79:90 51 9. Č. Budějovice 33 15 1 3 14 96:91 50 10. Sparta 33 11 5 5 12 122:105 48 11. Olomouc 34 11 6 1 16 81:96 46 12. K. Vary 35 13 1 4 17 103:103 45 13. Litvínov 34 13 1 4 16 89:102 45 14. Kladno 34 5 4 5 20 85:129 28 15. Zlín 35 4 3 4 24 65:116 22 Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off

Baráž

Sestup

Král se po debaklu držel a pak spustil: Víte všechno, vždy si to u vás přečtu