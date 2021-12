Král se po debaklu držel a pak spustil: Víte všechno, vždy si to u vás přečtu

Po debaklu 1:6 se pardubický kouč Richard Král nechtěl nijak lacině navážet do svého týmu. Působil hodně klidně, neměl v plánu žádný výstup. Jen pak na konci klidným a tichým hlasem pronesl: „Když čtu vaše články, myslím, že víte všechno. Takže na tohle si taky asi dovedete odpovědět.“ Narážel na informace iSport.cz, že s Pardubicemi musí jít do finále, aby se v klubu neřešila trenérská výměna.

Pro Dynamo to byl úvod jak z hororu. „Nastoupili jsme do první třetiny vlažně a nekoncentrovaně. To se s takovým soupeřem otáčí už těžko, možná kdyby se nám tam odrazila nějaká tyč... Rozhodly taky výkony gólmanů,“ hodnotil vysokou porážku s Českými Budějovicemi trenér Richard Král. Jeho tým čtyřikrát inkasoval v první třetině.

Je těžké držet po takovém zápase emoce pod kontrolou?

„Víceméně jsem v klidu. Když to řeknu na rovinu, prosrali jsme první třetinu a od toho se odvíjel celý zápas.“

Inkasovali jste čtyři góly po obrovských chybách vzadu. Štve vás tahle lehkovážnost?

„Stává se to i jiným týmům.“

Jen vám se podobné věci stávají teď často, třikrát za poslední čtyři zápasy. Byla první třetina proti Motoru nejhorší?

„Ale já bych neřekl, že by se nám to stávalo třikrát v posledních čtyřech zápasech. Které myslíte?“

Gól ve vlastní přesilovce v Brně, pak zápas s Vítkovicemi. Ztratili jste náskok 2:0. Chybí koncentrace na klíčové momenty?

„To bych neřekl, jen nám někde chyběl důraz před brankou. Bohužel.“

Pardubice - České Budějovice: Hosté vedou díky Štencelovi o tři branky už po devíti minutách, 0:3

Po třetím gólu jste střídal Milana Kloučka, ale po jednom inkasovaném gólu jste ho do branky zase od druhé třetiny vrátil. Chtěl jste ho o přestávce uklidnit?

„Máme tady dva gólmany, o kterých si myslíme, že jsou dobří a nadprůměrní. Potřebovali jsme otočit zápas z 0:4, tak jsme věřili Kloudymu, že je schopný branku zavřít a nic nedostat.“

Můžete prozradit, proč chybí teď Dominik Frodl?

„Je nemocný.“

S hráči jste už po zápase mluvil?

„V pátek se na to podíváme na videu a rozebereme si všechno.“

Jste třetí, před tím jste měli dlouhou šňůru výher. Má cenu teď křičet, nebo je lepší všechno spíš řešit v klidu?

„Nechci teď nic říkat, protože bych toho možná litoval. Budeme se o tom bavit později. Navíc, když to tak vezmu, vy víte všechno, co se v našem klubu děje, vždycky si to v novinách přečtu. Tak budete asi i vědět recept na tohle.“

Nemyslím si, že vím všechno.

„Já myslím, že jo. Když čtu vaše články, myslím, že víte všechno. Takže na tohle si taky asi dovedete odpovědět.“

