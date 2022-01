Nikita-TA, Rus Ščerbak začal v Hradci hned gólem. Nové eso pro extraligu?

Nikita Ščerbak se u hradeckých fanoušků zapsal hodně slušně. Hned po příchodu z Banské Bytrice předvedl, co dovede. Vstřelil gól, jak zápas s Kometou postupoval dál, dostával se do šancí. Vypálil celkem osm střel. A pak taky sroloval tvrďáka Rhetta Hollanda. Jeho klíčový moment? Když se rychle otočil, vypálil a zaskočil Jakuba Sedláčka.

Po gólu na 2:1 mu jel hned Kelly Klíma pro puk a stadion vyvolával Ščerbakovo jméno. Hradec dlouho mluvil o tom, že by potřeboval ještě jednoho rozdílového hráče do útoku. Doufá, že ho našel v bývalém útočníkovi Montrealu. „Dostával se do šancí. Spousta našich útočníků se tam za X zápasů nedostávala, on ano. Dal šťastný gól, doufám, že mu to jenom pomůže. Očekáváme od něj, že nám ofenzivu zvedne a šance bude proměňovat,“ slibuje si hradecký asistent Ladislav Čihák.

Ščerbak po ledě poletoval s číslem 56, zatím bez jmenovky. Když cítil, že může být blízko k puku, kopl do vrtule. Vypadá, že se u bruslení moc nenadře, ale přitom dovede nabrat hodně slušnou rychlost. „První dojmy jsou skvělé, já bych týmu chtěl pomoci mým hokejem, určitě být přínosný v ofenzivě a být spolehlivý ve všech situacích, do jakých se dostanu. Chci týmu pomáhat v každém zápase nejlépe, jak to jenom dovedu,“ vykládal po zápase.

Na tváři byla pořád dost patrná jizva, kterou má od minulého roku z AHL. „Zranění ke hře patří. Byla to hodně tvrdá srážka, protihráčova brusle mi rozřízla tvář, ale vůbec nemá cenu nikoho za něco obviňovat, nehoda. Jsem vděčný, že to dopadlo ještě takhle, bylo to vážné zranění, ale dostal jsem se z toho,“ popisoval.

Za Kometu vyrovnal ještě ve druhé třetině Peter Mueller a zápas došel až do nájezdů. Tam v 10. sérii rozhodl Luboš Horký. Kometa s mladým mužstvem, když nasadila několik juniorů, plus šestnáctiletého Eduarda Šalého, odehrála v Hradci slušný zápas. „Soupeř má špičkový tým a místy nás přehrával, ale brankář Sedláček podal výborný výkon. Všichni hráči hráli velmi obětavě, zblokovali hodně střel, a to byla cesta k tomu, že se k nám potom přiklonilo štěstí v nájezdech,“ pochvaloval si Jiří Kalous.

Hlavním tématem zápasu byl ale Rus Ščerbak. Nová hvězda vedle Muellera, Thorella, Camary nebo Oksanena? Další cizinec, který může lámat zápasy? Může být, pokud si rychle osvojí hradecký systém. Co se týká přehledu ve hře a pohybu, hned při premiéře předvedl slušné kousky. Na Slovensku v Banské Bystrici posbíral 21 bodů (6+15) ve 25 zápasech. „Velmi dobře hraje s pukem a hru vidí. Když máte takového hráče, kterého poslouchá puk, dovede vytvářet šance i pro spoluhráče. Měl by nám dát větší kreativitu v útočné fázi, moment překvapení. Když bude dobře pracovat, věřím, že v tomhle by nám měl určitě pomoci,“ přidal svůj pohled Čihák.

Pro Ščerbaka začíná další dobrodružství, devátý klub v posledních pěti letech. „Moc jsem toho o české soutěži nevěděl. Nikdy jsem vaši ligu neviděl, žádný zápas. Ale víte, jak to je, pořád se učíte, každý den. Já začínám teď. Určitě si ale vzpomenu na dva skvělé hráče z Čeljabinsku, kde jsem chvíli hrál. Tomáš Hyka s Lukášem Sedlákem jsou skvělí hokejisté, kteří mají zkušenosti z NHL, užil jsem si, že jsem byl v týmu s nimi,“ vykládal útočník. A ještě dodal: „Věřím, že tuhle sezonu tady můžeme dokázat něco velkého.“

