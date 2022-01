Talent Komety (16) podruhé v extralize: Nejdřív góly v juniorce, v neděli áčko

Je náročné zvládnout tři zápasy za tři dny?

„Je, v sobotu jsme dohráli za juniorku. Po zápase nám trenér řekl, že ráno v 9:30 sraz s áčkem a uvidíme, jestli budeme hrát. Nakonec to dopadlo tak, že jsme sem s klukama (Sedláček, Malý) jeli.“

Musí se přepnout mezi dospělými na něco jiného?

„Trochu jiné to je, samozřejmě je všechno víc takticky svázané, nedělá se tolik chyb. A když už nějaká přijde, musíte z ní dát gól, zase tolik dalších šancí se neobjeví. V juniorce je to bláznivější, víc se lítá.“

Myslíte taky na to, že chybu nemůžete udělat vy, nebo trenéři vás naopak nabádají, ať zkusíte vepředu něco vymyslet?

„Nejde myslet na to, že bych mohl udělat chybu, s tím by se hrálo strašně těžko. Snažím se hrát úplně stejně jak v juniorce, bez tlaku. První zápas v Boleslavi jsem byl trochu nervózní, ale teď už vůbec, všechno ze mě spadlo.“

Na to, že je vám teprve 16 let, už dlouho kolem sebe posloucháte, že máte potenciál, jednou by kariéra měla vyletět strmě nahoru. Není těžké s tímhle chodit do zápasu?

„Snažím se to moc nepřipouštět, jít hrát svůj hokej. To je všechno, co můžu dělat.“

Táhne příklad Martina Nečase, který to v Brně dokázal a všechno rozjížděl stejně?

„Určitě, je jedním z mých cílů je hrát NHL, dívám se na Nečiho, jak hraje za mořem, sledoval jsem, jak se mu vedlo tady. Snažím se dělat všechno proto, abych se dostal do extraligy taky a udržel se v ní.“

V prosinci v Boleslavi jste hrál 6:44 minut, teď se čas na ledě přehoupl přes 7 minut. Je to zatím spíš poznávačka, abyste si všechno osahal?

„Jasně, nedá se čekat, že v 16 letech přijdu do extraligy a hned budu hrát všechno. Bylo to vyrovnané utkání, prohrávali jsme, sestava se stáhla na dvě tři lajny. Moc jsme toho my mladí neodehráli, ale nemyslím, že by to vadilo. Odehráli jsme si svoje za juniorku, v neděli jsme si šli přebrat zkušenosti od starších kluků.“

Tak jaké dojmy jste si tedy odnesl?

„Začali jsme dobře, hned v prvním střídání se nám podařilo vstřelit gól, pak nás Hradec ale dvěma góly položil, na chvíli nás to potopila. Ale ta Peterova (Mueller) střela? Nádherně vyrovnal, už se to jen tahalo do prodloužení, když se nevyužily ani na jedné straně přesilovky.“

Až se to dotáhlo do nájezdů, kde jste taky dostal šanci. Co chybělo, abyste rozhodl zápas?

(usměje se) „Dostal jsem se moc blízko ke gólmanovi, být trochu dál, asi jsem to zvedl. Už jsem na to neměl čas. Byl dole, položený, ale já už přijel moc k němu.“

Očima trenéra Komety Jiřího Kalouse: Prioritou byla záchrana „V Edovi vidíme velký potenciál a v juniorské extralize to potvrzuje. Po 28 zápasech má 64 bodů, je to suverénně nejmladší kluk, který je v produktivitě takhle vysoko. Každý zápas dává góly, připravuje je. Dostal by u nás šanci už dřív, ale při tom masakru, kdy z juniorské extraligy padá hodně týmů, prioritou je, aby Kometa nejvyšší soutěž hrála dál. Tomu jsme podřídili i nominace na zápasy, až bude mít juniorka jistotu, pak hráče takového kalibru můžeme brát k nám. Myslím, že teď má naše dvacítka už velmi dobrou pozici, tak naši mladí hráči budou dostávat víc a víc prostoru.“

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE