Rozchod Saláka a Sparty se vleče. Náhrada? Ton: Koukáme do zahraničí

Snadný úkol to není. Ve Spartě nečekali, že něco takového budou vůbec muset řešit. Sportovní úsek vedený Petrem Tonem a Jaroslavem Hlinkou má jedenáct dnů na to, aby sehnal náhradu za končícího Alexandera Saláka. V pondělí 31. ledna se o půlnoci zabouchne přestupové okno. Kdo je ve hře?

Aby mohli přivést nové jméno, musí nejdřív definitivně formálně uzavřít smlouvu Alexandera Saláka. Vypořádání aktuálně řeší právníci obou stran. Předmětem údajně nejsou finance, ale povinnosti a omezení v době po ukončení smlouvy. Zpočátku to vypadalo, že se kontrakt podaří ukončit hned v úterý. Nakonec se ale jednání táhne. Odstoupení od smlouvy, která má ještě platnost na dalších patnáct měsíců, není úplně snadné a běžné.

Na odstupné by Salák neměl mít nárok, jelikož o rozvázání dohody požádal sám. Naopak se jedná o tom, jestli by Sparta nedostala odstupné od švédského Djurgaardenu, kde už je podle všeho gólman domluvený na podmínkách. Poslední klub SHL sídlící ve Stockholmu čeká na to, jak dopadnou Salákovy dohady v Praze.

Vedení Sparty už začalo rozhazovat sítě, aby včas sehnalo nejlepší možnou náhradu. Hledá parťáka k Matěji Machovskému. Dvojkou je aktuálně teprve devatenáctiletý Oldřich Cichoň. Návrat Jakuba Neužila z hostování v Litvínově není možný. Pražané by navíc rádi na klíčovou část sezony zkušenějšího brankáře.

„Zatím nejde o nic konkrétního. Jen jsme se přes agenty začali ptát, kdo je ve hře, kdo by mohl být volný a kdo by měl případně zájem. Můžu přiznat, že spíše koukáme na evropský trh, na tom českém asi nenajdeme nic,“ řekl pro iSport.cz ve čtvrtek odpoledne sportovní ředitel Petr Ton.

Podle informací iSport.cz sondovala Sparta situaci například kolem Patrika Bartošáka nebo Júlia Hudáčka. Oba by však rádi smlouvy na delší dobu, kdežto Sparta teď primárně shání v krizové situaci gólmana pouze na tři měsíce do konce sezony.

Pokud se v nejbližších dnech nepodaří zlákat jiné československé jméno, sáhne pravděpodobně vedení klubu po brankáři z ciziny. Byť k této možnosti nikdy dříve nebyl Ton nakloněn, je možné, že mu nakonec nic jiného nezbude. Na druhou stranu otřískaný zahraniční gólman, nepoznamenaný dlouhodobým tlakem na úspěch Sparty, který se ne a ne dostavit, by možná mohlo být v daný moment to nejlepší.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 38 23 4 4 7 122:80 81 2. Mountfield 40 22 6 3 9 129:89 81 3. Pardubice 39 18 9 4 8 130:100 76 4. Plzeň 40 17 4 6 13 125:114 65 5. Vítkovice 39 17 4 4 14 97:101 63 6. Liberec 40 17 2 7 14 101:108 62 7. Č. Budějovice 37 18 1 3 15 110:101 59 8. Brno 40 13 8 4 15 113:116 59 9. M. Boleslav 38 16 3 3 16 88:99 57 10. Sparta 38 13 6 5 14 137:118 56 11. Litvínov 38 14 2 5 17 104:113 51 12. Olomouc 37 12 7 1 17 89:101 51 13. K. Vary 36 13 1 4 18 105:107 45 14. Kladno 38 6 4 7 21 94:140 33 15. Zlín 38 5 3 4 26 70:127 25 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup