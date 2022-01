Koho za Saláka? Spartě se nabízí Kovář, příští jednička i další riziko

Kdo by mohl ve Spartě nahradit končícího Alexandera Saláka? Podle deníku Sport by se mohli nabízet i gólmani, o které Pražané dřív stáli • FOTO: koláž iSport.cz Úterní třesk kolem Alexandera Saláka a jeho konci v dresu hokejové Sparty kvůli porušení smlouvy vyvolal pořádný rozruch. V rozjeté sezoně, ve které Pražané dost spoléhali na služby pětatřicetiletého gólmana, potřebují k Matěji Machovskému rychle sehnat adekvátní náhradu. V článku iSport.cz se dočtete, kteří brankáři by podle deníku Sport přicházeli v úvahu.

Jakub Kovář klub: Curych (Švýc.) sezona

zápasy: 4

průměr: 1,98

úspěšnost zákroků: 94,29 % Sparta s ním už dřív koketovala. Původně se rozhodl pro pokračování v Jekatěrinburgu, jenže stopku mu dalo zraněné koleno, bál se konce kariéry. Nakonec je všechno jinak, je zpátky. Dostává se do tempa v kvalitní švýcarské lize a v Curychu začal báječně. Září, daří se mu. Potichu se hrne zpátky na starou výkonnost. Společně se Salákem by asi fungovat nemohl. Takže teď se otevírají dveře.

Patrik Bartošák klub: Amur Chabarovsk (KHL) sezona

zápasy: 11

průměr: 2,8

úspěšnost zákroků: 91,1 % Byť o něm reprezentační GM Petr Nedvěd na tiskové konferenci prohlásil, že má vynikající formu, úplně tomu tak není. Za poslední tři týdny odchytal Bartošák jediný zápas, v Amuru je náhradník. Pro Chabarovsk by byl postradatelný, Sparta by v něm naopak získala ostříleného gólmana, který už v extralize své kvality ukázal. Po Salákovi by to však bylo další riziko jaksi povahové a náladové.

Július Hudáček klub: Dinamo Riga (KHL) sezona

zápasy 14

průměr 2,96

úspěšnost zákroků 88,8 % Řečeno fotbalovou hantýrkou: kontakt tam byl. Na začátku listopadu Sparta řešila krizi. Přivedla zpátky trenéra Miloslava Hořavu, změny plánovala i v brankovišti. V holešovických kancelářích padlo i jméno slovenského gólmana Hudáčka, který předtím z rodinných důvodů odmítl Olomouc. Nakonec zakotvil v Rize, Sparta sáhla po Machovském, který právě v Dinamu skončil.

Štěpán Lukeš klub: Mountfield HK sezona

zápasy 20

průměr 2,23

úspěšnost zákroků 91,5 % Na začátku sezony měl životní formu, teď tolik nezáří. Po sezoně mu končí smlouva, obě strany se na nové zatím nedohodly. Jako jednička v tuhle chvíli do Sparty? Těžko. Ale spolehlivá záloha? To už může být téma. V posledním zápase ho trenéři střídali, protože na poslední třetinu věřili víc Kiviahovi, že dá proti Kometě větší jistotu na body. Změna by mu spíš neuškodila. Dřív ukázal, že umí.

Marek Langhamer klub: Ilves Tampere (Fin.) sezona

zápasy: 13

průměr: 2,6

úspěšnost zákroků: 90,6 % Má čistý styl, je pracovitý a momentálně působí ve Finsku. To je hlavní problém, protože Ilves za něj v tuhle chvíli nemá náhradu, takže ho spíš do Česka nepustí. Mluví se o něm jako o jedničce Sparty hlavně od příští sezony. Ale pokud se najde cesta, jak vymyslet s Finy dohodu? Tématem Langhamer být musí. Je klidný, opak divokého Saláka, může přiletět a hned se postavit do branky.

Filip Novotný klub: Karlovy Vary sezona

zápasy: 28

průměr: 2,93

úspěšnost zákroků: 91,3 % Je jedním ze symbolů doby hledání vyvoleného pro brankoviště Sparty. Novotný strávil v pražském klubu šest let. Odcházel. Vracel se. Byl tím, kým vedení nakrátko zalepilo díru. A spěchalo hledat dál. Podle informací Sportu už je na novou sezonu dohodnutý v Mladé Boleslavi, Karlovy Vary by tak mohly stát o jeho zobchodování. Finančně to smysl dává, ne však hokejově. Energie by přišla o jedničku.