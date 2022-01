Čiliak se nečekaně vrací do Komety. Neskutečné pocity, těší se brankář

Nečekanou posilu do brány hlasí brněnská Kometa! Po dvou letech se na jih Moravy vrací slovenský gólman Marek Čiliak, který v Brně slavil dva mistrovské tituly. Aktuálně působil v Popradu, minulou sezonu strávil v Českých Budějovicích. „Pocity jsou neskutečné. Je to pro mě návrat domů. Když jsem míjel ceduli s názvem Brno, trochu jsem se v dobrém slova smyslu roztřepal. Je to kombinace radosti a štěstí,“ uvedl Čiliak pro klubový web.