Kometa dominovala na tyčky, Tansey dělal kiksy. Sešlo se to, smutnil Kalous

Vousáč Kevin Tansey je neřízená střela. Na obránce skvělý střelec, pět gólů v deseti startech za Kometu budiž důkazem a předchozích devět ve dvaceti za Košice razítkem. Jenže vzadu kanadská posila často hoří, včera zavinila dva góly. S taktickou disciplínou má problém. „Dělal chyby. Občas to bylo od něj trošku lehkovážné. Musíme si s ním promluvit,“ řekl kouč Jiří Kalous.

Osmadvacetiletý obránce v obou případech pomohl k trefě Marka Zachara a k dalším minusům Muellera a spol. Jednou nechal protihráče kolem sebe obtočit a při power play lehce ztratil ve vlastním pásmu puk. Rychlonožka Zachar ho pak po Jelínkově přihrávce jednoduše poslal do prázdné klece. „Všiml jsem si, že to byl on,“ podotkl k Tanseymu liberecký útočník, jenž premiérově skóroval v extralize dvakrát v jednom zápase.

Kometa - Liberec: Zachar pečetil výhru trefou do prázdné branky, 1:3

Pomohl tím k devalvaci výkonu domácích, kteří měli kopec smůly. Náhradní brankář Lukáš Klimeš napočítal šest tyček! V obrovské šanci trefil tu horní Petr Holík, postupně se přidávali Mueller, Horký, Šik…Na druhé straně zvonil pouze Jan Ordoš.

„Sešlo se to tak,“ pokrčil Kalous rameny k negativní bilanci prvního útoku a kiksujícího obránce Tanseyho. Holíkova lajna sice byla v ofenzivě dominantní, jenže góly tentokrát počítala ve vlastní síti. „Jindy góly dávají, teď je dostali,“ shrnul kouč, jenž vedle sebe neměl na střídačce Libora Zábranského.

Klubový boss je v karanténě, stejně jako od víkendu několik hráčů. Včetně všech tří reprezentantů, kteří mají reprezentovat Slovensko na olympiádě. Ve výběru pro Peking jsou brankář Matej Tomek, obránce Marek Ďaloga a centr Michal Krištof. A to ještě přišel o nominaci kvůli dlouhodobému zranění útočník Andrej Kollár.

Rozbitá byla i sestava soupeře. O odložení utkání se však ani v jednom táboře neuvažovalo. „Hráči i trenéři chtějí hrát,“ shrnul Kalous. „Celá liga je na tom stejně. Vidíte, že se z pěti zápasů hrál jeden. Co s tím? To je otázka na vedení soutěže, ne na mě. Taky máme nějaká karanténní opatření, ale pokud to půjde, budeme hrát,“ připojil Patrik Augusta, trenér Bílých tygrů.

Kometa si jistě nezasloužila prohrát o tři góly, dva inkasovala při hře bez odvolaného brankáře Jakuba Sedláčka. „Kouše se to těžko. Zvlášť když jsme měli šest tyček a břeven. Počítal to náhradní gólman Klimson. (Lukáš Klimeš) Dělal si srandu, že příští střela tam už musí padnout. Nakonec rozhodla chyba v obraně, po které jsme dostali druhý gól. Pak už to jelo bez gólmana a napadalo nám to tam,“ povzdechl si Radovan Pavlík, jediný střelec poražených.

Za gólovou asistenci pomyslně smekl před Tomášem Vincourem. „Vinnie to udělal fantasticky. Půlka brány prázdná. Kdybych to nedal, nevím, co bych dělal,“ pousmál se.

