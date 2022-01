Slzy se derou do očí. Brankáři v Saves help „vychytali“ přes 300 tisíc

Do unikátního charitativního projektu Saves Help, který rozjel bývalý třinecký brankář Šimon Hrubec, se zapojil i excelentní fotbalový brankář Petr Čech. • saveshelp.cz

Vítkovičtí brankáři Daniel Dolejš a Aleš Stezka předávají šek projektu Saves help pro Dětský rehabilitační stacionář • FOTO: Michal Raszka/Saves help

„Když si o nějakém projektu a daru napíšeme ve skupině, tak si řeknete super,“ líčí Daniel Dolejš. „Ale když pak vidíte malé děti, tak se člověku derou slzy do očí. Oba máme malé děti a člověk si uvědomí, co kolikrát řešíme za malichernosti. Můžeme být všichni rádi, že jsme zdraví a nemusíme podstupovat to, co děti, které takové štěstí neměly. Jsme rádi, že jim pomůcky pomohou a trochu jim jejich boj usnadní.“

Aleš Stezka jen souhlasně pokýval hlavou. „S tím maximálně souhlasím, protože jsem měl fakt husí kůži. Když jsem děti viděl, bylo mi úzko. Jak říkal Doly, máme malé děti a člověk si musí vážit, že jsou zdravé. Je to mazec, šílené. Malé děti by měly mít hezké dětství. Snad se jim to tímto alespoň trochu zpříjemní. Doufáme, že přístroje dětem pomohou.“

Projekt Saves help založil bývalý třinecký brankář Šimon Hrubec. Postupně se do něj zapojilo už 57 českých, slovenských i ruských brankářů. Za každý svůj zákrok v sezoně pošlou na konto minimálně deset korun. V týmu je například i bývalý fotbalový gólman Petr Čech, protože v Anglii se do hokejové brány také občas postaví.

„Když jsme Saves help zakládali, naším snem a velkým cílem bylo pomoct nějaké instituci darem pomůcek, které budou lidem pomáhat na denní bázi,“ popisoval Hrubec před odletem na olympiádu do Pekingu. „To se povedlo po necelých třech letech našeho fungování. Za to patří velký dík především našim členům, mým brankářským kolegům a fanouškům, kteří nás celou dobu velmi podporují. Máme z toho obrovskou radost a žene nás to stále kupředu. Věříme, že podobných příležitostí pomoci bude přibývat.“