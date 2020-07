Čech o charitě Saves Help i kariéře po fotbale: Na hokej dřív nebyly peníze | iSport.cz

Původně chtěl být hokejovým brankářem. Petr Čech (38) hrával v dětství hokej i fotbal a do brány se postavil hlavně díky Dominiku Haškovi. Nakonec vyhrál fotbal a Čech v něm udělal nádhernou kariéru. Po hromadě fotbalových trofejí, včetně vítězné z Ligy mistrů s Chelsea, se k hokeji vrátil. A už si sáhnul i na pohár, s Guildford Phoenix vyhrál základní část čtvrté anglické ligy. Coby hokejový gólman už se také zapojil do charitativní akce Saves Help, která plánuje pomoc i pro Ondřeje Buchtelu.

V hokejové bráně stál Petr Čech dřív než ve fotbalové. Obdivoval Dominika Haška, chtěl jít v jeho stopách. „Jako malý jsem byl spíš v hokejové bráně než fotbalové, k hokeji jsem tíhnul víc,“ vypráví excelentní gólman v rámci vstupu do charitativního projektu Saves Help. Ten pod vedením reprezentanta Šimona Hrubce sdružuje už 46 profesionálních hokejových brankářů. Po fotbalové kariéře se tak vrátil k původnímu sportovnímu snu – být hokejovým gólmanem. Pokud mu to tedy pracovní vytížení v Chelsea dovolí.

Faktem je, že v dětství si Čech v Plzni vyzkoušel oba sporty. Proč dostal fotbal přednost? „Zlomilo se to tím, že když jsem vyrůstal, byl hokej velice finančně náročný sport,“ líčí Čech. „Naše rodina si to nemohla dovolit, proto mě táta odvedl na fotbal. Tam mi stačily kopačky a chrániče, protože jsem ještě začínal v poli. A byl jsem vybavený. To byl zlom, který rozhodl pro fotbal. Ale rád jsem měl oba sporty stejně.“

Připomíná, že i jeho prvním brankářským vzorem byl hokejový gólman. „Dominik Hašek byl důvodem, proč jsem chtěl hrát hokej,“ přitakává. „Sledoval jsem jeho zápasy, když ještě chytal za Pardubice, později za národní tým. Měl osobitý styl proti ostatním, ale vše pochytal. To se mi líbilo. On byl jedním z důvodů, proč jsem chtěl hrát hokej.“ Na hokejovou legendu nedá Čech ani teď dopustit. I proto si na svůj dres Phoenixu vybral Haškovo číslo 39 a na masku si nechal od uznávaného speciality Davida Gunnarssona namalovat Haškovu podobiznu. „Jako připomínku toho, co pro mě Dominik znamená. Je česká legenda a ikona, která mě přitáhla k hokeji. Sledoval jsem ho pořád.“

K podrobné debatě s Haškem ohledně hokejových tréninků, zákroků nebo gólmanských fíglů se ale zatím elitní brankáři nedostali. „Každý jsme jiný,“ pousmál se Čech. „Každý má svůj styl a nějak vnímá hru. Na technické a taktické věci, které se musí každý naučit, mám v klubu trenéra a lidi, kteří mi pomáhají. S Dominikem jsem se sice několikrát potkal, ale neměl jsem možnost s ním hokejové věci probrat.“

Daleko víc je v kontaktu s Petrem Mrázkem z Caroliny nebo s Tomášem Dubou, který chytá za Sheffield Steelers.



„Když jsem v hokejové bráně znovu začínal, pomáhal mi nejvíc Petr Mrázek,“ líčí Čech. „Nahrál jsem třeba video z tréninku, poslal jsem mu ho a on mi dal zpětnou vazbu. Podobně Tomáš Duba. Je spousta věcí a maličkostí, které díky nim můžu vylepšit. Když prý budu něco mít, můžu se jim ozvat. Oba mi pomohli a pomáhají.“

Díky Mrázkovi je ve hře i zajímavá varianta, že by si Petr Čech zatrénoval, případně zahrál alespoň v přípravě, za Carolinu v NHL. „Bavili jsme se s Petrem o tom, že bych rád vyzkoušel přípravu s ním,“ říká Čech. „Že bychom spolu vyrazili na trénink, když bude v Evropě. Další věc je, že bych za ním rád vyrazil i za moře a viděl celý týden. Jaká je jejich příprava na jednotlivé zápasy. Je mi jasné, že hokejová NHL a fotbalová Premier League jsou dva úplně jiné světy, ale bylo by to zajímavé vidět, případně vyzkoušet.“

S pokorou přiznává, že by musel být na podobnou akci dobře připravený. Hokej ho baví, rád se při něm udržuje v kondici. Za Phoenix odchytal šest soutěžních duelů, úspěšnost zákroků měl přes 93 procent. Nicméně dobře ví, že i jen tréninky s Carolinou by byly na úplně jiné úrovni. „Přece jenom, když vylezete na led, nechcete si udělat ostudu. Myslím, že bych byl v pohodě, ale uvidíme, co bude. Zatím mi to nevyšlo, najít čas není jednoduché. A taky vím, že mám na čem pracovat, hodně věcí musím zlepšit.“

Prioritou je pro Čecha práce v Chelsea. Prakticky hned po ukončení kariéry se v klubu stal poradcem sportovního a technického úseku. Prostor na hokej by si ale i do budoucna rád našel. „Kvůli koronaviru nám sezona skončila ve chvíli, kdy už jsme ligu matematicky vyhráli,“ popisuje. „Bylo příjemné být součástí vítězného týmu. Bohužel jsme přišli o play off, kde se dává další samostatný pohár, mohli jsme mít double jako ve fotbale. Mrzelo nás to, protože jsme si věřili.“

Pandemie týmu zkomplikovala i nadcházející ročník. „Příští sezonu jsme měli hrát o soutěž výš, ale to by bylo náročnější,“ říká Čech. „Kvůli koronaviru zatím není jisté, jak velký dopad vše bude mít. Rád bych odehrál víc zápasů, i když prioritou je práce v Chelsea. Uvidím, snad ke mně bude kalendář zápasů přívětivý.“