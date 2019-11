Saves Help! Gólmani společně podpořili začínající para hokejisty | iSport.cz

Skupina hokejových brankářů v rámci charitativního projektu Saves Help podpořila začínající para hokejisty • saveshelp.cz

Brankář Olomouce Jan Lukáš (vpravo) patří mezi gólmany z charitativního projektu Saves Help • saveshelp.cz

Olomoucký gólman Jan Lukáš (vpravo) v rámci projektu Saves Help předává začínajícím para hokejistům speciální sáně • saveshelp.cz

Charitativní projekt elitních gólmanů Saves Help, který v minulé sezoně rozjel bývalý třinecký reprezentant Šimon Hrubec, má první výsledky. Za takřka čtvrt milionu korun, co společně vybrali v nultém ročníku (každý zásah 10 až 20 korun), nechali v Kanadě vyrobit sedm saní pro para hokejisty. První dva kusy převzali od vítkovického Daniela Dolejše a olomouckého Jana Lukáše začínající para hokejisté Daniel Bařák (Studénka) a Josef Panák (Zlín).

„Snažíme se dát lidem šanci na návrat ke sportu anebo skrze sport na návrat do života, proto jsme společně vybrali právě tyto dva teprve začínající para hokejisty,“ vysvětloval na dálku Šimon Hrubec, který aktuálně chytá za čínský Kunlun v KHL. „Dan začíná ve Studénce, Pepa ve Zlíně. Shodou okolností hrály právě tyto dva kluby na jaře finále České para hokejové ligy a přiznám se, že bych strašně rád viděl oba týmy za nějaký čas ve finále znovu. A byl bych hrdý, kdyby v sestavě obou celků proti sobě hráli i Pepa s Danem.“

Za vybranou částku z uplynulé sezony brankáři pořídili celkem sedm para saní. I další půjdou do klubů, které hrají elitní domácí soutěž. „Ve Studénce mi na začátek půjčili staré saně, abych zapracoval na základech a koordinaci, ale třeba sedák mi už vůbec nevyhovoval,“ popisuje Daniel Bařák. „Nové saně jsou profesionální, mohou se nastavit, doufám, že progres bude mnohem větší.“

Stejně se těší i Josef Panák. Ve Zlíně začal trénovat teprve nedávno, inspirovala ho parádní atmosféra a výkony na nedávném mistrovství světa para hokejistů v Ostravě. „To byla bomba, úžasné,“ vzpomíná Panák. „Já se teprve učím bruslit, není to jednoduché, ale časem bych třeba o národní tým také rád zabojoval. Nová sledge (sáně) mi v tom může pomoct, je to velká motivace.“

Dolejš a Lukáš jsou v projektu Saves Help od začátku. „Fantastická věc,“ říká Jan Lukáš. „I my máme občas problémy, ať je to zranění nebo v osobním životě, Šimonova myšlenka mě uchvátila. Kolikrát se přistihnu, že udělám zákrok a hlavou mi bleskne - jo, dalších deset korun!“

Dolejšovi se líbí i to, že projekt spojil české (i slovenské) brankáře. Zapojení jsou například i všichni tři reprezentanti z turnaje Karjala - Will, Langhamer a Vejmelka. „Každý občas potřebuje pomoct. Líbí se mi, že to spojilo všechny gólmany, protože má smysl pomáhat.“

Aktuálně je v charitativním projektu Saves Help zapojeno 39 českých i slovenských brankářů a číslo není podle Šimona Hrubce zdaleka konečné. Registruje i zájem gólmanů z NHL. V dosavadní sezoně zatím na kontě mají 106 670 korun.