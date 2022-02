ANALÝZA problémů Sparty: brankáři nedominují, pokračují kolapsy

Obrovským zklamáním jsou zatím výkony Davida Kašeho. Nevysokému hbitému forvardovi nelze upřít snahu, to je však málo. Po příchodu si stěžoval na vedení Philadelphie, že mu nedalo prostor. Za Spartu odehrál šestatřicet utkání. Dal DVA góly. Přidal k nim sice šestnáct přihrávek, stejně je to však daleko za očekáváním.

3. Góly dávat umí, ale ne v pravý čas

Trenér Josef Jandač to zmínil několikrát. „V ofenzivě problém nemáme, gólů dáváme spoustu. Nepomůžeme si jimi ale v momentech, kdy to opravdu potřebujeme.“ Co tím myslel?

Právě to, že hráči si neumějí gólem pomoct v klíčových chvílích. Když je třeba vyrovnaný stav a gól by se vážně hodil, sparťané ho nedají. Jen šestkrát v sezoně vyhráli utkání rozdílem jedné branky. Třeba takové Pardubice to zvládly patnáctkrát. Když už Sparta vyhrává, je to velmi často vyšším gólovým rozdílem.

V sezoně zapsali Pražané zatím patnáct vítězství v základní hrací době. Hned jedenáct jich bylo rozdílem tří a více branek, což je podílově obrovské procento. Pokud naopak prohrávají a musí dotahovat náskok soupeře, je zle. Nejde to. Jen třikrát zvládl chřadnoucí rudý obr vyhrát zápas, v němž prohrál první třetinu.