Jágr vyhrál návrat na led a rozpovídal se o zlatu Ledecké. Co jí napsal?

Vyléčený ze zdravotních neduhů, nažhavený do boje? Jak se to vezme. Jaromír Jágr (49) se ocitl zpět na extraligovém jevišti, bolavá třísla dal do jakž takž provozuschopného stavu, ovšem kdyby v den utkání nevypadl ze sestavy Ladislav Zikmund, zůstal by v civilu. Takhle byl velikán u toho, když Kladno urvalo v Mladé Boleslavi dvoubodovou výhru 1:0 v prodloužení. „Hrát takhle dřív, jsme pátí, šestí,“ tvrdil boss Rytířů po úterní dohrávce 43. kola Tipsport extraligy.

Legenda zašla na večerní šichtu poprvé od 30. ledna, kdy v Litvínově obkroužila jen pár střídání a nedostala se ani na pět minut hry. Spíš je na místě hodit do placu datum 16. ledna, v partii s Plzní byl Jaromír Jágr u porážky 3:4p. V úterý, v teprve pátém mistráku roku 2022 stihl devět minut ve čtvrté formaci. Zvládl spálit tutovku v první části. „Lekl jsem se,“ rozesmál se během odpovídání na dotazy Sportu.

Jak jste se cítil po pauze?

„Na ledě jsem pořádně nebyl asi tři nebo čtyři týdny, úplně se mi klepaly nohy. Na tréninky jsem nechodil, a když, tak jako trenér v kombinéze. Hlavně nebylo zapotřebí se vracet, hráli jsme dobře. Ale Ziky onemocněl, potřebovali jsme jednoho hráče. Tak jsem šel. Nemáme moc hráčů navíc, vlastně nikoho, jen čtyři lajny.“

V nadsázce řečeno, neměl jste strach, že to budete rozjetým parťákům kazit?

„Věděl jsem, že půjdu do čtvrté lajny, kde je cílem nedostat gól. V zápase na nás měli jednu šanci, byla to má chyba.“

Nakonec vezete dva skvělé body, souhlasíte?

(přikyvuje) „Od domácí porážky se Zlínem jsme začali hrát daleko zodpovědněji. Všechno v naší hře se zlepšilo. I tréninky jsou na úplně jiné úrovni než předtím. Klobouk dolů před klukama. Mám radost, jak mladí hráči rostou zápas od zápasu. Maty Filip, Jirka Ticháček, Áda Kubík… Hráči, co jinde nedostávali moc šancí, si u nás zahrají, je na nich vidět, jak si příležitosti váží. Škoda, že jsme takhle nehráli od začátku, mohli jsme být na pátém, šestém fleku. Do osmičky v klidu. Jsme holt pitomci. Nedá se nic dělat, je to poučení do budoucna.“

Sáhli jste si proti Zlínu na dno? Byl to ten moment, který Kladno nakopl k útoku?

„Ještě nic neskončilo, je před námi spousta zápasů. Stát se může cokoli. To je jedna věc. Druhá a která je pro mě zásadní, že jsme se zvedli jako tým, hrajeme zodpovědněji dozadu. Drží nás gólman, chytá ve velké formě. Od něj všechno vzniká, odrážíme se od toho. A od bojovnosti. Náš hokej není moc hezkej, ale hrajeme tak, abychom vyhráli. Není v našich silách hrát otevřeně proti Hradci, to nejde. Ale líbí se mi, že jsme našli svoji cestu vyhrát. A znovu, je strašně důležité, že mladí kluci hrají čím dál tím líp.“

Pro budoucnost kladenského klubu?

„Jednak, ale taky pro ty kluky. Jsem za ně rád, hrají výborně. Áda Kubík uvízl v Chance lize, teď je u nás a stal se z něj střelec, bere odpovědnost na sebe, což je super.“

Vy jste to vzal také na sebe, ale v 10. minutě jste v tutovce sám před gólmanem pohořel… Ještě kroutíte hlavou jako na ledě?

„Hele, já se toho lekl jako v osmnácti! (směje se) S tímhle jsem nepočítal. Nenapadlo by mě, že ve čtvrté lajně dostanu takovou šanci…“

Pravda, od Jakuba Babky přišel pas jako na stříbrném podnose…

„Takovou nahrávku jsem od Plekyho nedostal za celej rok!“ (směje se)

Tahle olympiáda není moc o sportu

Zůstaňme ještě v dobré náladě. Landon Bow opět zazářil. Že není na olympiádě v kanadském dresu a zůstal vám v Kladně, v tom jste musel mít prsty, ne?

„Ne… (usmívá se) Pro nás je to na jednu stranu vysvobození. Pro něj ovšem škoda, bylo by to něco speciálního. I když by jel nejspíš jako trojka.“

V Pekingu podle svého zvyku opanovala obří slalom na snowboardu Ester Ledecká . Měl jste čas podívat se v úterý ráno?

„Nekoukal jsem, v den zápasu mám svůj zaběhlý režim. Až když jsem se probudil, zaregistroval jsem to. Mezi námi, to se dalo předpokládat už před olympiádou, ne? (usmívá se) Napsal jsem ji po finále zprávu, ale kdybych ji poslal před odletem, vyšlo by to nastejno. S tímhle zlatem se počítalo. To je stejné jako když jezdil Sovětský svaz na olympiádu nebo na mistrovství světa.“

Většinou se hrávalo jen o stříbro…

„Přesně tak.“

Věříte českým hokejistům?

„Netroufnu si říct, jak dopadnou. Když se vám hrnou zprávy z Pekingu… Tahle olympiáda není moc o sportu. Základní přikázání zní nenakazit se, to je šílený. Pro management týmu to musí být hrozný. Počítáte s nějakou sestavou a najednou vám zavolají, že je všechno jinak. Hráč je zdravej, akorát neprošel testem. Nic vám není a hrát nesmíte. Šílená doba. Peking je jednou z olympiád, při které musíte mít velký štěstí na výsledky testů. Nám dost pomohlo, že nejedou hráči z NHL. Takhle máme daleko větší šanci. Pro nás pro diváky je to ovšem škoda, chtěl bych vidět nejlepší Kanaďany, Američany, Rusáky, Švédy… Pro oko by to byla slast. Občas se hraje Světový pohár, ale to není stejné, není to ono. V půlce sezony máte hráče v nejlepší formě, Svěťák je prázdninový turnaj, řekněte mi, kdo se přinutí, aby byl v srpnu, v září v nejlepší formě? Můžete se připravit kvalitně, ale pak to odnese vaše sezona v NHL. Do takového risku nikdo nepůjde.“

Věříte, že už vás zranění do konce sezony nebudou otravovat?

„Ono jde i o to, že v tréninkové hale máme minus tři stupně. Dvakrát jsem se zranil kvůli zimě, ještě než začala cvičení. Tady v Bolce je to pohádka, teploměr v hale ukazoval až 19 stupňů. Připadám si tu jako na Floridě… (směje se) U nás jdu trénovat s cílem nezranit se, což je nepříjemný. Ale takové máme letos podmínky.“

Neplánujete, že si do konce sezony přidáte na prostoru na ledě?

„Neplánuju hrát víc. Mně to takhle celkem vyhovuje. Z osobní stránky to není ideální, ale zase můžu víc sledovat mužstvo, v první lajně se soustředím víc na sebe, než na ostatní. Takhle jsem něco mezi trenérem a hráčem.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Kladno 0:1p. Bow pochytal 43 střel Bruslařů, rozhodl Wood

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 64:47. K. Wood Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Jánošík, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, T. Hanousek, Bernad – P. Kousal, Fořt, D. Šťastný – Lunter, Kotala, Kantner – O. Flynn, Bičevskis, J. Stránský (A) – Závora, Adam Raška I. Hosté: Bow (Janus) – Dotchin (A), Arzamascev, Ticháček, K. Wood, J. Suchánek (A), Baránek, Donaghey – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – M. Beran, Filip, M. Indrák – Jágr, Pytlík, Melka – Babka, Kuťák, O. Bláha. Rozhodčí Šír, Kubičík – Frodl, Lederer Stadion Návštěva 931 diváků

