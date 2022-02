SESTŘIHY: Kladno oloupilo Boleslav 1:0p. Motor natáhl sérii, Vondrka 2+1

Mladá Boleslav - Kladno 0:1p

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Kladno 0:1p. Bow pochytal 43 střel Bruslařů, rozhodl Wood

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 64:47. K. Wood Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Jánošík, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, T. Hanousek, Bernad – P. Kousal, Fořt, D. Šťastný – Lunter, Kotala, Kantner – O. Flynn, Bičevskis, J. Stránský (A) – Závora, Adam Raška I. Hosté: Bow (Janus) – Dotchin (A), Arzamascev, Ticháček, K. Wood, J. Suchánek (A), Baránek, Donaghey – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – M. Beran, Filip, M. Indrák – Jágr, Pytlík, Melka – Babka, Kuťák, O. Bláha. Rozhodčí Šír, Kubičík – Frodl, Lederer Stadion Návštěva 931 diváků

Skvělý Vondrka řídil obrat

Jihočeši, jimž kvůli zranění chyběl kapitán Gulaš a už ve třetím utkání po sobě také brankářská jednička Hrachovina, začali aktivně a hned po 19 sekundách měli ideální možnost otevřít skóre. Polák při úniku sekl Vondrku, ale mladík Koláček, který se trefil při posledních dvou nájezdech, tentokrát trestné střílení neproměnil.

Ještě na konci rušné první minuty zahrozil na opačné straně Flick, jehož další střelu o chvíli později vykopl Strmeň. Motor získával převahu, tvrdou Vrablíkovu ránu ale vyrazil Stezka a na konci 13. minuty po Ondráčkově pokusu za již překonaným vítkovickým gólmanem zasáhla obrana. Do vedení se o necelé tři minuty později dostali hosté. Solovjovovo nenápadné nahození od modré čáry tečoval mladík Fridrich a připsal si první branku od konce listopadu.

Slezanům vedoucí gól viditelně pomohl a v úvodu druhého dějství byli aktivnější, domácí však několik závarů s vypětím sil ubránili. Do tempa Jihočechy dostala těsně před polovinou utkání jejich první přesilovka. V ní si do dobré pozice vybrusil obránce Šenkeřík, ale jubilejní 300. zápas extralize gólem neoslavil.

Čtvrtá vítkovická formace po brance z první třetiny i dál hrozila a Fridrichův nebezpečný nástřel zalehl Strmeň. Ve své druhé přesilovce měli na opačné straně blízko k vyrovnání domácí především při šanci Valského, který ve 34. minutě po nápadité přihrávce od spoluhráče netrefil odkrytou branku.

Domácí na startu třetí třetiny dohrávali přesilovku a brankáře Stezku zachránila branková konstrukce. Ve 46. minutě už Motor v další početní výhodě srovnal. Šenkeříkův švih od modré čáry doplachtil až do sítě, ale domácí zadák se trefy ve svém jubilejním zápase nedočkal ani tentokrát, neboť kotouč ještě tečoval Ondráček.

Jihočechy branka nabudila. V první velké šanci ještě propadl Stezkovi puk těsně vedle tyče, ale na začátku 48. minuty už domácí dokonali obrat. Štencel objel branku a Vondrka z dobré pozice propálil Stezku a k asistenci u vyrovnávacího zásahu si připsal i gól. Motor otočil stav během minuty a půl.

Vzápětí mohl po brejku dvou na jednoho zvýšit Holec, ale odkrytou branku přestřelil a Slezané to z nenápadné akce potrestali. Necelých 10 minut před koncem krátce po vhazování zaskočil Strmeně Stehlík. V dramatickém závěru si ale Motor vzal vedení zpět. V polovině 57. minuty se Jihočeši dostali do přečíslení, které po Holcově přihrávce svým druhým gólem v utkání zakončil dnešní kapitán domácích Vondrka.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Kvalitní utkání a kvalitní soupeř, velký, silný. Bylo to bojovné z obou stran, mělo to náboj, bylo to pěkné, hodně osobních soubojů. Dlouho byl stav 0:1. My jsme si pak pomohli přesilovkou, dali jsme gól na 1:1 a dostali se zpátky do zápasu. Pak to začalo lítat nahoru dolů a my byli trochu šťastnější. Udělali jsme pár dobrých přechodů a brejků a tím jsme dali rozhodující góly. Musím kluky pochválit. Dobře chytal gólman, dal nám šanci vyhrát a našli jsme cestu k vítězství.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Za mě vyrovnané utkání. Dlouho jsme drželi nadějné vedení 1:0. Měli jsme ještě další šance, ale stejně tak i domácí. Jako klíčový moment vidím neproměněné přesilové hry. S tím jsme si neporadili vůbec dobře, mohli jsme odskočit na 2:0. Tahle prohra mě mrzí, myslím, že kluci do toho dali všechno. Ale takovými detaily a hloupostmi jsme si utkání prohráli. Při závěrečném inkasovaném gólu tři minuty před koncem zbytečně blázníme dopředu, přitom jsme chtěli hrát dobře dozadu. Věděli jsme, že Motor má rychlé kontry. Domácí čekali na brejky, které se jim povedly.“

SESTŘIH: České Budějovice - Vítkovice 3:2. Motor vyhrál popáté v řadě, řádil Vondrka (2+1)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45:35. J. Ondráček, 47:04. Vondrka, 56:35. Vondrka Hosté: 15:19. Fridrich, 50:34. Jakub Stehlík Sestavy Domácí: Strmeň (Maleček) – Vráblík, Štencel, Štich, Piskáček (A), Bindulis, Šenkeřík, Bučko – Abdul, Pech (A), J. Ondráček – Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek – Valský, Holec, D. Voženílek – Chlubna, Koláček, Vondrka (C). Hosté: Stezka (Dolejš) – R. Polák (C), A. Solovjov, Plášil, R. Pedan, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář – Lakatoš, J. Hruška (A), L. Krenželok (A) – M. Kalus, Flick, R. Bondra – Marosz, Bernovský, R. Půček – Fridrich, Chlán, Lednický. Rozhodčí Pilný, Šindel – Brejcha, Votrubec Stadion Budvar aréna, České Budějovice

Karlovy Vary - Třinec 3:2p

SESTŘIH: Karlovy Vary - Třinec 3:2p. Energie doma poprvé od roku 2015 porazila Oceláře

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:33. Pulpán, 50:04. T. Mikúš, 62:26. Redlich Hosté: 36:12. Marcinko, 40:11. Hrehorčák Sestavy Domácí: Habal (Š. Lukeš) – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, Parkkonen (A), Pulpán, T. Havlín, Weinhold – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Flek – Hladonik, Kulich, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Hosté: Marek Mazanec (Kacetl) – Jaroměřský, M. Adámek, D. Krenželok, Teper, Zbořil, J. Michálek – Hrehorčák, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Chmielewski, Marcinko, Svačina – Bakoš, R. Szturc, Dravecký (A) – Kofroň. Rozhodčí Pešina, Kika – Lhotský, Svoboda Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 1000 diváků

Olomouc - Litvínov 4:1

SESTŘIH: Olomouc - Litvínov 4:1. Mora otočila zápas a přerušila sérii proher, rozhodl Lichanec

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:57. P. Kolouch, 37:51. Lichanec, 52:04. J. Knotek, 55:47. Kusko Hosté: 18:49. Estephan Sestavy Domácí: Lukáš (Mokry) – Rašner, Ondrušek (C), Dujsík, Švrček, Škůrek, Řezníček – Bambula, Klimek, Michal Kunc – J. Doktor, J. Knotek (A), Kusko – Navrátil, P. Kolouch, Olesz (A) – Mácha, Lichanec, Burian. Hosté: Neužil (Zajíček) – Irving, D. Kolář, D. Zeman, Demel, Strejček, Hrbas, Stříteský – Zygmunt, Estephan, P. Zdráhal (A) – M. Slavík, Sukeľ, Kudrna – Fronk, V. Hübl (C), P. Straka (A) – M. Havelka, Gerhát, M. Chalupa. Rozhodčí Hejduk, Pražák – Bohuněk, Malý Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 1 000 diváků