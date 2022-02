Útočník i obránce Kubiš. I v bráně bych si to vyzkoušel, usmál se kapitán Zlína

Cítí zodpovědnost. Proto nemá problém zaskočit i v obraně, když je potřeba. Útočník a kapitán Pavel Kubiš (36), jeden z posledních velkých zlínských srdcařů. V předehrávce 51. kola hokejové Tipsport extraligy dvakrát skóroval, Zlín i díky němu srazil po velmi slušném výkonu Liberec 5:3 a udržel teoretickou naději na záchranu. Nicméně pro hráče je složité motivovat se na každý zápas, když se manko na rozjeté Kladno nezmenšuje. „My se na to nemůžeme vykašlat a omlouvat se v hlavě, že už to nemá cenu,“ zdůraznil Kubiš.

Povedené představení, co říkáte?

„Po zápase v Hradci jsme měli co odčinit. Měli jsme na to zaměřený i trénink, abychom co nejvíc stříleli a tlačili se do brány. Naštěstí nás to dneska chytlo v nějaké formě. Asi to byl náš nejlepší výkon.“

Je těžké se neustále motivovat, když se ztráta na předposlední Kladno prakticky nezmenšuje?

„Situace je taková, jaká je. My se na to nemůžeme vykašlat a omlouvat se v hlavě, že už to nemá cenu. Dokud hrajeme, nosíme zlínský dres a máme na zádech svoje jméno, musíme se o to rvát.“

I když vyhrajete, není to úplně ono, co?

„Určitě to není to tak, že bychom na sebe skákali a užívali si to jako v dřívějších letech. Ale každá výhra udělá radost. Pro mužstvo je důležité, aby se dostalo na nějakou vlnu a vůbec umělo vyhrávat. Viděli jste na konci. Oni nás zavřou a přitom to byl jasný zápas. Furt to máme v hlavě, máme strach o výsledek. To je v těchto situacích asi normální. Naštěstí jsme to zvládli.“

Jak teď dál? Máte venku Plzeň, Karlovy Vary a pak doma Kladno.

„Řekl jsem si, že půjdu zápas po zápase. Kdybych si dal do hlavy, že musíte vyhrát všechny tři další zápasy, je to strašně složité. Radši si řeknu, že vyhrajeme ten první v Plzni a půjdeme postupně. Možná si tím oblbnu hlavu, že to půjde líp.“

Co říkáte na to, jak se po vašem posledním vzájemném utkání rozjeli Rytíři?

„Asi jsme je nakopli….Prostě to tak je. Kladno se zvedlo, asi hraje dobře. Popravdě, neviděl jsem žádný jeho zápas. Celá liga si prošla covidem, oni měli štěstí, že ne. Mohli trénovat. Nějaké zápasy to určitě ovlivnilo. Měli párkrát soupeře po covidu, což asi bylo trošku znát. Tak to je. Utekli nám a nám nezbývá než se o to rvát. Doufám, že nás fanoušci ještě přijdou podpořit.“

Nedávno jste zaskočil v obraně. Nemáte s tím problém?

„Jsme domluvení s trenérem, že když se zraní některý ze šesti beků, dohraju to vzadu. Když to neumíte vpředu ani vzadu, nemáte to pořádně kde pokazit. (úsměv) Není to takový rozdíl. Jsem připravený naskočit jako šestý bek. Nějakou dobu jsem v juniorce v obraně hrával.“

Takže jste i gólmanská trojka?

(úsměv) „Říkal jsem si, že bych si na to stará kolena vyzkoušel. Aspoň na tréninku. Ale asi bych měl z těch ran stran.“

Zlín - Liberec: Kubiš v přečíslení otočil stav utkání, 2:1

