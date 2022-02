Sparta otočila a souboj střelců vyhrál Chlapík. Peking už neřeší

Jeho jméno se před měsícem často skloňovalo a hlasitě se o něm v souvislosti s reprezentací mluví i dnes. Přesto, že Filip Chlapík v Pekingu vůbec nebyl, což je právě ta potíž. Nejproduktivnější hráč extraligy pozvánku nedostal. V duelu proti Plzni, v den reprezentační osmifinálové prohry, Chlapík zase ukázal svou fazonu dvěma góly při výhře 5:3. „Já jsem to klukům přál, trenéři to vybrali nějak a teď už s tím nic neudělám,“ řekl.

Duel dvou rozdílných polovin. Přestože Sparta byla proti plzeňskému soupeři o něco aktivnější, prohrávala 1:3 ve 30. minutě. „Měli jsme to dobře rozehrané, byť jsme vedli 3:1, tak nejslabší pasáž byla ve druhé třetině, kdy tam Sparta jela několikrát do samostatného úniku. Paradoxně jsme tam dělali chyby. Jsme zklamaní, že neodvážíme ani bod,“ posteskl si kouč hostů Miloš Říha.

Pražští hokejisté se však nesložili, právě naopak. Čtyřmi brankami skóre otočili, především zásluhou dvou dvougólových střelců, mladíka Davida Vitoucha a již zmíněného Filipa Chlapíka. „Je to super, jsem moc šťastný,“ okomentoval rozesmátý Vitouch nejpovedenější duel své kariéry. Z hlediska zájmu však měl trochu smůlu, že se mu to povedlo v duelu dvou největších gólových bombarďáků extraligy, Michala Bulíře a Chlapíka.

Sparťanský forvard svého rivala zastínil. Nejen trefami, ale i předvedenou hrou. Vymýšlel, kličkoval, dvě šance si připravil parádním vyšíváním vyloženě sám. „Těžko říct, zda jde o mou nejlepší sezonu. Já měl předtím v týmech jinou roli. Hrál jsem defenzivního útočníka, teď je to jiné. Pro mě ty body nejsou nejdůležitější. Hlavní je, abych hrál dobře a pomohl tím, co umím,“ doplnil k povedenému utkání.

Parádním výkonem v den, kdy česká reprezentace padla v osmifinále olympijského turnaje proti Švýcarsku, se tak zase nabízí otázka, zda byla volba blonďatého útočníka z nominace vynechat. „Vím, že se o tom mluví. Já jsem to říkal, když nominace vyšla. Tehdy jsem prostě nas*aný byl, protože body tam byly, herně jsem se cítil super, hrál jsem dobře. Doufal jsem, že to uvidí ti lidé okolo, ale nevyšlo to. Teď může být každý chytrý, když kluci vypadli. Teď už s tím nic neudělám. Žiju přítomností a nechci se moc vracet k tomu, co bylo,“ pokrčil rameny.

A pokračoval. „Já to říkal už předtím, když vyšla nominace. V Ottawě a na farmě jsem hrál defenzivní roli. A černá práce mi nevadí. Jestli na mě trenéři koukali a řekli si, že se jim tam nehodím, to nevím. Tady hraji zase úplně jiný hokej. Čekají se ode mě góly, takže hraji jinak,“ rozpovídal se. Právě kontrast z hlediska branek nejvíce bije do očí. V klíčových chvílích snažení Krejčího a spol. chybělo to nejpodstatnější, rozsvícená červená světla. A když jste v úterý večer zavítali do vysočanské arény a viděli, s jakou lehkostí se Chlapík při přesilovce trefil, nutí vás to přemýšlet.

„I já jsem, všechno, co jsem mohl, tak jsem odkoukával. Tady jsme koukali na třetinu proti Švýcarsku, doma jsem dokoukal tu třetí. Klukům jsem to přál. Je to škoda, no,“ shrnul hráč, jenž se v aktuálním ročníku prostřílel už na metu 28. branek. Paradoxně, alespoň k něčemu byl „nenominace“ dobrá. Čtyřiadvacetiletý forvard má šanci překonat Petra Tona, jenž před osmi lety nasázel v životní sezoně v dresu Sparty pětatřicet branek. „Hlavní je, abych hrál dobře a pomohl tím, co umím,“ uzavřel rozhovor. To se nyní daří víc, než dobře.

Nejlepší střelci extraligy:

Filip Chlapík (Sparta) 28

Michal Bulíř (Plzeň) 26

Ahti Oksanen (Hradec) 24

Peter Mueller (Kometa) 22

Michal Řepík (Sparta) 22