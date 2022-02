Herec Hofmann měl rád Ručinského: Nikdy mi nepřipadal přiblblej

Váš hlas provází dokument o hokejové sezoně Litvínova. Jak to máte se vztahem k tomuto sportu?

„Hodně jsem koukal a hodně ho prožíval. Teď už to není pravda. Poslední zápas (na olympiádě s Ruskem) jsem neviděl. Pracoval jsem.“

Takže není čas…

„Ne. Ale konec devadesátek si pamatuju velmi dobře. Od Vídně 1996, až dejme tomu po ten (zlatý) triple. Dost jsem tím žil. Pro mě byl vrchol Nagano a pár let potom, když jsem měl ještě čas na sebe a svoje vášně. Právě proto mám vztah k Litvínovu o něco lepší, než k ostatním klubům, protože těch kluků hrálo v Naganu docela dost, ne? Osm, no… K Litvínovu jsem přirozeně inklinoval vzhledem k Hlinkovi a Naganu. Byl tam taky Ručinský, hrdina zápasu s Amerikou. V sezoně 2014/15 jsem urval čas a viděl dvě utkání finále s Třincem. Tam taky hrál.“

Byl váš nejoblíbenější hráč?

„Mám ho asi nejraději. Zaprvé se výborně jmenuje, má fajn jméno, a přišlo mi, že je takový elegantní a umí všechno. Taky mi nepřipadal nikdy přiblblej. Když mluvil, tak jsem věděl, o čem mluví.“

Ovlivnil ještě někdo váš vztah k Litvínovu?

„Můj praděda tady dlouho žil a pracoval a moje máma sem za ním dost často utíkala. Za svým dědečkem. Mám fotky z Podžatecké (sídliště v Mostě), kde to vypadá ještě úplně jinak, než jsem to viděl já. Je tam fakt jako mladá holka. Měl jsem zvláštní pocit, když jsem se vracel do tohohle kraje v roce 2017 na natáčení seriálu Most!. Když odsud děda odcházel, mojí mámě a tátovi nabízel byt na Podžatecké. Ona už byla těhotná. Taky jsem se mohl narodit v Mostě. Jako Hlinka. To by nebylo blbý!“ (usměje se)

Kolikrát jste navštívil zápas přímo na stadionu?

„Poslední léta jsem na zimáku nebyl vůbec. Já myslím, že naposledy jsem byl na zimáku, ještě než jsem měl děti. Já jsem spoustu věcí dělal naposledy, než jsem měl děti. Je fakt, že když jsem točil Most!, měl jsem v diáři vypsané zápasy Litvínova. Ale ty začínaly vždycky dřív, než jsme dotočili. Za ty čtyři měsíce jsem ani jednou neujel ten kousek na zápas. No, chtěl jsem. Pamatuju si, že jsem si přál vidět Litvínov-Chomutov.“

Sám jste hokej někdy hrál?

„Já neumím ani bruslit. Ale jsou takoví lidé, co neumějí bruslit. Já jsem hrál florbal. Když neumíš bruslit, hraj florbal. (směje se) Ještě na DAMU se hrál táhlový hokej, o pauzách, měli jsme tam ligu.“

Hrál jste za Litvínov?

„Ne, ten si ukradl Taclík. Jinak bych hrál za Litvínov. Prostě jsem k tomu rozpisu přišel už pozdě. Já jsem hrál za Kladno, byli tam ještě další. Marek to prožíval, to určitě. On je velkej sportovní fanda. O tom žádná. Ale asi bych se styděl říct, že jsem skalní příznivec Litvínova. Jsem sympatizant klubu. Zvlášť když se koná tak dobrá a sympatická akce. Zranil jsem se při sportu, ale rozhodl se, že vlezu na led i o berlích.“

Jaká byla práce na dokumentu o litvínovském klubu?

„Dobře a dopadlo to skvěle. Nikdy jsem neviděl dokument o někom, komu se nedaří. Vždycky jsem viděl dokument o někom, kdo je pecka. Teď jsem sledoval jeden o Neymarovi. Tohle bylo daleko pozoruhodnější. O někom, kdo se pere s nepřízní. Zaplať pánbůh, že to s tím Kladnem na konci dopadlo, protože ten dokument by byl jinak mrtvej. Nemohl by existovat. Že by se chtěl někdo dívat, jak to nešlo, až to šlo celý do kopru, to ne. Ale dívat se na to, jak to nejde a ti lidé s tím bojují, to mi připadalo, že nakonec přišlo možná větší vítězství, než vyhrát titul, že větší vítězství je nesestoupit.“

V posledních letech vzniklo hodně sportovních filmů a seriálů. Máte nějakou postavu, kterou byste si chtěl zahrát?

„Mika Tysona, zrovna když neboxuje. V Las Vegas, někdy v létě.“ (směje se)

