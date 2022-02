SESTŘIHY: Velký obrat Sparty proti Plzni. Motor slaví posedmé v řadě!

Obrat Sparty, Chlapík předčil Bulíře

Hokejisté pražské Sparty zdolali v dohrávce 50. kola extraligy doma Plzeň 5:3 a díky šesté výhře z posledních sedmi zápasů si upevnili sedmé místo. Pražané sice prohrávali už 1:3, do konce druhé třetiny ale vyrovnali a v závěrečném dějství výsledek otočili. Po dvou gólech vítězů dali David Vitouch a Filip Chlapík, který se s 28 trefami osamostatnil v čele tabulky střelců před Michalem Bulířem z týmu soupeře. Čtvrtá Plzeň, za kterou si připsal dvě branky a asistenci Filip Suchý, neuspěla poprvé po sérii čtyř vítězství.

Plzeň měla z uplynulých čtyř zápasů skóre 10:1 a v O2 areně se ujala vedení v 5. minutě, kdy se po Kindlově střele od modré čáry prosadil z dorážky Přikryl. Za 41 sekund zakončil Matuškinovu akci zblízka Vitouch a vyrovnal. Gólman Pavlát po dvou čistých kontech za sebou inkasoval a jeho neprůstřelnost skončila po 157 minutách a 42 sekundách. Sparta se následně ubránila při Šmerhově vyloučení a potom zahrozili Forman s Chlapíkem.

Velkých šancí úvodní dějství ale moc nenabídlo. Druhé bylo daleko rušnější. Hned v úvodu při Mertlově vyloučení předvedl sólo Chlapík, ale ztroskotal na Pavlátovi. Vzápětí na druhé straně převedl v oslabení průnik zakončený úspěšným blafákem do bekhendu Suchý a vrátil Indiánům vedení.

SESTŘIH: Sparta - Plzeň 5:3. Velký obrat! Dvakrát pálil Chlapík

Ve 26. minutě neuspěl s průnikem proti plzeňskému brankáři Horák a přesně v polovině prostřední třetiny hosté zvýšili. Přikryl vybruslil zpoza branky, po jeho pokusu zůstal puk ležet za Machovským, kde se ho snažili dotlačit Bulíř se Suchým, kterému byl gól připsán.

Ve 32. minutě po dalším rychlém výpadu Sparty Thorell minul branku, ale o chvilku později už volný Horák proměnil Kašeho přihrávku zpoza branky. Pražané se ubránili při Chlapíkově vyloučení a v 38. minutě při dalším Mertlově trestu hned po čtyřech sekundách vyrovnali. Po Pavelkově přihrávce se trefil Chlapík.

Na začátku třetí třetiny Plzeň odolala při Graňákově trestu a vrátit Plzni vedení mohl Mertl, který jel sám na Machovského, ale střelu na vyrážečku si sparťanský gólman pohlídal. Udeřila naopak v 50. minutě Sparta, která se poprvé v utkání dostala do vedení a už ho nepustila. Šmerha svojí třetí asistencí v utkání nabil mezi kruhy Vitouchovi, který prostřelil Pavláta a připsal si druhou branku v utkání. Vyrovnat se nepodařilo ve dvou šancích v rychlém sledu Schleissovi. Výsledek potvrdil 62 sekund před koncem při power play Chlapík.

Hlasy trenérů:

Josef Jandač (Sparta): „Vstali jsme z mrtvých. Bylo důležité, že jsme to ve druhé třetině z 1:3 vyrovnali a ve třetí jsme šli poprvé do vedení. Plzeň pak začala tlačit a my jsme to ubojovali. Plzeň hraje hodně aktivně a dobře, my si toho o to více ceníme.“

Miloš Říha mladší (Plzeň): „Myslím si, že jsme si nezasloužili tady prohrát. Předvedli jsme dobrý výkon a aktivní hru. Měli jsme to dobře rozehrané. Byť jsme vedli 3:1, tak naše nejslabší pasáž byla ve druhé třetině. Dělali jsme tam chyby a Sparta jela několikrát do samostatného úniku. Byť jsme třetí třetinu začali v oslabení, tak jsme v něm měli šanci. Pak jsme měli poměrně velký tlak, ale paradoxně jsme inkasovali my, což zápas rozhodlo. V závěrečném tlaku už jsme šance nevyužili. Podali jsme dobrý výkon a jsme zklamaní, že si neodvážíme ani bod.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:35. Vitouch, 31:42. R. Horák, 37:11. Chlapík, 49:22. Vitouch, 58:58. Chlapík Hosté: 04:54. F. Přikryl, 21:37. F. Suchý, 30:00. F. Suchý Sestavy Domácí: Machovský (J. Hudáček) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek (C), T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Moravčík, Jurčina – E. Thorell, R. Horák, D. Kaše – M. Forman (A), Chlapík (A), Z. Doležal – Prymula, Vitouch, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Hosté: Pavlát (Miroslav Svoboda) – L. Kaňák, J. Holý, Graňák, Kremláček, Budík, J. Kindl (C), Kvasnička – J. Dufek, Mertl (A), M. Lang – F. Suchý, Bulíř, F. Přikryl – Blomstrand, Kodýtek (A), Schleiss – M. Marcel, G. Thorell, Malát. Rozhodčí Jeřábek, Šír – Lhotský, Svoboda. Stadion Návštěva 1 000 diváků

Motor slaví už posedmé v řadě

Hokejisté Českých Budějovic zvítězili v dohrávaném utkání 42. kola hokejové extraligy v Karlových Varech 4:0. Jihočeši vyhráli už posedmé za sebou, na ledě Energie i podruhé v sezoně a upevnili si páté místo. Domácí neskórovali podruhé za poslední tři zápasy a zůstávají jedenáctí. První čisté konto v sezoně udržel Jan Strmeň.

Západočeši hráli hned zkraje přesilovku, ale neúspěšně. Nebezpečnější byli hráči Motoru. Během přesilovky hostů sice ještě Pech šanci neproměnil, ale když už se zdálo, že úvodní dějství skončí bez branek, prodral se sám až do koncovky před domácího gólmana Habala a proti týmu, kde prožil významnou část kariéry, otevřel v čase 19:56 skóre.

Hosté s vedením získali ještě větší jistotu na hokejkách, byť ve 24. minutě nechybělo mnoho, aby si dal Abdul při obranné práci vlastní gól. Hosté ale přežili i následný závar a sami z brejku udeřili, když se po pěkné souhře prosadil v přečíslení Valský. Další možnosti zvýšit měli Voženílek a Pech. Snížit mohl po přečíslení tří na jednoho Osmík, jenže nedal.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Motor ČB 0:4. Jízda Budějovic, slaví posedmé v řadě!

Ve 37. minutě se dostal Vráblík do sóla, Kohout ho sekl přes ruku a hosté měli k dispozici trestné střílení. Ujal se ho Abdul, jenže na Habala vyzrát nedokázal. S bekhendovým zakončením mohl Strmeňovo kouzlo odčarovat Hladonik, ale nepovedlo se mu to.

Když pak v 52. minutě chyboval Mikyska, jemuž utekl za vlastní brankou kotouč, a Hanzl zvýšil na 3:0, bylo zřejmé, že hosté ani tentokrát nevyjdou naprázdno.

Trestné střílení pak bylo k vidění i v podání domácího týmu. Černoch mohl v 54. minutě vykřesat alespoň malou naději, jenže dopadl stejně jako předtím Abdul, který shodou okolností fauloval Parkkonena, tedy bez úspěchu. Jen chvilku na to završil výsledek v početní výhodě Percy.

Hlasy trenérů:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Myslím, že utkání rozhodly dva klíčové momenty. Jednak to bylo poslední střídání první třetiny, kdy jsme si nechali lehkovážně dát gól a Motor jsme tím nakopli, a potom jsme tam propadli ve druhé třetině. Za stavu 0:2 se nedá našim hráčům upřít snaha o zvrácení zápasu, ale Budějovicím stačilo jen vyhazovat kotouče, čekat na brejkové situace a hrát se zabezpečenou obranou.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Zápas se mi hodnotí samozřejmě dobře. Vyhráli jsme 4:0, kluci bojovali, brankář nás podržel v klíčových bodech toho utkání. Sehráli jsme dobře i přesilovku. Bylo tam hodně dobrých aspektů, které jsme sehráli, a našli jsme cestu k vítězství. Pro Honzu Strmeně je nula takové pěkné zadostiučinění za to, jakou práci pro nás v těch zápasech odvádí.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 19:56. Pech, 24:23. Valský, 51:54. M. Hanzl, 54:16. Percy Sestavy Domácí: Habal (Š. Lukeš) – Pulpán (A), T. Havlín, Dlapa, Weinhold, D. Mikyska, Plutnar, Parkkonen – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Koblasa – Kulich, Hladonik, Vondráček (C) – O. Beránek, Černoch, Kohout – Jiskra, Průžek, Osmík. Hosté: Strmeň (Maleček) – Šenkeřík, Piskáček (A), Bindulis, Percy, Štencel, Vráblík, Štich – Chlubna, Koláček, Vondrka (C) – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – Abdul, Pech (A), J. Ondráček – D. Voženílek, Holec, Valský. Rozhodčí Pešina, Mrkva – Pešek, Malý Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 1000 diváků