Gulaši o výkonu Komety: Katastrofa! Musíme zase nasadit montérky

Snažil se s tím něco udělat. Srážel se jako jindy, vypouštěl ze sebe emoce. Celý tým však Michal Gulaši nedokázal nakopnout. Brno odevzdalo duel třináctému Litvínovu a část z tří a půl tisíce fanoušků naštvaně křičela: Bojujte za Brno! „Musíme zase nasadit montérky a fárat. Jako se Třincem a se Spartou. Jinak to nepůjde,“ nabádal řízný obránce.

Nešlo vám to v útoku a ještě jste inkasovali laciné góly, co?

„Čilo (brankář Marek Čiliak) za to nemůže. Tak to v hokeji někdy bývá, že dostanete špatný gól. My nestřílíme, nechodíme do brány. Jinak ty branky dávat nebudeme. Musíme tam chodit, být důrazní a udělat před brankou marast, aby ten škaredý gól spadl nám.“

Nepřijde vám celá sezona v rytmu nahoru, dolů?

„Myslím, že to tak přijde všem. Už by to chtělo trošku ustálit a udělat šňůru aspoň čtyř, pěti zápasů. Je špatně, že dvakrát vyhrajeme a dvakrát prohrajeme. Nemůžeme po dvou vydařených zápasech odehrát další dva špatně. Nevím, čím si to vysvětlit. Ale nemůže se to stávat. Snažil jsem se dělat svoji práci, oživit to. Někdy se to chytne, jindy ne. Možná měl přijít nějaký hit dřív.“

Nemáte obavu, že byste se vůbec nemuseli dostat ani do předkola?

„Tohle si vůbec nikdo nepřipouští. Od Vánoc víme, že se pohybujeme ve vyrovnané skupině týmů. Potřebujeme sbírat body, ať se děje, co se děje. Jsme rádi, že konečně přišli lidé, je to celé živější. Mrzí nás, že jsme se před nimi hned ukázali takovým zápasem. Doufám, že hned příště jim to vrátíme.“

Už se vám vrátili tři slovenští medailisté z Pekingu?

„Ještě tady nejsou. Vůbec nevím, kdy přijedou.“

Soupeřův útočník Viktor Hübl si připsal 900. bod v extralize. Jak ho vidíte vy jako obránce?

„Vanta je zkušený borec. Ví, kde si počkat, kam najet. Zbytečně neplýtvá silami, a když může, tak do toho kopne. Je vidět, že je pro Litvínov pořád platný.“

Kam jste dal obraz k vašemu zápasovému jubileu?

„Je doma. Přemýšlíme, kam ho dáme. Hřebíček zatluču. (úsměv) Vůbec jsem netušil, že ho dostanu. Ani to, že mi ho předá přítelkyně. Doma to drželi pod pokličkou. Celkem jsem pak koukal. Doufám, že si to přítelkyně užila. Malý z toho ještě rozum nemá. Musím poděkovat marketingu, nachystali to krásně. Až jsem měl na kahánku. Doufám, že vydrží zdraví a ještě něco přidám.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Litvínov 1:5. Hübl 900. bodem přispěl k výhře hostů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 51:50. Kollár Hosté: 37:36. Kudrna, 39:12. Gerhát, 41:16. Sukeľ, 42:47. M. Havelka, 58:40. Irving Sestavy Domácí: Čiliak (Jakub Sedláček) – Bartejs, Roth (A), Kučeřík, L. Doudera, Gulaši, Tansey, Fajmon – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Kollár, A. Zbořil, L. Horký – Šik, Malý, Šalé – Dočekal, Rákos, Vincour. Hosté: Godla (Neužil) – Balinskis, Irving, Demel, Stříteský, Hrbas, Strejček, D. Zeman – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – P. Straka (A), Jarůšek, Sukeľ – M. Chalupa, Gerhát, F. Lukeš (A) – P. Svoboda, V. Hübl (C), M. Havelka. Rozhodčí Šír, Kubičík – Ganger, Rampír Stadion DRFG arena Návštěva 3500 diváků

