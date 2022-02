Kouč Komety Kalous láteřil po slabém výkonu: Hodil bych tam granát!

Porážka 1:5 se třináctým Litvínovem. To je něco, co zahýbá nervovou soustavou i kliďasovi, jakým je Jiří Kalous. Trenér Komety nesnáší na ledě lajdáckost, nízké nasazení. Prostě šlendrián. V sezoně už přirovnal své svěřence k pacientům z Bohnic, následně se za to omluvil. Tentokrát zvolil jiný silný příměr: „Fanoušci házeli konfety. Já kdybych měl granát, hodím tam granát,“ čílil se Kalous po mizerném představení favorita.