SESTŘIHY: Hradec odskočil Třinci, Dynamo se dál trápí. Brno - Verva 1:5!

Výprask Brna a další milník pro Hübla

Litvínov tak po první výhře v sezoně nad Kometou posílil své naděje na proniknutí do dvanáctky týmů, které budou hrát play off. Naopak Kometa prohrála doma po třech výhrách a vzdalují se jí příčky do osmého místa, zajišťující lepší výchozí pozici pro předkolo vyřazovací části.

Do sestavy Komety se vrátil kanonýr Mueller, ale stále v ní chyběli tři bronzoví slovenští olympionici. Brňané v obvyklém složení z posledních duelů začali aktivně a v 8. minutě nabídl Tansey puk Zbořilovi, který zblízka nepřekonal Godlu.

K opatrnému tempu úvodního dějství přispěl i Litvínov, jehož podobně jako Brňany srážela nepřesnost v kombinacích ve finální fázi. Na konci třetiny se do slibného zakončení dostali Kudrna a Jarůšek, ovšem Čiliak komplikace nepřipustil.

I ve druhé třetině hrály prim na obou stranách obrany, přes ně bylo těžké vytvořit si střelecké příležitosti, natož vyložené šance. Více těchto náznaků bylo překvapivě na straně hostí. Čiliak uspěl v souboji s Kudrnou i Strakou a vyřešil i jedno z mála přečíslení litvínovských hokejistů, na jehož konci byla střela Zdráhala.

Čekání na gól neukončil ani Mueller, který se po jedné z mála chyb severočeské defenzívy ocitl sám před Godlou, ale neuspěl.

Zaslouženě tak šli do vedení hosté, když se z hodně těžkého úhlu prosadil střelou do horního růžku Kudrna. V poslední minutě druhé třetiny si jinak výborně chytající Čiliak vybral druhou slabší chvilku, po nájezdu z pravé strany jej bekhendovou střelou překonal Gerhát.

Další slabší chvilku si mdlá Kometa vybrala na začátku třetí třetiny, po sérii nedorozumění v obranném pásmu nachytal potřetí Čiliaka Sukeľ. Když vzápětí Havelka dal čtvrtý gól, bylo rozhodnuto. Asistenci si připsal Viktor Hübl a zaokrouhlil svůj dosavadní účet na 900 kanadských bodech v nejvyšší soutěži.

Kometa přece jen zaznamenala čestný úspěch, když se z přesilovky prosadil Kollár a sebral tak Godlovi čtvrté čisté konto v sezoně. Nic to ale nezměnilo na zaslouženém vítězství Severočechů, které v závěru pojistil bombou Irving a spustil tak pískot domácího publika.

Ohlasy trenérů

Jiří Kalous (Kometa): „Mně se to hodnotí velice těžce, byl to hodně nepovedený zápas z naší strany. Tým může prohrát, ale ne po tak bezkrevném výkonu. Absolutně jsem postrádal emoce, nějakou bojovnost. Nevím, jestli si hráči uvědomují, o co hrají. Pro mě je to obrovské zklamání, fakt jsem naštvaný, říkám to upřímně. Nebylo tam nic, žádné souboje, žádné ohrožení branky. Nedokážu si to vysvětlit, je moc krátce po zápase. Dusím to v sobě. Jsme schopni odehrát skvělé zápasy proti Třinci, proti Spartě a pak přijde další zápas, který je jako den a noc. Omlouvám se fanouškům za to, co jsme předvedli. Oni naházeli na konci na led konfety, já kdybych měl granát, tak ho tam hodím. Dnes to bylo šílené, to je všechno.“

Vladimír Růžička (Litvínov): „Od první třetiny jsme hráli parádně, soustředili jsme se na obranu a rychlé protiútoky, Hráli jsme disciplinovaně, nedělali jsme žádné fauly, vyvarovali jsme se chyb a minel vzadu. Věděli jsme, že Brno je silné mužstvo, ale my jsme hráli o hodně, od druhé třetiny jsme měli převahu, gólově jsme to protrhli na konci této části zápasu. To nás uklidnilo, čekali jsme složitou třetí třetinu, ale měli jsme do ní dobrý vstup, dali jsme dva góly, uklidnili jsme se a minutu a půl před koncem už jsem věřil, že vyhrajeme. Chtěl bych poděkovat hráčům, jak k tomu dnes přistoupili.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Litvínov 1:5. Hübl 900. bodem přispěl k výhře hostů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 51:50. Kollár Hosté: 37:36. Kudrna, 39:12. Gerhát, 41:16. Sukeľ, 42:47. M. Havelka, 58:40. Irving Sestavy Domácí: Čiliak (Jakub Sedláček) – Bartejs, Roth (A), Kučeřík, L. Doudera, Gulaši, Tansey, Fajmon – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Kollár, A. Zbořil, L. Horký – Šik, Malý, Šalé – Dočekal, Rákos, Vincour. Hosté: Godla (Neužil) – Balinskis, Irving, Demel, Stříteský, Hrbas, Strejček, D. Zeman – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – P. Straka (A), Jarůšek, Sukeľ – M. Chalupa, Gerhát, F. Lukeš (A) – P. Svoboda, V. Hübl (C), M. Havelka. Rozhodčí Šír, Kubičík – Ganger, Rampír Stadion DRFG arena Návštěva 3500 diváků

Hradec prodloužil sérii v perfektních nájezdech

Za domácí mohl otevřít skóre v úniku dvou na jednoho Šťastný, ale těsně minul branku. Domácí gólman Krošelj měl o něco více práce. Nejvíc se zapotil při závaru ve 13. minutě, ale všechny pokusy hostů pokryl svými betony.

To, co se nepovedlo ani jednomu z hráčů za dvacet minut třetiny první, zvládl hostující Jakub Lev za 38 sekund té druhé. V rychlosti si najel do útočného pásma a švihem trefil přesně horní růžek Krošeljovy branky. Ještě hůře bylo pro domácí ve 29. minutě, když bleskově využil přesilovku bývalý hráč Bruslařského klubu Orsava. Ten překvapil slovinského brankáře Mladé Boleslavi pokusem zpoza branky. Gól pak ještě potvrdil videorozhodčí. Domácím vykřesal naději ve 38. minutě Bičevskis, který tečoval za Novotného záda puk po střele Fillmana.

I ve třetí třetině byli aktivnější hosté, kteří domácí celek výrazně přestříleli, ale ujala se jediná šance na druhé straně. Flynn využil přečíslení a v 56. minutě prostřelil Novotného mezi betony. Šlo se tak do prodloužení, do něhož si domácí přenesli více než minutovou přesilovku, ale využít ji nedokázali. Po návratu vyloučeného Lva se již zbytek nastaveného času odehrál bez přerušení se čtyřmi hráči na každé straně.

O vítězi nakonec musely rozhodnout až samostatné nájezdy. Hradečtí proměnili všechny čtyři, i přesto, že trenéři Boleslavi na čtvrtý nájezd poslali do branky Jana Růžičku. Domácí uspěli jen dvakrát. Vítězný gól si připsal McCormack.

Ohlasy trenérů

Petr Haken (Mladá Boleslav): „V první třetině jsme se dostávali hodně pod tlak, byla tam spousta šancí a nás podržel gólman. Ale celkově se všichni hráči v defenzívě snažili. Jak se Hradec dostal do vedení 2:0, tak bylo důležité, že jsme neinkasovali potřetí. Jsem rád, že jsme ve třetí třetině ustáli další šance a z brejku, kdy jsme se dostali jednoduše z obranného pásma, jsme srovnali. Škoda, že jsme si nevzali bod navíc v prodloužení v přesilovce. Nesehráli jsme ji špatně, ale gól jsme nedali. V nájezdech už byli šikovnější a šťastnější hosté.“

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Od nás to bylo solidních 39 minut, kdy jsme hráli poměrně slušně a vytvářeli jsme si spoustu šancí. Mrzí mě, že jsme v koncovce nebyli ještě agresivnější, protože výsledek mohl být výraznější. Bohužel gól do šatny se podepsal na celé třetí třetině. Boleslav ale zaslouženě vyrovnala. V prodloužení bylo důležité odbránit oslabení a nájezdy už jsou loterie. Ale my jsme za vítězství rádi a moc si dvou bodů vážíme.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Mountfield HK 2:3sn. Hradec opět navýšil náskok na čele tabulky

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:27. Bičevskis, 55:41. O. Flynn Hosté: 20:38. Lev, 28:23. Orsava, . McCormack Sestavy Domácí: Krošelj (s.n. J. Růžička) – Jánošík, Lintuniemi, D. Moravec, Pláněk (C), Pavel Pýcha, Fillman, T. Hanousek, Bernad – Lunter, Adam Raška I, D. Šťastný (A) – O. Flynn, O. Najman, Kantner – Grim, Fořt, J. Stránský (A) – Bičevskis, Závora. Hosté: F. Novotný (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, R. Pilař, F. Pavlík (A), Jank, McCormack, Kalina – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Ščerbak, Lalancette, Kelly Klíma – Cingel, Orsava. Rozhodčí Pražák, Obadal – Gebauer, Hlavatý Stadion Návštěva 949 diváků

Ostravany srazily dva tresty do konce utkání

Domácí sice začali aktivněji, ale již ve 2. minutě musel odstoupit pro zranění jejich klíčový útočník Bulíř. Důrazně hrající hosté zase brzy ztratili na pět minut a do konce utkání vyloučeného Kaluse. Dlouhou početní výhodu Indiáni i vinou faulu Schleisse nezužitkovali a naopak v 7. minutě ve vlastním oslabení napálil Kovář příklepem levou tyčku.

Ve 12. minutě na druhé straně sice gólman Dolejš kryl šanci Mertla, ale následnou střelu Kindla vyrazil jen k Malátovi, jenž pohodlně otevřel skóre. Vzápětí mohl odpovědět Fridrich, který zblízka trefil jen levou tyčku a Hruška dorážkou minul odkrytou Pavlátovu branku. Vítkovičtí zahrozili ještě krátce před pauzou, když Fridrich svůj individuální průnik zakončil příliš slabě.

Na začátku prostřední části z brejku nejprve pálil nebezpečně bez přípravy Blomstrand a následně zblízka Dolejše neprostřelil Thorell. Akce se střídaly ve vysokém tempu na obě strany a Pavlát svojí maskou vyrazil svižnou střelu Lakatoše. Naopak ve 31. minutě Dzierkals po objetí branky zvýšil na 2:0. Vzápětí z protiútoku dvou na jednoho nedokázal Marosz zasunout kotouč za již překonaného Pavláta a hosté neuspěli ani během přesilové hry. Před koncem třetiny mohl vyloučení Lakatoše potrestat Blomstrand, ale napálil jen pravou tyčku.

Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili hosté ve snaze o korekci stavu ofenzivněji, čehož domácí využili k brejkové šanci Thorella a sólu Budíka, které zastavil až rozklek Dolejše. Ve 46. minutě ovšem po vyhraném vhazování snížil na 1:2 tvrdou ranou od modré čáry Solovjov. Vítkovické vzepětí poté utnul pětiminutový trest za faul Stehlíka. Domácí však přesilovku promarnili a po jejím skončení v 53. minutě zahrozil průnikem po pravé straně Fridrich. Nervózní závěr už hosté přes hru bez brankáře nezvládli a na konečných 3:1 upravil do prázdné branky Schleiss.

Ohlasy trenérů

Miloš Říha mladší (Plzeň): „Byl to prakticky souboj o šest bodů. Kluci tam nechali všechno. Byl to diametrálně odlišný výkon než ten poslední v Hradci. Ti, co to dohrávali, tam nechali maximum a urvali jsme to maximální bojovností a maximálním nasazením. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli. Kluci to dnes perfektně odpracovali, poděkování si zaslouží celý mančaft. Je to těžké, když odstoupil náš nejlepší hráč ve druhé minutě a pak odstoupili ještě další dva. Ovlivnilo to naše dlouhé přesilovky, kde hrál každý, kdo byl k dispozici. O závažnosti zranění Bulíře a Langa rozhodnou zítřejší vyšetření.“

Radek Philipp (Vítkovice): „Přijeli jsme sem s cílem uhrát nějaké body. Myslím si, že celý zápas kluci makali nadoraz. Nedali jsme bohužel vyložené šance. Plzeň se v závěru strachovala o vítězství. Měli jsme tam samostatný nájezd, který byl možná i překažený sekerou domácího hráče. Byl to odmakaný zápas, v němž jsme měli strašně moc našich vyloučení, které byly, nebo nebyly, ať si o nich udělá každý obrázek sám. Klukům nelze nic vytknout. První vyšší trest byl zbytečný, ale ten druhý faul nebyl zákeřný, ale bohužel to bylo krvavé zranění. Plzeňské publikum vytváří pro svůj tým skvělou atmosféru, ale neodpustím si zmínit, že kaňkou na jejich fandění bylo pořvávání na Lakyho (Lakatoše).“

SESTŘIH: Plzeň - Vítkovice 3:1. Hosty stála nedisciplinovanost lepší výsledek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:00. Malát, 30:26. Dzierkals, 59:39. Schleiss Hosté: 45:51. A. Solovjov Sestavy Domácí: Pavlát (Miroslav Svoboda) – Kaňák, Kvasnička, Graňák, Kremláček, Budík, J. Kindl (C), Hamšík – Suchý, Kodýtek (A), Schleiss – Blomstrand, Bulíř, F. Přikryl – M. Lang, Mertl (A), Dzierkals – Malát, G. Thorell, J. Dufek. Hosté: Dolejš (Stezka) – A. Solovjov, R. Polák (C), R. Pedan, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Plášil – M. Kalus, Marosz, Lakatoš – R. Bondra, J. Hruška (A), Fridrich – Dej, Flick, Lednický – Bernovský, Chlán. Rozhodčí Horák, Hejduk – Komárek, Gerát Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 2889 diváků

Olomouc - Kladno 4:1

SESTŘIH: Olomouc - Kladno 4:1. Důležitou bitvu pro Hanáky rozhodl Švrček

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:27. Klimek, 42:56. Švrček, 44:56. Olesz, 58:04. Bambula Hosté: 23:50. Plekanec Sestavy Domácí: Lukáš (Špunar) – T. Černý, Ondrušek (C), Dujsík, Švrček, Škůrek, Řezníček, Rašner – Nahodil, David Krejčí (A), Klimek – Bambula, J. Knotek (A), Kusko – Navrátil, P. Kolouch, Olesz – Michal Kunc, Lichanec, Burian. Hosté: Bow (Janus) – Dotchin (A), Arzamascev, K. Wood, Ticháček, J. Suchánek (A), Baránek, Kehar – Hlava, Plekanec (C), M. Beran – Pytlík, Zikmund, Melka – M. Indrák, A. Kubík, Jágr – Kuťák, Donaghey, Babka. Rozhodčí Pešina, Ondráček – Šimánek, Frodl Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 2 400 diváků

Naději Dynama utnuli liberečtí beci

V úvodu nevyužili dobrých pozic ke gólovému zakončení Blümel a Camara. V končící páté minutě se proti pravidlům provinil Šmíd a domácí měli k dispozici první přesilovku, ale Liberečtí se bez větších problémů ubránili. Více práce měl hostující gólman Kváča v deváté minutě při šancích aktivního Blümela. Bílí Tygři o chvilku později nezvládli přečíslení dvou na jednoho a ani oni neuspěli v přesilovce.

Liberec byl postupně čím dál nebezpečnější, čemuž napomohla i další početní výhoda zkraje druhé třetiny. Ordošova teč a zakončení Faška-Rudáše se však neujaly, strážce domácího brankoviště Frodl byl pozorný. Ve 25. minutě už se měnilo skóre: Košťálek se prosmýkl mezi dvěma hostujícími hráči, zpětnou nahrávkou skvěle našel Musila a ten proti svému bývalému klubu zblízka nezaváhal.

Blümel a právě Musil měli krátce nato velmi dobrou možnost zvýšit, jenže ani jeden z nich nezakončil přesně. Oba celky si pak krátce po sobě zahrály v početní převaze. Při té liberecké měl v jejím závěru šanci Filippi, Frodl však udržel domácím těsný náskok.

Na začátku 45. minuty musel předčasně do šatny liberecký obránce Aubrecht, když tvrdě zasáhl Kousala a obdržel trest na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku. Za hrubost pykal i Musil, přesto pak měli domácí k dispozici tříminutovou přesilovku. Košťálkův pokus však zlikvidoval Kváča.

V končící 56. minutě se Bílí Tygři dočkali. Derner propálil od modré čáry Frodla. Pardubičtí sáhli ještě k trenérské výzvě, avizované nedovolené bránění gólmanovi však rozhodčí na záznamu neviděli. Následoval tak ještě navrch dvouminutový trest pro domácí. Ti měli v oslabení dobrou možnost, ale Kváča byl pozorný. A v polovině 58. minuty rozhodl Melancon. Závěrečná power play už porážku Dynama přes šance Camary a Říčky neodvrátila.

SESTŘIH: Pardubice - Liberec 1:2. Obrat Tygrů v závěru řídili obránci

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:38. A. Musil Hosté: 55:52. Derner, 57:32. Melancon Sestavy Domácí: Frodl (V. Nečas) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, Sergijenko, Košťálek, Petgrave, Hrádek, O. Vála – Paulovič, Poulíček (C), Blümel – R. Kousal (A), A. Musil, Camara – Říčka, O. Roman, Cienciala – Hecl, Anděl, T. Urban. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), Štibingr, M. Ivan, Melancon, Derner, Aubrecht, J. Šedivý – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Ordoš, Klepiš, M. Zachar – Rychlovský, P. Jelínek (C), A. Najman – Čederle, J. Šír, Klapka. Rozhodčí Kika, Vrba – Zíka, Klouček Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 4597 diváků