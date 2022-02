Prokletí Pardubic, výzva za všechny body. Proč? Klépa do brány nechodí

Bývá to velké dilema. Ano, nebo ne? Vzít si po gólu výzvu a riskovat, že když se netrefíte, váš tým vyfasuje trest, nebo všechno nechat plavat? Richard Král se svým štábem riskoval a prohrál. Před koncem si vyžádal video, neuspěl a Liberec se v přesilovce trefil na konečných 2:1. „Přitom tam byl Klépa, ten do brankoviště nikdy nechodí. Nechápal jsem, že chtěli video,“ culil se spokojený střelec Lukáš Derner. V Pardubicích zavládla po porážce číslo čtyři jiná nálada.

Po zápase jste kolem pardubické kabiny pozorovali hodně kamenné tváře. Značily se v nich čtyři porážky v řadě, promítalo se v nich nejhorší období sezony, které na klub sedlo teď, pět zápasů před koncem základní části. Neprobíhalo žádné dlouhé promlouvání do duše, žádný dlouhý projev vedení hned v pozápasových emocích. Počítat umí každý. Soupeři se přibližují, Dynamo se může ještě zamontovat do hry o čtyřku. Z vrcholu spadlo.

Zato Liberec si užil závěr snů. Jeden z kustodů taky málem povalil po gólech plexi mezi střídačkami. Od 5. minuty Tygři prohrávali. Závěr? Dvě pecky od beků. Lukáš Derner srovnal v 56. minutě, T. J. Melancon trefil výhru chvíli po něm.

Tuhle branku vlastně ale taky zařídil Derner. Pardubická lavička si vzala po jeho gólu výzvu, věřila si, že trefa nebude platit pro nedovolené bránění brankáři Frodlovi v zákroku. Neuspěla. Dynamo šlo do čtyř a v oslabení schytalo druhý úder. „Ani nevím, proč šli do té výzvy. Před gólmanem stál Klépa (Jakub Klepiš), ten do brankoviště nikdy nechodí, takže jsem si byl jistý, že to bude platit,“ usmíval se Derner.

Petr Sýkora držel v ruce tablet, Richard Král od něj čekal verdikt. Sledovali záběr spolu. Pak se pardubický kouč rozhodl. A zase vedle. „V sezoně jsme ještě žádnou výzvu netrefili. Teď jsme se na to dívali ještě znovu po zápase a za nás dostal Frodlik ramenem do hlavy,“ kroutil pak hlavou. „Výzvy se dají vždy rozhodnout dvěma směry, v sezoně zatím ale byly všechny proti nám. Uvidíme, třeba budeme mít více štěstí v play off,“ dodal. V Plzni třeba jeho tým prohrál 2:3, když Dynamu nevyšly dva odpory ke vstřeleným brankám a ve dvou oslabeních vždy dostalo gól.

Pardubice teď čtvrtou porážkou v řadě podtrhly svoji nejhorší sérii v sezoně. Na téhle cestě je trápily defenzivní boty, proti Liberci to byl jiný příběh, vrátka se podařilo přibouchnout. Ale efekt stejný. Ztráta. „Když na něco dřete, 90 procent času vám to vychází a kousek před koncem vám to něco sebere? Bolí to ještě víc,“ ulevil si bek Juraj Mikuš. „Měli jsme teď hodně sezení a rozebírali poslední zápasy. Dnes byl výkon dozadu velice slušný, ale prostě jsme smolně prohráli,“ přidal kouč Král.

Ještě pár dní zpět byl jeho tým v souboji s Hradcem o druhé místo. To neplatí, začíná mu dřina, aby ubránil čtyřku. Na Pardubice sedla krize v pro ně nejhloupější dobu. „Taky nás to ale může zocelit, jestli se teď chytíme hned dalším zápasem. Třeba si budeme ještě nakonec říkat, jak je dobře, že jsme si tímhle těžkým obdobím prošli. Musíme dělat všechno proto, abychom to zlomili. Ostatní se na nás dotáhli, je potřeba zabrat,“ zkusil pozitivní notu Mikuš. Příští kolo? V Chomutově s Kladnem.

Zato Liberec si možná může potichu prozpěvovat, jak na světě je zase fajn. Přivézt výhru z Třince a teď z Pardubic? Počítá se. „Zakřiknout bych to nechtěl. Vyhráli jsme dvakrát po sobě,“ v tu chvíli si Lukáš Derner zaklepal na zuby. „Prostě bych si přál, ať to naladíme na další část sezony. Všichni se s koncem základní části chystají na důležité zápasy. Chtějí si vybudovat co nejlepší pozici a my taky nejsme výjimka. Taky se chystáme, zápasy podle toho i vypadají,“ přidal bek.

