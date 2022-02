Hlava odvolal faul, slyšel i nadávky: Na karmu věřím. Vrátilo se mi to gólem

To bylo panečku gesto fair play! Kladenský útočník Nicolas Hlava odvolal faul v době, kdy jeho tým prohrával 0:1, navíc hrál v oslabení. Přesto se ukázal jako správný Rytíř a sám zajel za rozhodčím, že nefauloval. „Myslím si, že na konci se mi to vrátilo,“ připomněl svoji trefu do odkryté brány. Karma zafungovala, Kladno porazilo Pardubice 3:1 a nejspíš definitivně se odpoutalo od padajícího Zlína…

Odvolat faul za stavu 0:1, navíc v oslabení. To se musí ocenit.

„Já jsem chtěl kopnout do puku, zakopnul jsem. Rozhodčí to neviděl… Bylo by asi nefér, kdybych ten faul neodvolal. Myslím si, že se mi to potom trošku vrátilo na konci, kdy jsem dával gól do prázdné brány. Samozřejmě někdo může být na mě naštvaný, že za takového stavu jsem to odvolal, mohli jsme hrát čtyři na čtyři… Ale myslím si, že v rámci fair play by to udělalo více hráčů.“

Byl na vás někdo z týmu naštvaný?

„Zaslechl jsem nějaké nadávky, ale nic konkrétního. Je to o každém, jak se k tomu postaví. Ono je to těžký to posuzovat… Někdo mi říkal, že kontakt tam byl, ale já jsem nic necítil. Věděl jsem, že jsem škobrtnul, zakopl jsem. Přiznal jsem, že to faul nebyl.“

Tak by se měl zachovat každý, ne? Mohl byste být vzorem pro ostatní.

„Každý ucítí hokejku a řekne si, že to bylo na hraně. Záleží na každém. Myslím si, že v extralize i celkově v hokeji je spousta kluků, kteří by to odvolali. Tak to bylo. Nedělal bych z toho velkou aféru…“

Každopádně za takové situace to bylo velké gesto.

„Doufal jsem, že se nám to nějak vrátí. A třeba dáme nějaký gól, ubráníme to. Musím zaklepat, že to dopadlo dobře.“

Věříte na karmu a sportovní spravedlnost?

„Ano. Věřím, že se to vrací.“

SESTŘIH: Kladno - Pardubice 3:1. Dynamo neudrželo vedení a prohrálo popáté v řadě

I v životě?

„Jo, myslím si, že když si jde člověk za dobrým, tak se mu to dobrý vrací.“

Po dvou porážkách jste zabrali a zdá se, že už se můžete chystat na baráž. Že už jste se definitivně vyhnuli přímému sestupu.

„Myslím si, že nás zpětně trochu bude mrzet zápas ve Zlíně, kdy rozhodly poslední vteřiny. Mohli jsme získat ještě nějaké body, abychom mohli pokukovat na patra nad námi. Ještě zbývá pět zápasů, něco se dá posbírat. Dokud nebude poslední minuta, může se stát cokoliv. Budeme makat. Zázraky se mohou stát.“

Takže ještě pokukujete po tom, že byste mohli skončit lepší než čtrnáctí?

„Jo. My nic nebalíme. Uvidíme, hlavně se musíme soustředit sami na sebe. Myslím si, že když budeme hrát tak, jak jsme začali hrát tento rok, tak by se na nás mohlo usmát štěstí a mohlo by to ještě nějak dopadnout.“

Dlouho se zdálo, že byste mohli pod sebe dostat Litvínov, ale ten třikrát v řadě vyhrál.

„My jsme se o tom bavili. Mysleli jsme si, že nebude donekonečna prohrávat. Že pak přijde zápas, kdy vyhrají a udělají nějakou šňůru. Nás na konci asi bude mrzet ten Zlín, že jsme s ním prohráli… Ale prostě co se má stát, se stane. Uvidíme.“

