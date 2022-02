Říčka o trápení Dynama: Štve mě to, ale zbytečná panika by byla hloupost

Podobně jako předtím s Libercem jste i proti Kladnu dali první gól, ale pak vás znovu zpražily dva rychlé góly. Čím to, že jste vedení opět neudrželi?

„Nevím, dostali jsme na 1:1, zase jsme strašně znervózněli a pak se nám to opět zbořilo jako domeček z karet. Kladno tam mělo několik úniků a my jsme špatně bránili. I když jsme měli poměrně dost šancí, jejich gólman to vychytal a vyhráli.“

Předpokládám, že je z týmu cítit velká frustrace po páté prohře v řadě, že ano?

„Samozřejmě je to cítit. Máme nějaké ambice, ale nedaří se nám výsledkově, ani herně. Kladno jsme měli přehrát, ale i přes šance to od nás bylo málo. Nejdou nám ani přesilovky, a to jsme tentokrát hráli i pět na tři za stavu 1:0. Myslím si, že tam se zápas lámal. Vzápětí jsme dostali na 1:1, a pak už jsme to tlačili do kopce.“

Klidu v kabině jistě ani nepřidává fakt, že play off se blíží, viďte?

„Ano, ale na druhou stranu to pořád máme ve svých rukou. Nyní jedeme do Budějovic a tam si to s nimi můžeme rozdat a zase odskočit, takže bych úplně nepanikařil. Samozřejmě nejsme v dobré situaci, víme to, ale myslím si, že zbytečná panika by byla hloupost. Musíme se snažit prostě vyhrát jeden zápas a zase se nastartovat. Pořád máme za cíl uhrát základní část do čtvrtého místa.“

Myslíte, že by vás právě opětovné proměňování přesilovek mohlo nakopnout ke zlomu?

„Určitě, nějakou přesilovkou si musíme pomoct. Už ani nevím, kdy jsme ve výhodě dali gól. Tohle hlavně musíme zlepšit. Rozhodně je také potřeba v rozhodujících momentech opět překlápět vyrovnané zápasy na naší stranu, jako se nám to dařilo v první polovině sezony.“

Co jste říkal na gesto kladenského útočníka Nicolase Hlavy, který ve 29. minutě odvolal faul?

„Je to hezké. V soutěži přibývá takových momentů, kdy hráč přizná, že to nebyl faul. Je to fair play, nakonec se jim to vrátilo, otočili a vyhráli.“

Byť prožíváte sérii porážek, vám se po návratu z marodky střelecky daří. Za šest zápasu jste dal šest gólů. Radost by vám ale jistě přinesly spíše body, viďte?

„Jo, štve mě to. Jsem rád, že se mně osobně daří, ale je to k ničemu, když z pěti zápasů nemáme ani bod. Škoda, že jsem nedostal důvěru na klíčové okamžiky, ve kterých bych třeba něco dal. Nicméně trenér v tu chvíli věřil jiným hráčům, tak to prostě je.“

Vnímáte i za současné týmové krize, že jste ve hře o titul krále střelců s Filipem Chlapíkem a Michalem Bulířem?

„Přiznám se, že dřív jsem to sledoval, ale jak jsem se zranil, tak mi to nějak uteklo a když jsme do toho přestali vyhrávat, tak mám úplně jiné starosti. Toto jde úplně stranou.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:20. A. Kubík, 37:12. Plekanec, 59:20. Hlava Hosté: 20:47. Říčka Sestavy Domácí: Bow (Janus) – K. Wood, Kehar, J. Suchánek, Ticháček, Dotchin, Baránek, Arzamascev – Babka, Donaghey, Zikmund – Plekanec, Pytlík, Melka – A. Kubík, Jágr, Hlava – Kuťák, M. Beran, M. Indrák. Hosté: Frodl (V. Nečas) – J. Mikuš, Sergijenko, O. Vála, Petgrave, Košťálek, J. Zdráhal, Hrádek – Blümel, O. Roman, Anděl – A. Musil, T. Urban, Camara – Poulíček, Říčka, Paulovič – Hecl, Cienciala, R. Kousal. Rozhodčí Svoboda, Pražák – Rampír, AXman Stadion ČEZ stadion, Kladno

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 52 31 4 7 10 168:109 108 2. Mountfield 51 29 8 4 10 170:106 107 3. Pardubice 52 21 11 4 16 165:139 89 4. Plzeň 52 23 5 7 17 157:141 86 5. Sparta 51 22 6 6 17 183:146 84 6. Liberec 51 23 3 8 17 131:133 83 7. Č. Budějovice 51 23 5 3 20 147:140 82 8. Vítkovice 51 21 7 4 19 129:131 81 9. M. Boleslav 52 19 3 6 24 119:140 69 10. Brno 50 15 9 5 21 131:149 68 11. K. Vary 51 17 4 7 23 150:164 66 12. Litvínov 51 17 3 8 23 142:160 65 13. Olomouc 51 15 8 4 24 119:146 65 14. Kladno 51 13 5 8 25 132:169 57 15. Zlín 51 9 5 5 32 101:171 42 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

