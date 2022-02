Střelec Kubík o gólové metě, baráži i Jágrovi: Jde do toho jako mladý kluk

Poprvé v sezoně se vám podařilo porazit Pardubice. Jaký byl zápas s Dynamem?

„Měli jsme pomalejší vstup do zápasu, tam jsme trošku zaspali a moc nám nejely nohy. Pardubice nás přehrávali, takže jsme si pak po třetině řekli, že musíme něco změnit a trošku víc jezdit. Myslím si, že ve druhý třetině jsme nastoupili jako úplně jiný tým. Bylo vidět, že máme větší převahu a jsme rádi, že nám to do branky tak napadalo. Skvělý tři body, jsem rád, že jsme kletbu s Pardubicemi konečně zlomili.“ (usmívá se)

Do závěru sezony, který se stále může i nemusí protáhnout v baráži, je tříbodová výhra nad Dynamem v každém případě jistě hodně nakopávající, viďte?

„Samozřejmě. Už se tak nějak zaměřujeme na konec sezony, ať už bude v baráži či dřív, my v těch posledních pěti zápasech budeme makat naplno.“

I přes velmi cenné tři body soupeři nad vámi stále drží náskok, který Kladno drží na barážové pozici. Stále věříte, že naděje umírá poslední a vyhnete se boji o extraligu?

„Jasně. Může se stát cokoliv. Pět zápasů můžeme klidně vyhrát, ale také prohrát. Všechny zbylé zápasy už musíme hrát, jako kdyby nám v uvozovkách šlo o život, ale chceme se těm týmům přiblížit a uvidíme, co se bude dít.“

Byť vás od jistoty vyhnutí se přímému sestupu stále dělí jediný bod, cítíte alespoň trochu jistou úlevu?

„Ještě to nechceme zakřiknout, pořád se může stát cokoliv, jak už jsem říkal. Myslím si ale, že už jsme k tomu hodně blízko. Byla by škoda, kdybychom to zahodili.“

Zatím stále není jisté, že si v baráži zahrajete, každopádně tým, který ji bude hrát, bude muset více jak 40 dní bez jediného zápasu čekat na soupeře z první ligy. Jak se na něco takového dá připravit?

„Asi bychom to řešili modelovými zápasy na tréninku mezi námi. Uvidíme, co nám trenéři připraví. Musíme hlavně udržet herní tempo, což bude dost těžký bez zápasů. Stejně si ale myslím, že bychom měli výhodu oproti prvoligovému týmu v tom, že bude mít za sebou těžké play off. Nemyslím si, že to v něm někdo bude mít lehké. My pro změnu budeme odpočatí a připravení na baráž.“

Motivuje vás na ledě stále Jaromír Jágr , který i čerstvě po padesátce s vámi jde do akce?

„Jsme rádi, že je v tom prostě s námi, že to nechce jen tak vypustit na konci sezony a nechat nás v tom namočený. Proti Pardubicím měl dokonce šanci před skoro prázdnou bránou, tak kdyby to trefil, byl by to krásný gól. Je vidět, že chce s námi bojovat. Jde do toho jako mladý kluk.“ (usmívá se)

V seniorech jste poprvé dosáhl hranice dvaceti gólů za sebou. Představoval jste si na začátku sezony, že byste této mety dosáhl?

„Vůbec. Jsem takový, že si před sezonou nedávám nějaké velké cíle. Mám z toho spíš obavy, což si myslím, že je i škoda, protože bych možná mohl dávat větší cíle. Ale samozřejmě jsem si před sezonou říkal, že chci hrát stabilně extraligu, jsem rád, že mi trenéři dávají důvěru a hodně prostoru. Myslím si, že jim to splácím docela dobře.“

V přípravě na sezonu jste mi říkal, že se chcete extralize konečně pořádně ukázat. Řekl bych, že 20 gólů je solidní představení, co myslíte?

„Jo, ale nemyslím si, že by to bylo jenom o mně. Jako celý tým jsme ukázali, že tady jsme, že týmy v extralize by s námi měly počítat, že nejsme tým, ke kterému se jezdí pro body. Na začátku sezony jsme se sice rozkoukávali, ale teď hrajeme čím dál líp. Umíme zápasy dotahovat do vítězného konce. Jako tým jsme se semkli a makáme za Kladno.“

