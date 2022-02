Krotící se horká hlava. Karabáček dře v Motoru i bez zkratů a vyhlíží play off

Karabáček očima Václava Prospala

bývalého kouče Motoru Dal bych za něj ruku do ohně „Venca je pro trenéra challenge, velká výzva. Je to kluk, který má svoje chyby a mouchy. Na druhou stranu je to jediný hráč, který mě rozplakal u výstupního meetingu po sezoně. Není dokonalý, ale já bych za něj dal ruku do ohně. Věřím mu. On hokej bezmezně miluje, udělá pro něj všechno. Chce vyhrávat, být úspěšný. Má talent, před sebou budoucnost. Věřím, že to naplno ukáže v extralize. Nechci ho ale omlouvat. Vím, že udělal chyby, za které zaplatil.“