Flek je zpátky: Hlava ještě nejde na sto procent. Únor byl doslova smrtící...

„Určitě to ještě není stoprocentní. Byť se to na rezonanci ukázalo jako zahojený, tak bohužel hlava mi ještě nejde na sto procent s tou nohou, mám v ní trochu nejistotu. Ale to už je jenom o palici. Musím říct, že jsem to čekal trošku horší, protože jsem de facto tři týdny nebyl na ledě. Dal jsem si jenom jeden krátký trénink, ráno rozbruslení a šel jsem do zápasu. Cítil jsem se docela dobře, ale ještě to nebylo úplně ono. V pondělí na tréninku jsem si po pěti minutách myslel, že nemám plíce.“

Domů se z Mladé Boleslavi vracíte bez bodu. Jak moc to ve vaší situaci mrzí?

„Bohužel jsme nezvládli závěr, podcenili jsme situaci a Oscar (Flynn) to tam krásně vymetl. Ale nějaký bod jsme si možná i zasloužili.“

Bojujete o postup do předkola, zároveň se ale musíte ohlížet za sebe na dotírající Kladno. Jak teď koukáte na situaci v tabulce?

„Vždycky se snažím koukat nahoru. Pro mě je předkolo samozřejmě cílem, ale po oku sledujeme i to, co se děje za námi, i když tam je nějaký náskok. Dokud nebude jistota, tak ten strašák tam vždycky trochu bude. Do sezony jsem šel ale s jediným cílem, a to je play off. Doufám, že pro to všichni uděláme cokoliv.“

Jak je na týmu znát únava? Za posledních 25 dnů jste odehráli 13 zápasů…

„Únor byl doslova smrtící… Tři týdny jsem na to koukal z hlediště, ale kluci toho musí mít plné zuby. Vůbec jim to nezávidím a klobouk dolů před nimi, jak se s tím perou. I když se dneska body nezískali, tak všichni tam nechali všechno. Musíme dobře zregenerovat a v pátek nás čeká ohromně těžký zápas se Spartou, která má teď fazonu. Věřím, že když ze sebe všichni vydáme maximum, tak máme na to je porazit.“

Byl nabitý program tedy i důvodem, proč jste už nastoupil?

(usměje se) „Jo, byl. Nechci říkat, že jsem na tribuně trpěl, ale pro žádného hráče není asi příjemné, když musí na svůj tým koukat z hlediště. Strašně jsem chtěl klukům pomoct. Domluvili jsme se takhle s trenéry, už jsem chtěl hrát. Nechal jsem si udělat rezonanci a noha vylezla, že je v pohodě. Teď už je to jenom o tom si to srovnat v té palici, trochu tomu věřit. A věřím, že budu zpátky.“

