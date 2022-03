Kladno chce hrát v O2 Areně! Na pomoc Ukrajině, Jágr to potvrdil

Chystá se hokejová lahůdka, která pomůže dobré věci! Podle zdrojů iSport.cz se schyluje k tomu, že by Kladno odehrálo svůj poslední zápas v základní části se Spartou v O2 Areně a celý výtěžek by putoval na pomoc ukrajinským maminkám a dětem, které hledají azyl v Česku. Informaci potvrdil Sportu přímo Jaromír Jágr. „Je to pravda. Včera večer jsem dostal nápad, že by se to mohlo zorganizovat. A začal jsem to hned řešit,“ připustil kladenský majitel. Oficiální verdikt ale zatím ještě nepadl.

Původně se utkání mezi Rytíři a Spartou mělo odehrát klasicky v Chomutově. Tam, kde Jágr a spol. hrají svoje zápasy. Ovšem teď se zdá, že se přesune do O2 Areny. Termín i čas zůstávají – příští úterý 8. března od 17.20 hodin.

Informace o tom, že z charitativních důvodů by se mohlo pořadatelství přehodit, se objevily během dne, pak je pro iSport potvrdil sám legendární útočník. Vyšlo najevo, že to byla jeho myšlenka, kterou začal okamžitě realizovat.

„Ještě včera v jedenáct večer jsem zavolal Karlovi Pražákovi, majiteli Sparty, a Robertovi Schafferovi, šéfovi O2 Areny. Oba s tímhle nápadem souhlasili, z čehož jsem měl velkou radost,“ uvedl Jágr, který zatím neví, jak myšlenku přijmou fanoušci. Ale věří, že to bude mít dobrou odezvu.

„Pokud to klapne, tak doufám, že dorazí co nejvíce lidí. Aby si užili skvělý hokej, ale hlavně – aby pomohli dobré věci,“ tvrdí nejslavnější český sportovec. Jeho myšlenka je, že by veškerý výtěžek ze zápasu šel na pomoc maminkám a dětem, které musely prchnout do Česka z Ukrajiny, kde zuří nesmyslná válka.

Do O2 Areny se vejde až sedmnáct tisíc lidí, takže v případě jejího naplnění by se mohlo jednat o vysokou částku, která by pomohla těm, kteří to teď nejvíce potřebují.

„Uvidíme, jak na to budou lidé reagovat. Snad v dobrém a přijde jich co nejvíc. Moc bych si to přál,“ dodal Jágr.

Pro Rytíře to bude poslední zápas v základní části. Pak je s největší pravděpodobností bude čekat dlouhá pauza před baráží s vítězem první ligy o to, aby se udrželi mezi elitou. Sparta pak půjde do play off.

Vzájemné zápasy bývají vždycky atraktivní. Tentokrát by souboj dostal daleko větší a důležitější rozměr. Pomohl by dobré věci. Dá se tedy očekávat, že mezi fanoušky o utkání v O2 Areně bude velký zájem.

„Já osobně bych si to moc přál. Jsem moc rád, že jsem se domluvil jak se Spartou, tak s vedením haly. Zatím to ještě není oficiální, ale věřím, že to nakonec dobře dopadne,“ přeje si kladenský majitel, který už dokázal několikrát největší hokejovou halu vyprodat. Podaří se to znovu?

Výtěžek by měl pomoct ukrajinským maminkám a dětem, které v nelehké životní situaci dorazily do Česka z Ukrajiny, kde zuří válka. Pomoct jim chce i hokej. Výtěžek by putoval na bezprostřední pomoc. Třeba na školku, ubytování a další věci...



Více informací o vstupenkách budou známé v době, kdy obě strany akci oficiálně potvrdí. To by mělo být během nejbližších hodin.

