Pardubický kouč Král o podpoře bosse Dědka: Uvidíme, jestli bude platit dál...

Drama, atmosféra, tyčky, geniální David Krejčí a výbuch emocí pět vteřin před koncem třetí třetiny. Zkrátka reklama na extraligu a vynikající pozvánka na blížící se play off. Duel mezi Olomoucí a Pardubicemi může směle aspirovat na jeden z nejlepších zápasů základní části. Nechybělo mu nic. Absolutně ne. Ale co schází Dynamu, jsou body. Posedmé v řadě (!) nemá ani jeden a čtyřka mu uniká, zatímco Mora slaví jistotu v předkole. Rozhodl o tom první trefou v sezoně David Škůrek.

Jak tenká je hranice mezi totální euforií a dnem na sedmou? Jedno buly Davida Krejčího.

„Udělal dva góly a rozhodl, je to prostě skvělý hokejista...“ podotkl obdivně trenér Východočechů Richard Král. Zklamání na jeho tváři bylo enormní, avšak pochopitelné.

Chybělo pět blbých vteřin, aby Pardubice braly aspoň bod a pokusily se o druhý. Po šesti nulových ziscích by i to byla vzpruha pro psychicky zdecimovaný mančaft, místo toho je v ještě větší krizi. Navíc po dobrém výkonu, což bolí nejvíc. Prostě úplně na hlavu. Všechno špatně.

„I bodík by byl skvělý, měli bychom se od čeho odrazit, tohle je další rána,“ uznal zdrcený Král. „Kluci to mají v hlavách, všude se píše o tolika porážkách v řadě, do toho různé spekulace... Vnímáme to. Naděje na čtyřku však ještě existuje. A když to nevyjde, tak holt půjdeme do předkola.“

Kouč Dynama samozřejmě narážel na pevnost své pozice. Šéf klubu Petr Dědek mu sice ve čtvrtek prostřednictvím vlastního twitterového účtu veřejně vyhlásil plnou podporu s tím, že změna trenéra není aktuální, ale víte, jak to bývá u těch nejambicióznějších adres, kde se točí velké peníze...

„Jestli je takové vyjádření příjemné? Nevím.... Uvidíme, co bude po dnešku – jestli podpora bude platit dál,“ pousmál se hořce Král.

Potěšit ho kromě opravdu slušné hry mohl i výsledek ze Zlína. Ten otočil duel s Plzní a díky dvěma bodům ještě udržel naději Pardubic na účast v elitní čtyřce právě na úkor Škody.

Camara a spol. ztrácejí aktuálně dva body, ale mají zápas k dobru. Totožnou situaci zažívají České Budějovice.

Nejistota naopak už netrápí Olomouc. Je zřejmé, že špatné období z ledna a února Mora zažehnala. Zvítězila potřetí v řadě, díky čemuž oslavila jistotu postupu do předkola play off. Už se nemusí dívat za sebe na třinácté Karlovy Vary, je jasné, že si sezonu prodlouží. Šlo se na zasloužené pivo.

Olomouc - Pardubice: Neuvěřitelný závěr! Škůrek rozhodl trefou 4 sekundy před koncem, 3:2

„V kabině bylo hodně veselo, aspoň nemusíme jet o den dřív do Litvínova,“ smál se při zmínce na nedělní mač David Škůrek. Nečekaný hrdina, obrovský bek se totiž trefil po 66 utkáních.

„Ale když jsme šli na to poslední buly, říkal jsem si, že by bylo hezké to takhle odšpuntovat a rozhodnout,“ popisoval záměr, který se vydařil dokonale. „Nedávno byla tabulka napnutá, byli jsme nervózní. Teď se těšíme na play off, ale soupeře neřešíme,“ dodal Škůrek.

Potenciální sokové naopak rozhodně musejí řešit Hanáky. Dostat tuhle rozjetou partičku v klíčové fázi ročníku, když exceluje brankář Branislav Konrád, všichni táhnou za jeden provaz a David Krejčí rozdává geniální asistence, nechce nikdo. Tím spíš když se „plecharéna“ zase plní a bouří.

„Týmu jsem pogratuloval. Čekají nás boje, které budou pro lidi přitažlivé. A doufám, že se zimák už v úterý na Kometu vyprodá a naladí na play off,“ pronesl spokojený trenér Zdeněk Moták.

Z pověrčivosti vyměnil budoucí lodivod Třince kulaté brýle za hranaté a „kohouti“ šlapou. Po měsíční pauze se jim navíc vrátil důležitý forvard Jan Káňa, což je další pozitivní zprávou. Čeká se i na zapojení Rostislava Olesze, zkušený borec rovněž zvýší údernou sílu.

Páteční večer však ukázal, že když je třeba, umějí to na sebe vzít i sváteční střelci. Že by černý kůň?

Olomouc - Pardubice: Lahůdková přihrávka Krejčího! Kunc skoro do prázdné, 1:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:37. Michal Kunc, 43:27. Lichanec, 59:55. Škůrek Hosté: 13:15. Cienciala, 56:58. J. Kolář Sestavy Domácí: Konrád (Špunar) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – J. Káňa, David Krejčí (A), Nahodil – Kusko, J. Knotek (A), Bambula – Klimek, P. Kolouch, Navrátil – Burian, Lichanec, Michal Kunc. Hosté: Frodl (Klouček) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, O. Vála, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, Petgrave – Paulovič, Poulíček (C), A. Musil – Matýs, R. Kousal, Camara – Říčka, Cienciala, Hecl – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Rozhodčí Roman Mrkva, Zbyněk Kubičík – Jiří Ondráček, Ondřej Malý Stadion Zimní stadion Olomouc