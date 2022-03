Král v Dynamu zůstává trénovat. Pro příští sezonu by měl dostat posilu

Většinu základní části Pardubice pohybovaly mezi 2.-4. místem, vypadalo to, že třetí pozici drží pevně. Jenže herní i výsledkový výpadek z poslední doby mířil k tomu, že v klubu možná nastane před play off velký třesk. Nakonec se vedení klubu usneslo, že Krále podrží a kouč dál dostane šanci splnit vysokou metu z léta. Tedy? Utrhnout jednu z medailí.

Velké slovo při skladbě realizačního týmu má předseda představenstva Ondřej Heřman, který razí cestu, že Pardubice by měl zásadně trénovat někdo místní. Proto by u něj narazily varianty typu Aloise Hadamczika. Toho pojí s Králem vzájemný respekt, takže se nabízela i poměrně reálná varianta, že by si na lavičku stoupli spolu. Nejspíš ani jeden by s tím neměl problém. Jenže by šlo nyní o velmi zběsilou akci, i proto, že Hadamczik je momentálně v zahraničí, takže se tahle možnost pohybovala spíš v rovině úvah. Rychle taky padla.

Důkazem, že se současným trenérem Pardubice počítají dlouhodobě, by mělo být fakt, že si klub podle informací iSport.cz plácnul pro příští sezonu s Markem Zadinou, který už nebude pokračovat v Třinci. Po sezoně tam končí Václav Varaďa, Zadina odejde s ním. Hlavním koučem Ocelářů by se měl stát Zdeněk Moták, který dostane nový realizační tým. Zadina s Králem se velmi dobře rozumí, dlouho spolu hráli za Třinec v jedné formaci, navíc se pak sešli i v Pardubicích, kde spolu trénovali mládež a pak i v éře generálního manažera Pavla Rohlíka vedli A tým.

Drobný háček to má, aby se opravdu znovu potkali, Dynamo se musí dostat minimálně do semifinále. Pokud se klub nedostane zpátky do první čtyřky, musel by vyhrát aspoň dvě série play off, aby Zadina současný realizační tým rozšířil. Bez zápasů o medaile by se pozice Richarda Krále totiž znovu silně rozkývala.

Z V VP PP P Skóre B 1. Mountfield 53 30 8 5 10 176:111 111 2. Třinec 54 31 4 7 12 168:114 108 3. Sparta 53 24 6 6 17 191:150 90 4. Plzeň 54 24 5 8 17 164:148 90 5. Pardubice 53 21 11 4 17 166:146 89 6. Č. Budějovice 53 25 5 3 20 157:142 88 7. Liberec 53 24 3 8 18 135:138 86 8. Vítkovice 53 21 7 5 20 134:139 82 9. M. Boleslav 54 21 3 6 24 126:143 75 10. Olomouc 53 17 8 4 24 125:148 71 11. Litvínov 53 18 4 8 23 149:164 70 12. Brno 53 15 10 5 23 139:159 70 13. K. Vary 53 17 4 7 25 153:170 66 14. Kladno 53 13 6 8 26 139:176 59 15. Zlín 53 9 5 5 34 104:178 42 Generali Play-off

