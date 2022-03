Forma v extralize: rozklepaný ratlík, pohádka o Kometě a kohout klovne

Litvínovští hokejisté se radují z gólu • FOTO: ČTK / Kubeš Slavomír Hokejová extraliga dosprintovala do finiše maratonu základní části, zbývá poslední krok. Karty jsou víceméně rozdané. Vítěz - Hradec Králové, do baráže - Kladno a padá Zlín. Zbývá rozluštit poslední dvě políčka. Kdo proklouzne přímo do čtvrtfinále? Motor nebo Dynamo? A kdo bude mít dlouhou dovolenou? Energie nebo Verva? Deník Sport s nadsázkou okomentoval formu jednotlivých týmů za poslední týden.

15. Pardubice Trochu jako když v bazaru lakujete auto. Sice prohrály už poosmé v řadě, ale z klubu vychází chvála, jak se pracuje a maká. Nemá tohle být ale u týmu s ambicemi automatika? Počítají se přece výhry, ne jen snaha. Pardubice - Třinec: Dynamo srovnalo dělovkou Košťálka při signalizované výhodě, 2:2

14. Zlín Hezky se nám z vás dělala sranda. Ale vážně, budete všem chybět. Tak šup, jeden rok dole a ať jste zase zpátky. Co tě nezabije, to tě pozlíní! Jenom, bavič primátor, který mluvil o titulu, ještě někde vystoupí? Sparta - Zlín: Köhler dorazil puk z hranice brankoviště, 3:1

13. Plzeň Šli jsme podle mapy, v srdcích hvězdy nad hlavou, džungle hustá…umírali jsme únavou. To si notovali Indiáni s kapelou Zuby nehty. Tak se drželi okapu elitní čtyřky, než se utrhl. Jako loni. Co ještě předkolo s Olomoucí? Nestrašte… Plzeň - Karlovy Vary: Nádherná souhra v přesilovce! Blomstrand zakončoval do prázdné branky, 1:0

12. Liberec Někdejší jedničkáři často vypadali, jako když je tasí z látky, kterou se nenašprtali. Za pololetní vysvědčení Tygry doma nepochválí, po třech letech netančí čtverylku. Pořád však dovedou ukousnout ruku. České Budějovice - Liberec: Vlach ve vlastním oslabení prostřelil Hrachovinu, 1:2

11. Karlovy Vary Koblasa hoblasa za vítěznou trefu v Plzni, Energii však zachránil svými zákroky Š(ťastný) Luke(š). Je to rebel. Tři vychytal, dva zaskočil a jednoho zesměšnil. Varští vyplenili po šesti letech indiánské území a šilhají po play off. Plzeň - Karlovy Vary: Z ostrého úhlu dostal puk za brankovou čáru Kohout, 1:1

10. Mladá Boleslav Jako by se prali s vlastním obrazem v zrcadle nebo jezdili pozadu. Krok dopředu, dva zpátky. Od únorových turbulencí sjeli o pár pater dolů. Jestli v předkole tenhle nečas neustane, Vrbata se vydá hledat svého Hanče. Mladá Boleslav - Karlovy Vary: Flynn se trefil z mezikruží, 3:2

9. Kladno Ještě Sparta v O2 areně a pak čtyřicet dní volna. Co s ním? Napřed možná vyrazit na výpravu do hor nebo k moři. Pak se v kabině nepozabíjet, než přijde barážová šichta. Vypadnout, nespadnout a příště z chomutovského azylu domů. Kladno - Vítkovice: Rytíři srovnali! Plekancův pas usměrnil do branky Hlava, 3:3

8. Kometa Brno A teď, strejdo Libore, tu o Kometě! „Dobře, děti. Byla jedna Kometa, která nevěděla, jestli se jí chce do play off. Pak si řekla, že jo a že to teda celý vyhraje...“ Už to byla realita, ale teď opravdu spíš pohádka. Nebo ne? Kometa - Kladno: Mueller předložil puk Holíkovi před prázdnou branku, 2:0

7. Litvínov Zase se rozklepal jak ratlík, který vyrazí ven bez svetříku. Chvíli to vypadalo nadějně. Ale poslední dva zápasy? V Hradci jako kdyby vůbec nebyl, zbytečná cesta. Prohra s Olomoucí? A chce se vám vlastně do předkola? Litvínov - Olomouc: Tlak Vervy zužitkoval ve vyrovnání Strejček, 1:1

6. Třinec Všimli jste si? Ondřej Kacetl je o dvacet centimetrů vyšší, o dvacet širší, má čtyři ruce, dvě hlavy, a když plivne, puk spálí za letu. Prostě se blíží play off a on se stejně jako před rokem dostává do pořádné formy. Pardubice - Třinec: Hosté skórovali v přesilovce 5 na 3. Po Kundrátkově střele do tyčky dorážel Roman, 0:1

5. Vítkovice Sto roků v šachtě žily, mlčely. Miloš Holaň naučil Vítkovice zase mluvit. Co říkají před play off? Nachystejte, vážení, maséry, alpu a pytlíky s ledem. Jdeme si pro vás. Bude vás to bolet, to je náš styl. Vítkovice - Mountfield HK: Solovjov se prosadil v přesilové hře, 2:1

4. Mountfield HK Když prezident klubu Miroslav Schön skočil za výhru v základní části placáka na led, kapitán Radek Smoleňák se usmíval, že další sázka bude o salto. Jako... Když jste viděli bossovu euforii? Asi by ho dal. A snad by i vstal. Vítkovice - Mountfield HK: Smoleňák hned na začátku druhé třetiny otevřel skóre, 0:1

3. Motor ČB Kde jen mohl být? Kde jen mohl být? Tak třeba ve Vsetíně nebo na hokejovém pracáku. Díkybohu Jiří Ondráček nevěřil pohledu brilantního zlínského vedení, že na extraligu nemá. Doma jsou za blbce, on válí za Motor. České Budějovice - Liberec: Rozjetý Pech se z pravé strany nemýlil, 3.3

2. Olomouc Uff. Je to vždycky stejné, pařáty koukají z hrnce, myslíte si, jak je po kohoutovi. Jenže on touhle dobou vyskočí, osuší hlavu a je v kondici. Před rokem vyndal v předkole play off Plzeň. Bacha, zase klovne. Litvínov - Olomouc: Krejčí se prosadil ve vlastním oslabení, 2:3