Velké cíle, velké zklamání. Dynamo chystá schůzku trenérů s vedením

Tabulkově neměly pozici favorita, ale Pardubice chtěly od sezony hodně. Před startem ročníku mluvil majitel Petr Dědek o medaili, od té zůstal klub hodně daleko. „Vůbec netuším, co přijde,“ řekl jen trenér Richard Král. „Ve středu se sejdeme a uvidíme, co nám řekne vedení,“ dodal. Bude trenérem i v další sezoně? To ještě ve středu nejspíš nezazní.

Hodně velké cíle, hodně velké zklamání. Tak by se dala shrnout nálada v pardubickém táboře po vyřazení v Českých Budějovicích. „Bojovali jsme, silně věřili, věděli jsme, že v zápasech jsme byli lepší. Bohužel. Sezona skončila neúspěchem,“ shrnul vystoupení v play off brankář Dominik Frodl.

Jeho tým třikrát vedl, nakonec prohrál 3:4, když poslední puk proklouzl za jeho záda čtyři minuty před koncem. „Play off je v tomhle krásný i krutý, že ho rozhodují takové góly. Vedli jsme, bohužel jsme náskok ztratili. Před koncem jsem inkasoval a prohráli jsme. Těžko se mi hledají slova. Myslím, že jsme hráli výborně, Motor taky. Jen rozhodly hnusný góly,“ pronesl Frodl.

Často Pardubice správně utkání hodnotily, že byly lepší. Téma tedy zní, proč nedokázaly najít cestu k výhře a budou doma vyklízet kabinu. Byl tým vůbec postavený tak, aby uspěl? „Těžko říct, musíme si to probrat, zhodnotit. Teď je pár minut po zápase a jsou tam nějaké emoce,“ konstatoval trenér Richard Král.

„Vždycky to rozhodují zkušení hráči nebo ty největší osobnosti. Budějovice v tom měly o fous navrch, mají čtyři neskutečné zkušené útočníky, kteří v rozhodujících chvílích nepanikaří a udělají ta správná rozhodnutí,“ přidal pardubický kouč. Ano, Lukáš Pech, Milan Gulaš, Michal Vondrka i Jiří Novotný měli v sérii velké věci. Dávali klíčové góly, lámali zápasy.

„Možná šli do série s tím, že nás asi nebudou přehrávat. Při vší úctě, věkový průměr soupeře byl skoro čtyřicet let, nebo kolik. Když přišla situace, dali gól. Zkušenosti roli taky hrají, ale není to všechno,“ zamyslel se brankář Frodl.

Nicméně přesně tak padl i poslední vítězný gól v páté bitvě. Vondrka ho překonal, i když mu kotouč sjel z hole. „Mižu sám říkal, že to chtěl dát pod břevno a sjede mu to k tyči. Takhle, kdyby to chtěl, v životě to být gól nemůže. Bohužel byli šťastnější a přiklonilo se to k nim i teď,“ dodal gólman.

K nejlepším pardubickým hráčům v play off patřili Ondřej Rohlík, Filip Koffer nebo Michal Hrádek. Anthony Camara se neprosadil, Matej Paulovič se trefil v jednom zápase. „My máme strašně moc mladých kluků, pro které to byla škola, zhostili se toho velice dobře, sem tam přicházela panika, ale je to pochopitelné,“ komentoval svůj soubor Král. „Na některé kluky tíha pátého zápasu dolehla. Postupně se to naučí, za rok budou zase silnější,“ věří hlavní kouč.

Ovšem je otázkou, co bude v Pardubicích dál. Majitel klubu Petr Dědek vyhlásil dvě mety, medaile a čtvrté místo. Ani jednu klub nesplnil. „Vůbec netuším, co přijde,“ přiznává Král. „Ve středu se sejdeme a uvidíme, co nám řekne vedení,“ dodal.

Ovšem ještě by to spíš neměl být den, kdy klub představí velké nákupy a případné změny směrem k příští sezoně. Teď Pardubice jednají, stále ještě vymýšlejí scénáře, ať s hráčským kádrem, nebo s výhledem na pozice trenérů. Král a spol. ve středu určitě jen budou analyzovat, proč sezona skončila teď.

Hráči si nic rozebírat většinou nebudou. „No, něco teď analyzovat je s prominutím k hov...“ s lehkou ironii se usmál Frodl. Nechtěl se moc patlat v tom, že Pardubice skončily. „Je to samozřejmě neúspěch, ale zase je to jenom hokej, ve světě se dějí daleko horší věci, nám jen končí sezona. Svět je zblázněný, my jsme jen vypadli z play off,“ dodal.

