Dědek by Grosse bral, v Dynamu končí i Camara: Už tu pro něj není místo

V Pardubicích je volná pracovní pozice. Inzerát na trenéra by mohl znít: lukrativní místo, dostanete silný tým, který se přes léto ještě našlape. Požadavky? Titul. A musíte umět pracovat pod tlakem. Neúspěch se neodpouští. V pondělí skončil v Mannheimu Pavel Gross. Pardubický majitel ho už oslovil, Petru Dědkovi by se líbil: „Je to někdo, kdo by Dynamo vést určitě mohl. Dovedu si to představit.“

Neuspěly v play off, řízly do týmu. Pardubice ve středu odvolaly celý trenérský štáb Richarda Krále. Skončili s ním i David Havíř, Petr Sýkora a Tomáš Rolinek. Do třech týdnů by chtěl klub představit nového kouče. „Současní trenéři vedli tým ve dvou čtvrtfinálových sériích a dvakrát Pardubice vypadly. Dali jsme si k sobě plusy a mínusy k sobě, jiná varianta nakonec nebyla,“ řekl deníku Sport majitel klubu Petr Dědek.

Vedení klubu hned zavrhlo variantu, že osloví zahraničního trenéra. „Složitější to teď samozřejmě je, ale vyřešíme to. Trénovat Dynamo je velká výzva, věřím, že ambiciózní trenéři zde pořád jsou. Přihlásili se nám už někteří zahraniční trenéři, ale nejsem zastáncem téhle cesty. Pro mě jsou i zahraniční hráči spíš nouze, když není na konkrétní pozici český hokejista. Chceme jít příkladem, ať hrají odchovanci i mladí hráči. To je náš směr,“ pronesl majitel Dynama.

Většina velkých trenérských jmen je nyní ale v Česku rozebrána. Filipa Pešána, který skončil u reprezentace, by si do klubu dle dřívějších vyjádření spíš nevzal. Volný může být ještě Miloslav Hořava, jen s ním by se tak rychle nedomluvil. Určitou variantou by se mohl stát Jiří Kalous, jenž skončil v Kometě. Případně by se Dynamo mohlo upnout k Aloisi Hadamczikovi, který zásadně nechodí po nikom dokončovat práci, ale na nabídku chystat si tým pro celou sezonu by slyšet mohl.

Jedničkou pro Pardubice by ale nyní měl být Pavel Gross, který skončil v pondělí v Mannheimu. Sice žije 30 let v Německu, ale český pas pořád má a jazyk nezapomněl. Petr Dědek s ním už taky navázal kontakt. „Takový trenér by se mi líbil. Má zkušenosti, výsledky, je to válečník. Je to někdo, kdo by Dynamo vést určitě mohl. Dovedu si to představit,“ připustil majitel Pardubic. Gross jednou vyhrál DEL a třikrát se dostal do finále.

Na oficiální potvrzení hráčských změn je čas do května. Dědek jen potvrdil, že v klubu skončil Anthony Camara. „Ano, už je to uzavřená kapitola. Nebude u nás hrát dál,“ pronesl. Camara v play off nedal jediný gól, nepomohl Královi, nelámal klíčové zápasy. Navíc od podpisu nové dvouleté smlouvy zapadl do herní krize. Od 30. ledna se netrefil ani jednou, gól nedal 15 zápasů po sobě. „Stává se, že někde máte uzavřenou smlouvu, ale musíte skončit. V Dynamu pro něj pro příští sezonu není místo,“ dodal ještě Dědek. Klub teď s hráčem rozváže kontrakt, což ho bude i něco stát.

České Budějovice - Pardubice: Bouřlivák Štich řádil! Chtěl se prát s Kolářem a poté s Camarou

Změny ve vedení kluby? Žádné na pořadu dne prý nejsou. Ondřej Heřman, předseda představenstva a druhý muž organizace po Petru Dědkovi, zůstává. „Všechny uklidním. Pan Heřman je akcionářem Dynama, určitě neodchází a ani pan Salfický (sportovní ředitel) ne,“ pronesl Dědek.

Na rozdíl od Třince nebo Sparty Pardubice před přestupovou uzávěrkou nepřivedly hráče, kteří by klub posunuli. Petrgrave, Sergijenko i Švirjov se spíš dají označit za hranu extraligy. „To nebyly posily, jen nutné doplnění kádru. Samozřejmě jsem byl tak smutný, že se nepovedlo nikoho přivést. Sám jsem se v tom hodně angažoval, ale i kvůli covidu jsme nemohli posílit tým tak, jak jsme si představovali. Chtěli jsme, ale nevyšlo to, takže i z tohoto pohledu mi je trenérů líto. Rozhodně nemohu říct, že by oni udělali všechno špatně. Odvedli tady určitou práci,“ vrátil se ke konci Králova štábu Dědek.

„Přes to všechno jsme měli sérii urvat, mužstvo jsme na semifinále měli. Los byl pro nás navíc dobrý, Budějovice nejsou silnější z pohledu výsledků, rozpočtu nebo jmen. Ale vyřadily nás. Konec trenérů jsem vzal na sebe, ale shodli jsme se na něm i s celým vedením,“ dodal.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE