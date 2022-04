Olomouc zbrojí: tři posily do útoku a slovenský trenér za Motáka?

Boris Žabka by měl trénovat Olomouc, co hráčské posily? • koláž iSport.cz

Na Hané se pomalu objasňuje hádanka, kdo na trenérské lavičce nahradí do Třince odcházejícího Zdeňka Motáka. Podle informací iSport.cz olomoucký klub hledá parťáka pro Jana Tomajka na Slovensku. Ján Pardavý z Trenčína měl odmítnout, nyní je ve hře Boris Žabka, současný asistent tamní reprezentace do 18 let. S Tomajkem se zná někdejší důrazný bek ze společného působení v Liberci, v „plecharéně“ už se jednalo. A kouč Mojmír Trličík by měl v Moře pracovat u mládeže.