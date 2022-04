Pardubice představí Rulíka. Od Radima je tam kaňka, říká majitel Boleslavi

Realizační tým Mladé Boleslavi si již naplno užívá oslavy postupu do semifinále play off • Pavel Mazáč / Sport

Skončili dříve, než si naplánovali. Pardubičtí hokejisté opustili sezonu už ve čtvrtfinále play off. Záměry klubového bosse Petra Dědka byly postaveny výše. Proto se přetrhnul svazek s hlavním koučem Richardem Králem a jeho nejbližšími souputníky. Titulové ambice má naplnit šestapadesátiletý Rulík, jeden z architektů boleslavského progresu posledních let. Rozchod to nebyl snadný… „Radim na to tady hodil kaňku,“ reaguje pro iSport.cz Jan Plachý, majitel BK.

Dost se o tom navykládalo. Chystaný transfer mezi východočeskou organizací a oceňovaným trenérem vyvolal vášně. Hlavně v Mladé Boleslavi. Po druhé semifinálové sezoně v řadě si v tamních kancelářích plánovali, jak vytvoří silný trenérský tandem v podání Radim Rulík a Ladislav Čihák, získaný z Hradce Králové.

Tvrdá práce, důslednost, poctivost, herní a systémové know-how. Po ruce Václav Nedorost a Radim Vrbata. Silné uskupení, jen co je pravda. Avšak padlo.

Radim Rulík, jenž byl například v roli asistenta u světového zlata na šampionátu ve Vídni 2005, vyslyšel atraktivní vábení z Pardubic. Vyšší plat, dlouholetá smlouva, stavba kádru na titul.

Jana Plachého namíchlo, že se o započatých jednáních svého člověka dozvěděl nejprve z novin. A nikoli od Rulíka. „Trenér po pětiletém vztahu neumí přijít a říct, že dostal nabídku, která se nedá odmítnout. Chápu Pardubice, že řešili trenérský problém. Stejné je to v civilním životě, firmy si přetahují zaměstnance, funguje zákon nabídky a poptávky. V pořádku. Vůči Pardubicím nemám nic, ale Radim na to tady hodil kaňku. Očekával jsem od něj, že se zachová jako chlap,“ podotkl první muž boleslavského hokeje.

V minulém týdnu rovněž řešil absenci oficiálního pardubického dotazu na možné pořízení kouče, jenž byl u Bruslařů původně pod kontraktem do jara 2023.

Nakonec se vše podařilo vyřídit. „V úterý ráno by měl Radim Rulík přijet na klub a doladit papíry s naším generálním manažerem Honzou Tůmou. Dohoda s Pardubicemi je na světě,“ líčí Plachý. „Klasický obchodní případ. Dynamo po nás chtělo něco, co jsme měli pod smlouvou, druhá strana poslala nabídku, domluvili jsme se na ceně a tím to skončilo,“ dodává.

Nyní se v podstatě jen čeká na potvrzení Rulíkových asistentů. Z Třince má přijít Marek Zadina, pikantní skutečností může být opětovné povolání Richarda Krále do trenérského štábu. Zároveň se předpokládá, že v příštích dnech Bruslaři potvrdí příchod Ladislava Čiháka.

A půjde se za dalšími výzvami. „Radim v Boleslavi odvedl skvělou práci, děkuju mu za ni, škoda, že na konci na celé angažmá zbytečně plivl,“ bude Plachého ještě nějakou dobu mrzet. Už tak interesantní bitvy mezi Dynamem a Bruslaři získávají novou dimenzi. „Jsem hodně zvědavý, jestli Radim pomůže Pardubicemi k tomu, aby se konečně dostaly před nás,“ popichuje boleslavský šéf na dálku.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE