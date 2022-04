Vítkovice bez kapitána Poláka? Klíčový obránce zvažuje konec

Čtvrtfinalisté z Vítkovic staví tým pro nadcházející sezonu. Sportovní ředitel klubu Roman Šimíček zatím do světa pustil jedenáct prodloužených kontraktů a šest jmen, která v Ostravě pokračovat nebudou. V žádné skupině zatím není kapitán a klíčová osobnost týmu Roman Polák. Podle informací Sportu je šestatřicetiletý obránce, který sezonu dohrával přes bolest se zlomeninou v noze, rozhodnutý ukončit úspěšnou kariéru. Roli klíčového beka by měl zastat zkušený Juraj Mikuš z Pardubic.

„Teď se nechci vyjadřovat k ničemu,“ reagoval Roman Polák na přímý dotaz, zda je opravdu rozhodnutý ukončit kariéru. „Až to bude aktuální, dám vědět.“ Podle informací z hráčova okolí je jasno. Další sezonu v Ostravě nepřidá.

„Chtěl bych ho stoprocentně udržet, Poly je prostě kapitán,“ přál si bezprostředně po sezoně trenér Miloš Holaň. „Nikdy ho nedělal, ale má kolem sebe takovou auru, nejen zkušeností. Když vleze na led, tak to jsou bomby. A nikdo si ani tréninku nedovolí něco flákat. Je to Ostravák a my musíme mít v mužstvu Ostraváky. Kdo bude tvrdit muziku? Kdo to bude tmelit v kabině? Kdo má jméno a zkušenosti? Poly a Kržel. Moc bych si přál, aby oba pokračovali, zaučili nové lídry. Uvidíme, čekají nás dlouhá jednání a přesvědčování.“

Krenželok pokračuje

Lukáše Krenželoka se přesvědčit podařilo. Prodloužil kontrakt o další rok. Skvělou práci odvedlo vítkovické vedení v čele se sportovním ředitelem Roman Šimíčkem i u dalších podepsaných borců. Zůstává brankář Aleš Stezka, který se z první ligy vyšvihnul do reprezentace. Stejně tak ruský obránce Alexej Solovjev, objev soutěže. Prodloužil i důrazný bek Patrik Koch, který bojuje o slovenskou nominaci na mistrovství světa, nebo švédský útočník Tobias Lindberg. Smlouvy podepsali i talentovaní prospekti Matěj Prčík (opora národního týmu bojujícího o medaili z MS do 18 let), Jan Bernovský a Josef Krejsa. Stejně tak zkušení Petr Gewiese, Jakub Stehlík a Marek Kalus.

„Lukáš (Krenželok) je srdcař, má obrovské zkušenosti, ale současně je platnou součástí týmu, což ukázal v minulé sezoně,“ ocenil sportovní ředitel Roman Šimíček na stránkách klubu. „Jsme velice rádi, že pokračuje.

Z Vítkovic naopak odcházejí obránci Karel Plášil, Ruslan Pedan, útočníci Radovan Bondra, Rob Flick, Jan Hruška a brankář Daniel Dolejš. „Jedná se o hráče, kterým končily k závěru této sezony kontrakty a u kterých jsme se rozhodli nadále neprodlužovat naši spolupráci,“ vysvětil Šimíček. „Všem bych chtěl jménem svým i jménem Vítkovic poděkovat za to, co pro nás udělali. A zároveň popřát hodně štěstí a úspěchů jak ve sportovním, tak v osobním životě.“

Emotivní loučení zažívá především Daniel Dolejš, který byl v klubu od podzimu 2013. Zachytal si postupně s Romanem Málkem, Filipem Šindelářem, Brandonem Maxwellem, Pavlem Kantorem, Patrikem Bartošákem, Miroslavem Svobodou a naposledy Alešem Stezkou.

Jména posil vedení klubu oznámí v brzké době. Měl by mezi nimi být i zkušený obránce Juraj Mikuš (33), který po pěti letech skončil v Pardubicích. V lize hrával i za Spartu a Kometu, dohromady za 453 zápasů nasbíral 172 bodů (43+129).

Otázkou zůstává, co Roman Polák. Za čtrnáct let v NHL, kde v dresech St. Louis, Toronta, San Jose a Dallasu bránil největší hvězdy ligy, je obouchaný pořádně. V nejlepší soutěži světa odehrál 806 zápasů (140 bodů/ 26+114), dalších 71 přidal ve Stanley Cupu (0+4). Prošel si několika těžkými zraněními. Když se třeba dokázal vrátit po komplikované zlomenině kotníku a lýtkové kosti z play off 2017, byl v nominaci na prestižní Bill Masterton Memorial Trophy za vytrvalost, sportovního ducha a oddanost hokeji.

Nosítka? Nikdy!

Lýtkovou kost měl tehdy prasklou na sedmi místech, na ledě řval bolestí, přesto odmítnul nosítka. „Za celou dobu, co hraju hokej, mě nikdy z ledu neodnášeli na nosítkách a nehodlal jsem na tom nic měnit ani tehdy,“ popisoval později. „Mám to tak prostě nastavené v hlavě a připadal bych si vyloženě hloupě. Odskákal jsem proto tenkrát z ledu tvrdohlavě po jedné noze. Ta druhá byla úplně napadrť, ale v té chvíli vůbec nebolela. Adrenalin a šok mi jednoduše vypláchly mozek.“

Stejně Polák fungoval i při nedávném play off. Z finiše základní části měl zlomenou kost v chodidle. Přesto do tří zápasů v předkole proti Olomouci naskočil (0+1) a pomohl k postupu.

„Přijde na zápas o berlích, shodí je a jde hrát, to jsem ještě nezažil,“ kroutil nevěřícně hlavou trenér Miloš Holaň. „Fantazie! Osmdesát procent hráčů by se na to vykašlalo, ale on chtěl jako kapitán Vítkovice posunout dál. Je to rafan, málokdo má práh bolesti takto posunutý, navíc mu záleželo na výsledku a možná pomohl i náš osobní vztah, že do toho šel.“

Půjde do toho Roman Polák znovu? Podle všeho už ne. Byť tedy oficiální a definitivní sbohem parádní kariéře zatím nezaznělo.

