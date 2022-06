Mueller už se zabydluje ve Vítkovicích: Musím zajistit školu pro děti

Americký snajpr Peter Mueller už zavítal do kabiny Vítkovic • HC Vítkovice Ridera

Americký útočník Peter Mueller (34), nejžhavější letní přestup na extraligové scéně, poprvé dorazil do Vítkovic. Bývalý kanonýr Komety Brno přiletěl na skok do Ostravy. Pozdravil se sportovním ředitelem Romanem Šimíčkem, i s trenérem Milošem Holaněm, prohlédl si kabinu a zázemí svého nového klubu.

„Přijel jsem si vyřídit pár osobních záležitostí, přestěhovat se z Brna do Ostravy, zajistit školu pro děti a vracím se zpět do Států,“ řekl pro klubový web Mueller. „Samozřejmě jsem se potkal s vedením klubu a trenérem a podíval se do kabiny a zázemí. Na start týmové přípravy na ledě na konci července ale už budu tady v Ostravě. Těším se.“

Mueller si za čtyři sezony v Kometě vydobyl pozici jedné z nejlepších zahraničních akvizic na extraligové scéně. Za 193 zápasů nasbíral 222 bodů (102+120). Bývalý hráč Phoenixu, Colorada a Floridy, který v NHL nastřádal takřka tři stovky zápasů, chce být podobně úderný i ve Vítkovicích.

„Zájem projevily i kluby mimo Česko, ale nebyla to ta správná místa, kde bych chtěl hrát,“ komentoval americký snajpr přestupové dění. „Hlavně jsem chtěl více než jednoletý kontrakt. Vítkovice mi nabídly dvouletou smlouvu, bylo to rychlé, konkrétní a velice seriózní jednání.“

Muellera těšil ostravský zájem. Od majitele, po trenéra. „Cítil jsem, že o mě mají ve Vítkovicích opravdu velký zájem. Mluvil jsem s majitelem klubu, sportovním ředitelem i trenérem a zaujalo mě, jakým směrem chtějí ve Vítkovicích jít a co plánují. Proto jsme se domluvili. Je příjemné vědět, že vás někde chtějí.“

Na nové angažmá se těší. Proti Vítkovicím si před rokem zahrál v play off. A pomohl je vyřadit. „Pokaždé, když jsem proti Vítkovicím nastoupil, byla to výzva. Klub po minulé sezoně přivedl několik nových hráčů a je odhodlaný vyhrávat. To mě zajímá.“

S úsměvem vítá i nadcházející konfrontace s Kometou. Potká ji už v přípravě na nový ročník. Nezastírá, že brněnští fanoušci se mu dostali hodně pod kůži. „Na zápasy do Brna se těším. Není žádné tajemství, co si myslím o fanoušcích a lidech ve městě vůbec. Díky nim jsem se tam poslední roky cítil jako doma. Teď je ale přede mnou něco nového. Koncem července zahájím ve Vítkovicích novou kapitolu,“ dodal Mueller.

